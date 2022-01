China obliga a los atletas de los JJOO de invierno a instalar una app. Una que graba sus audios y los envía a servidores chinos

Se supone que los Juegos Olímpicos son un evento internacional que ayuda a unir a los países, no a separarlos. Sin embargo, eso es lo que parece estar pasando con los JJOO de invierno de Beijing 2022, que han provocado ya varios incidentes diplomáticos.

La culpa es de la aplicación MY2022, que todos los atletas tendrán que instalar obligatoriamente en sus móviles para poder asistir a los juegos y competir en ellos. Un análisis de dicha app ha revelado ahora que supuestamente todo el audio de los participantes olímpicos serecolecta, se analiza y luego se envía a servidores chinos.

Lo afirma Johanthan Scott, un experto en ciberseguridad que publicaba en GitHub un detallado análisis de la aplicación realizado a través de ingeniería inversa. Según dicho estudio, «todo el audio de los [atletas] olímpicos se recolecta, analiza y almacena en servidores chinos usando tecnología de una empresa de inteligencia artificial vetada por Estados Unidos».

After reverse engineering all of the #Beijing2022 #spyware app for @Apple #ios and @Google #Android

I can definitively say all Olympian audio is being collected, analyzed and saved on Chinese servers using tech from USA blacklisted AI firm @iflytek1999 https://t.co/9wX1sP8PZP pic.twitter.com/hdIfiKX37m

— Jonathan Scott (@jonathandata1) January 26, 2022