Cómo aprovechar la semana del Black Friday 2021 para los regalos de tecnología de Navidad: 56 ideas según gustos y presupuesto

El Black Friday no solo sirve para comprarnos un móvil o darnos un capricho, sino que es una oportunidad excepcional para dejar averiguados los regalos de Navidad. Porque solo hay una cosa mejor que comprar regalos de Navidad y es hacerlo por menos dinero.

Por ello, en esta guía de compra de regalos de Navidad en función de gustos y presupuestos hemos recopilado una serie de ofertas, ajustándolas a los diferentes perfiles y bolsillos. Sin más dilación, vamos con ellas.

Para gamers

Comenzamos con los gamers, los que están siempre enganchados a la consola o al PC. El Black Friday es un momento muy bueno para renovar algún periférico, regalar el juego que siempre quiso o darse algún que otro capricho.

Razer Kishi: si nuestro afortunado es de jugar con el móvil, un regalo espectacular es el Razer Kishi. Es un mando accesorio para el móvil, para que juegue como si el teléfono fuera una Switch. Hay versión para Android (55 euros) y para iPhone (66 euros).

Razer Kishi para Android – Controlador de Juegos para teléfonos Inteligentes, conexión USB-C, diseño ergonómico, Ajuste Individual para teléfonos móviles, Dispositivo analógico, latencia Baja, Negro





Razer Kishi para iPhone – Controlador de Juegos para teléfonos Inteligentes, conexión USB-C, diseño ergonómico, Ajuste Individual para teléfonos móviles, Dispositivo analógico, latencia Baja, Negro

Ozone Tactical mini: si juega en el ordenador y su escritorio no es demasiado grande, un teclado 60% es una buena idea. Este modelo mecánico de Ozone está rebajado a 42,89 euros y tiene switches Outemu Red, RGB y layout español.

Ozone Gaming Teclado Mini Tactical -OZTACTICALSP- Mecanico sin Teclado numerico, Bluetooth 5.0, Switches Outemu Red, Iluminacion LED RGB, Silencioso, Layout Español, Negro

Logitech G413: ¿el espacio no es un problema? Pues sin problema, ahí está el Logitech G413, un teclado gaming mecánico con teclas retroiluminadas, hecho de aleación de aluminio y layout en español. Una gana. Suele costar 105 euros, pero está rebajado a 56,99 euros.

Logitech G413 Teclado Gaming Mecánico, Teclas retroiluminadas, Teclas Romer-G Táctil, Aleación de Aluminio, Teclas personalizables, Paso de USB, Disposición QWERTY ES – Carbón/Negro

Corsair Void Elite RGB: pocas cosas mejoran más la experiencia de juego que unos buenos auriculares. Estos Corsair Void Elite RGB inalámbricos tienen 40 euros de descuento, son compatibles con PC y consolas y un diseño de lo más interesante. Están a 69,99 euros.

Corsair VOID ELITE RGB Wireless Auriculares para Juegos (7.1 Sonido envolvente, Inalámbrico de 2.4 GHz de baja latencia, 12 m de alcance, Personalizable Iluminación, Compatible con PC, PS4) Negro

Volante Thrusmaster TMX: ¿le van más los coches? Pues ojo, porque tener un volante con pedales es un gozo. Este modelo de Thrustmaster funciona con Xbox One, Series X|S y PC y está rebajado 50 euros, es decir, que se queda en 144,99 euros.

Thrustmaster TMX volante de carreras ergonómico con un juego de 2 pedales – Compatible con Xbox One y PC. Funciona en Xbox Series X

Nintendo Switch con Mario Kart 8 y tres meses de Nintendo Switch Online: y si te quieres tirar el rollo y hacerle un regalo que lo deje con la boca abierta, puedes regalarle la Switch con el ‘Mario Kart 8 Deluxe‘ y tres meses de Nintendo Switch Online. Por 289 euros es un regalazo.

Nintendo Switch + Mario Kart 8 (descargable) + 3 meses Nintendo Switch Online

Para teletrabajadores

Para aquellos que llevan toda la vida teletrabajando, pero también para los que acaban de empezar y necesitan mejorar su escritorio. He aquí una generosa recopilación de ideas.

Trackball: hay quien dice que los ratones con trackball son de esas cosas que, una vez te acostumbras, no puedes volver a un ratón convencional. Uno barato es el de Amazon Basics, que está rebajado a 26,76 euros.

Amazon Basics – Ratón de bola inalámbrico

Logitech C920 HD Pro: ¿hay algo más importante para teletrabajar que tener una webcam en condiciones? La Logitech C920 HD Pro es una de las mejores del mercado. Graba en FullHD, tiene sonido estéreo y su precio ha bajado de los 100 euros a los 59,98 euros. Para no pensárselo.

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videoconferencias 1080P FULL HD 1080p/30 fps, Sonido Estéreo, Corrección de Iluminación HD, Skype/Google Hangouts/FaceTime, Para Gaming, PC/Mac/Android/Chromebook – Negra

Devolo Magic 1: también es importante que la conexión a Internet llegue bien al despacho. Una solución poco intrusiva y sencilla son los PLCs y, si hablamos de PLC, Devolo es una de las marcas a tener en cuenta. El Devolo Magic 1 – 1200 tiene WiFi y conexión Ethernet, además de un descuento de 61 euros. Está a 89 euros.

devolo Magic 1 – 1200 WiFi ac Starter Kit: 2 adaptadores Powerline, función WiFi, adecuado para la Home Office (1200 Mbit/s, 2 x conexiones Fast Ethernet LAN, malla, G.hn)

Amazon Eero 6: si el PLC se nos queda corto y queremos aprovechar para llevar la red WiFi a toda la casa, un sistema WiFi Mesh es la opción a contemplar. Los Amazon Eero 6 (router y dos extensiones) son compatibles con WiFi 6, funcionan de escándalo y están rebajados a 194 euros. Una ganga.

