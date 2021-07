Chollo realme GT en Amazon, todos los AirPods a precio de derribo y 13 ordenadores para trabajar y jugar más baratos: Cazando Gangas

Sigue la oferta para reservar Game & Watch: The Legend of Zelda con tres juegos por 49,99 euros en Amazon, 10 euros menos. Un regalo perfecto para amantes de lo retro, incluye ‘The Legend of Zelda’, ‘Zelda II: The Adventure of Link’ y ‘The Legend of Zelda: Link’s Awakening’, además del minijuego Plaga de Topos y un reloj digital con cronómetro interactivos.