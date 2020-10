Científicos crean huevos falsos con GPS para combatir el tráfico ilegal de tortugas en Costa Rica

InvestEggator es un huevo de tortuga falso, impreso en 3D y con un GPS en su interior que permite rastrear la localización. Se trata de una iniciativa de Paso Pacífico, una organización nicaragüense que tiene como objetivo luchar contra el tráfico ilegal y proteger la población de tortugas, cada vez más en peligro.

Helen Pheasey, científica de la Universidad de Kent en Reino Unido, y Kim Williams-Guillen, responsables del proyecto, explican que colocar estos GPS y hacerlos confundir con otros huevos de tortuga permite encontrar evidencias y combatir el comercio ilegal sin dañar el resto de huevos.

La investigación con los huevos señuelo fue publicada el pasado 5 de octubre en la revista Current Biology, donde los científicos muestran que fueron capaces de rastrear un nido de huevos de tortuga que había sido robado de la playa y había viajado durante dos días hasta 137 kilómetros.

Decoys were made of 3D printed housing, the same size, shape & texture as real turtle eggs, but were embedded with a GPS-GSM tracking device. We deployed these in nests vulnerable to poaching on four beaches, to test whether the technology would work (spoiler altert: it did!)

— Dr Helen Pheasey (@HelenPheasey) October 5, 2020