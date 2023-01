Coinbase, el segundo exchange más grande, despedirá al 20% de su plantilla. Otro efecto del invierno cripto

El sector de las criptomonedas sigue padeciendo los efectos del criptoinvierno, período de tiempo en el que el precio de los activos digitales (criptomonedas y tokens no fungibles) se derrumba. Las plataformas de intercambio, también conocidas como exchanges, están siendo testigos directos de este fenómeno, que no perdona ni a los actores mejores posicionados de esta industria.

Coinbase es uno de los grandes perjudicados de esta situación. El segundo intercambio más importante del mundo, detrás de Binance, acaba de anunciar a través de una publicación de blog que despedirá a 950 empleados, lo que se traduce en un recorte del 20% de su plantilla. Además, cancelará varios proyectos que tenía en marcha que cree que “hubieran tenido una menor probabilidad de éxito”.

Armstrong contra Bankman-Fried

El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, ha justificado su más reciente movimiento en la presión sobre el sector criptográfico por la tendencia bajista experimentada durante 2022. El empresario también se ha referido a “las consecuencias de actores sin escrúpulos”, posiblemente refiriéndose a Sam Bankman-Fried y la bancarrota de FTX, evento que generó un efecto dominó en el sector.

Armstrong, no obstante, señala que la decisión de recortar personal no ha sido tomada a la ligera. La compañía hizo varias proyecciones para estar bien en todos los escenarios y “capear las recesiones del mercado criptográfico”. Por consecuencia, la dirección llegó a la conclusión de que eso no sería posible sin despedir empleados, medida que se traducirá en una reducción del 25% de sus gastos operativos.

Eso sí, cabe señalar que esta no es la primera vez que Coinbase impulsa este tipo de medidas. El intercambio inició un proceso de reestructuración a mediados del año pasado después de registrar una estrepitosa caída de más del 80% en el precio de sus acciones. La estrategia de ese momento fue despedir el 18% de los empleados para administrar mejor sus gastos en medio del criptoinvierno.

El intercambio inició un proceso de reestructuración a mediados del año pasado.

Las dimensiones económicas de Coinbase en este momento no son las ideales. Un vistazo al rendimiento de la empresa en Yahoo! Finance revela que, en el último año, sus acciones tuvieron un pico de 237,23 dólares el 11 de enero de 2022. Sin embargo, al momento de escribir este artículo estas cotizan a 41,27. En otras palabras, estos valores nos indican que han perdido el -82.6% de su valor.

Pero hace dos años el panorama era muy diferente. El mercado de las criptomonedas gozaba de cotizaciones que se dispararon desde finales de 2020 hasta principios de 2021. En abril de este último año, Coinbase ganaba en un trimestre el equivalente a todo lo que había ganado el año anterior. Y las cosas no habían ido mal antes, la compañía, por ejemplo, había gastado un dineral en contratar un búnker bajo una montaña para custodiar bitcoins.

Después de ese tiempo de bonanza, las cosas empezaron a complicarse. La carrera alcista de las criptomonedas empezó a llegar a su fin en noviembre de 2021… y empezaron la caídas. Según datos de CoinGecko, el precio del Bitcoin ha bajado un 58,5% el último año. En el mismo período, las caídas han sido estrepitosas para otras monedas. Ethereum (ETH), registrando un 57,8% abajo, y BNB un -37,2% hasta este momento.

Cabe señalar que el sector de las criptomonedas no es el único en momentos difíciles. Los cambios a nivel macroeconómico, junto con el creciente temor de una recesión global, han impactado con fuerza en la industria tecnológica en general. Amazon, que en un principio iba a despedir a 10.000 empleados, acabó despidiendo a 18.000. Meta recortó 11.000 trabajadores de su fuerza laboral y Twitter se reestructuró dejando fuera a más del 50% de su plantilla.

Imágenes: Coinbase | DilokaStudio

En Xataka: La llegada del euro digital es inevitable: vayamos diciendo adiós al anonimato