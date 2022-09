Cinco razones por las que DaVinci Resolve es mejor que Premiere para editar vídeos (y además puedes usarlo gratis)

Imagínate que, de repente, Adobe Photoshop deja de ser la referencia en el mundo de la edición de fotografía porque aparece un programa gratuito que lo supera. Pues es lo que sucedió hace tiempo en el mundo del vídeo con la irrupción salvaje de DaVinci Resolve, un programa que permite hacer todo lo que imaginemos con nuestras grabaciones y dejarlas como si fueran una película. Vamos a ver por qué se puede considerar DaVinci Resolve mejor que Adobe Premiere.





La historia de DaVinci Resolve sorprende a muchos. ¿Cómo es que un programa con semejante versión gratuita ha sido capaz de desbancar a un gigante como Adobe Premiere o Final Cut? Apareció en 2004 como una herramienta para la corrección del color. Poco a poco fue añadiendo más herramientas y funciones y se ha convertido en la referencia de la edición.

Algunos usuarios se sorprenden ante la calidad de un programa que, no olvidemos, es una versión gratuita. Detrás está el gigante Blackmagic Design, empresa multimedia que vende cámaras de vídeo de primer nivel, mesas de edición, mezcladoras, trasmisión y un largo etcétera. DaVinci es la punta del iceberg, un regalo para sus clientes, presentes y futuros.

Las ventajas de Davinci Resolve

Estamos ante un programa que tiene, a la manera de Adobe Lightroom, 7 módulos distintos que permiten hacer todo lo necesario para crear una película: Medios, Montaje, Edición, Color, Fusión, Fairlight y Entrega. En un solo programa tenemos la posibilidad de editar la película, mejorar su color, ajustar el sonido y entregarla a nuestro cliente.

Esto es imposible hacerlo en Adobe Premiere, puesto que necesitamos distintos programas para hacer todo lo que DaVinci hace en uno solo. Ganamos en agilidad y sobre todo ahorramos costes. Eso sí, si queremos aprovechar todas las virtudes del programa, y ser más ágiles, no queda más remedio que comprar las consolas de edición, sus cámaras… La mayoría de los mortales no sabríamos qué hacer con tantos botones y nos consolamos con nuestro teclado y ratón.

DaVinci funciona con módulos

Lo volvemos a destacar porque es una de las grandes ventajas del programa. Incluso tienen el detalle de presentar el módulo Edición para proyectos más complejos y el módulo Montaje para aquellas ediciones más sencillas, donde todo se hace con un clic.

Si queremos mejorar el contraste, el tono y la luminosidad, no tenemos más que ir a Color, un módulo profesional para el color que se ha convertido en una referencia en Hollywood y que han utilizado hasta para ‘Dune‘. Para los efectos especiales, Fusión (sin necesidad de ir a After Effects); el sonido mejorará en Fairlight. Y la renderización, con multitud de exportaciones, se hace en Entrega.

Para entendernos, estamos ante el Lightroom del mundo del vídeo. Una vez estamos dentro no necesitamos salir. Y aquí es verdad, porque tenemos todas las opciones a nuestro alcance.

Es sencillo de usar

No queremos confundiros. La curva de aprendizaje de DaVinci es muy elevada, pero una vez dominas los pasos esenciales el trabajo sale sin cesar. En muchos módulos los atajos de teclado son idénticos a Premiere (incluso te pregunta si quieres los mismos al instalarlo). Pero cuando nos metemos en Fusión y Color, nos encontramos con los nodos. Y esto nos saca de la zona de confort en la que estábamos si veníamos de otros programas.

La edición básica la dominaremos en apenas unos minutos, con la seguridad de tener perfectamente ajustados la edición, el color y el sonido. Solo activaremos unos comandos, no será una creación única que se estudie en las escuelas, pero el resultado será perfecto.

Estamos trabajando con gran cantidad de información y necesitamos un programa que pueda gestionarla sin problema, que no se atasque, que aproveche las prestaciones de las tarjetas gráficas para mover tantos datos. Estos programas no son sencillos procesadores de texto, y por este motivo no podemos esperar que sean fáciles de utilizar.

Rendimiento general

Si tienes el ordenador adecuado para vídeo, todo va muy fluido y no sufre tantos cortes como solía pasarle a mi antigua versión de Premiere. No hay saltos, no tienes que esperar a que se cargue el clip, todo responde al instante. Y esto es un punto enorme a su favor. Su fiabilidad es superior a la competencia.

DaVinci se caracteriza por aprovechar realmente la potencia de la tarjeta gráfica. Premiere debería actualizar por completo su código para aprovechar las ventajas de los equipos y tecnologías más modernos.

DaVinci mueve sin problemas, en la línea de tiempo, los archivos H264/H265 de las cámaras más modernas. Puedes adelantar y retroceder sin esperar tiempos de carga. Eso sí, los requisitos mínimos del ordenador son excatamente iguales que los de la competencia. Y necesita mucha RAM, 32 mejor que 16 GB y una buena tarjeta gráfica, como la Nvidia RTX 3060

La corrección del color

Esto no es más que una opinión personal, pero la corrección del color de DaVinci es mejor que la de Premiere. No podemos olvidar que nació como un programa para etalonaje, y la experiencia es un grado. No tenemos nada más que abrir el módulo y empezar a hacer ajustes como si estuviéramos corrigiendo el color en Capture One. Todo está al alcance de nuestro ratón y los resultados se ven al momento.

Módulo Color

Premiere no es malo, pero tiene los mismos problemas que Photoshop con el color. Si sabemos hacerlo, los resultados son perfectos, pero después de dar demasiados pasos. En DaVinci Resolve el color es más sencillo, y los ajustes más finos.

DaVinci es un programa con una versión gratuita

Es llamativo que un programa de semejante calado tenga una versión absolutamente gratis. Solo tienes que entrar en su página y descargarlo. Si te compras alguna de sus cámaras, te dan la versión de pago (DaVinci Resolve Studio) que tiene muchas más cosas que pocos podrán aprovechar, como el trabajo en equipo, algoritmos avanzados de reducción de ruido y la posibilidad de trabajar con HDR de última generación.

Se convierte en un programa de estudio, con un motor neuronal de aprendizaje automático que eleva la potencia del programa a límites insospechados. Por poco más de 300 euros tienes el mejor programa posible. Pero bajemos a la realidad, a nuestros cortos y vídeos familiares, a nuestras películas caseras y pequeños trabajos remunerados.

DaVinci Resolve es un programa excelente para todos los que empiezan y quieren la mayor calidad en sus proyectos. Hay que tener buenas ideas, un equipo a la altura y aprender a manejarlo para convertirse en el próximo director de videoclips o en el futuro Spielberg.