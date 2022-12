Código de Gol Mundial: qué es, para qué sirve y cómo se usa para poner multas de más de 5.000 euros

Vamos a explicarte qué son y para qué sirven los códigos que aparecen durante las retransmisiones de los partidos de fútbol emitidos por Gol Mundial. Este es el servicio de streaming creado exclusivamente para el Mundial de Qatar 2022 por Mediaset, y que te permite acceder a todos los partidos por un único pago de 20 euros.

Vamos a empezar explicándote primero qué es y para qué sirve este código que te aparece en las emisiones. Y una vez lo entiendas, te diremos cómo se utilizan por Mediaset para poder pillar a quienes comparten ilegalmente las retransmisiones y así poner multas que son como mínimo de 5.000 euros.

Qué es el código de los partidos de Gol Mundial

El código del que estamos hablando hoy son unos números que aparecen al lado de la pantalla de vez en cuando mientras se están emitiendo los partidos en Gol Mundial. Se trata de un sistema de códigos que también utilizan otros servicios como Movistar+, y que sirve para detectar streamings no permitidos de los partidos e identificar a los responsables.

Se trata de una tecnología desarrollada en su día por Canal+ para luchar contra los streamings por Internet. Empezó a utilizar los códigos a partir del 2012, haciendo que los números aparezcan dos o tres veces durante cada partido de fútbol. Esta tecnología pasó a ser de Movistar cuando compró Canal+ en 2015, y a partir de entonces también empezó a mostrar ese código. Y durante sus emisiones durante Qatar 2022, Gol Mundial también ha decidido apostar por él, un signo de que se trata de un sistema bastante fiable.

Estos códigos numéricos muestran el número de cliente del usuario, un código de identificación que hace que los responsables de la plataforma puedan saber quién es el usuario del que se está mostrando el streaming que pueda estar realizándose por Internet.

Los derechos del fútbol suponen hoy en día una de las principales batallas entre los operadores, y se pagan auténticas millonadas por ellos. Entonces, empresas como Mediaset preparan servicios como Gol Mundial, e intenta que lo contraten la mayoría de usuarios posible. Y una manera de hacerlo es combatir las emisiones ilegales que puedan hacer que cualquiera comparta el partido sin permiso para que los demás lo vean gratis.

Cómo usa Gol Mundial el código

El procedimiento es muy simple. Tú decides incumplir los términos y condiciones de Gol Mundial y realizar una retransmisión en la que cualquiera pueda ver por Internet el partido que estás viendo tú en tu dispositivo. Entonces, Gol Mundial ve que alguien está realizando este streaming, y con los códigos que aparecen de vez en cuando puede identificar a qué usuario pertenece la emisión que se está mostrando.

Los códigos no aparecen de forma fija en la pantalla, y tampoco en momentos determinados del partido para que el usuario que esté infringiendo las normas no sepa exactamente cuándo puede ser identificado. El código no solo sirve para los streamings, también para detectar si una cuenta se usa en dos sitios a la vez.

Gol Mundial no permite a sus usuarios compartir la cuenta con otros, ni tampoco poder exhibir las retransmisiones de una cuenta en un bar. Es exclusivamente para uso personal, y si se detecta que se está emitiendo en un bar se podrá registrar el código y multar al usuario al que pertenezca la emisión.

Lo mismo pasa si estás emitiendo el contenido de Gol Mundial a través de Internet. Cuando lo hagas, todo lo que pasa en pantalla aparecerá en el streaming, incluido este código en los momentos en los que aparezca. Y los responsables de Gol Mundial solo tendrán que revisar las emisiones realizadas, tomar nota de estos códigos y servir las pertinentes multas por saltarse las condiciones de uso de la plataforma.

Tal y como apunta el abogado Jorge Morell, especializado en Derecho Tecnológico, en los términos y condiciones de Gol Mundial que todos los usuarios aceptan se registra una penalización mínima de 5.000 euros en “incumplimientos menos graves” y “a pequeña escala”. Esto sería la retransmisión de un partido en un bar, restaurante, centro comercial, hospital, medio de transporte o local, entre otros.

Hay debate sobre hasta qué punto la multa puede ser desproporcionada y si podría llegarse a aplicar en estas pequeñas infracciones. Sin embargo la norma está ahí, y ahora ya es cosa de cada uno el decidir hasta qué punto quiere arriesgarse a ser sancionado.