Sistema Wi-Fi 6 de malla de doble banda Amazon eero 6, con controlador de Hogar digital inteligente Zigbee integrado | 3 unidades

Huawei FreeBuds Pro: lo sabemos, trabajar desde casa a veces supone estar expuesto a ruidos externos. Por fortuna, existen los auriculares con cancelación de ruido y uno de los mejores son los FreeBuds Pro de Huawei. Se escuchan muy bien, cancelan el ruido de escándalo y tienen una rebaja top: 99 euros.

HUAWEI FreeBuds Pro – Auriculares inalámbricos y Adaptador USB-C (Bluetooth, con cancelación Inteligente de Ruido, Sistema de 3 micrófonos, Carga inalámbrica rápida) Plata

Monitor Samsung Ultrawide de 34 pulgadas: trabajar con un monitor ultrawide es, sencillamente, una gozada. Este modelo de Samsung tiene una diagonal de 34 pulgadas, resolución WQHD y panel VA. Un monitor todoterreno que está rebajado a 279 euros (100 euros menos que su precio base).

Samsung LS34J552WQRXEN – Monitor 34″ UltraWide QHD, 3440×1440, 4 ms, 75 Hz, FreeSync, LED, VA, 21:9, 3000:1, 300 CD/m², 178°, HDMI, PBP, Pip, Base en V, Gaming, Negro

Huawei MateView de 28,2 pulgadas: si un monitor ultrawide es mucha tela, uno que es también sensacional es el Huawei MatView de 28,2 pulgadas. Un cañón de monitor en formato 3:2 con resolución 4K, HDR y una reproducción de color estupenda. No es barato, pero tiene 83 euros de descuento. Se queda en 565,94 euros.

HUAWEI MateView Monitor 28,2» 4K+ UHD inalámbrico en color real (3840 x 2560), 3:2, IPS, 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ 400, proyección inalámbrica, Control SmartBar táctil, USB-C carga inversa, Plata

Silla Sihoo: para teletrabajar es importantísimo tener una buena silla. Por ello, este modelo de Sihoo con soporte lumbar, reposacabezas y apoyabrazos es una opción a contemplar. Normalmente vale 249,99 euros, pero está rebajada a 169,99 euros.

SIHOO Silla Ergonómica de Oficina, Silla de Escritorio con Soporte Lumbar Ajustables, Reposacabezas y Apoyabrazos, Malla Giratoria, Mecanismo de Inclinación, Carga máxima de 150 kg/ 330LB

Para amantes de la cultura

¿La persona a la que le vas a hacer el regalo ama el cine, las series, la música y los libros? Pues echa un vistazo a estas ideas, cualquiera es un acierto seguro.

Fire TV Stick 4K Max: si la tele de nuestro afortunado no es Smart TV, o lo es, pero no le gusta el sistema operativo, la solución ideal es el Fire TV Stick 4K Max. Es compatible con WiFi 6, con todas las apps de entretenimiento y con contenido en Dolby Vision, HDR, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos. Una ganga a 38,99 euros.

Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor)

Amazon Kindle: leer libros está muy bien, pero el problema de los libros físicos es que ocupan mucho espacio. Si ya no quedan estanterías que llenar de libros, es hora de dar el salto a un libro electrónico. Hay dos opciones: el Kindle (que ahora tiene luz frontal integrada) por 69,99 euros o el Kindle Paperwhite, que es más grande, tiene mejor luz frontal y más resolución. Este se queda en 124,99 euros.

Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro





Nuevo Kindle Paperwhite (8 GB) | Ahora con una pantalla de 6,8″ y luz cálida ajustable, sin publicidad

Sony WF-1000XM4: disfrutar de la música es genial cuando tienes unos auriculares potentes. Y si hablamos de auriculares completamente inalámbricos, los reyes del cotarro son los Sony WF-1000XM4. Una gozada de auriculares que están rebajados a 199 euros.

Sony WF-1000XM4 – Auriculares True Wireless con Noise Cancelling, hasta 24 horas de autonomía con el estuche de carga, con micrófono incorporado para llamadas, conexión Bluetooth precisa, color negro

LG OLED C1 de 55 pulgadas: de lo mejorcito que podemos comprar en televisores este año. La LG OLED C1 tiene un panel 4K, reproduce el 100% de los formatos HDR, Dolby Atmos y tiene puertos HDMI 2.1 para exprimir las consolas de nueva generación. Una maravilla de tele que está rebajada 500 euros, ojo. Se queda en 949 euros.

LG OLED OLED48C1-ALEXA 2021-Smart TV 4K UHD 120 cm (48″) con Inteligencia Artificial, Procesador Inteligente α9 Gen4, Deep Learning, 100% HDR, Dolby ATMOS, HDMI 2.1, USB 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi

Barra de sonido Panasonic SC-HTB250: si el sonido del televisor no es bueno o, simplemente, queremos mejorarlo, una buena barra de sonido siempre funciona. Este modelo de Panasonic tiene 120W de potencia, canales 2.1 y compatibilidad con DTS Digital Surround y Dolby Digital. Está rebajada a 106,99 euros.

Panasonic SC-HTB250 Barra de Sonido (Inalámbrico y alámbrico Con Subwoofer Hogar, 2.1 Canales, Altavoz Soundbar, 120 W, DTS Digital Surround,Dolby Digital, 80 W, 5,08 cm (2″), 10 cm)- Color Negro

Algunos libros recomendados: si quieres libros, te dejamos algunos de nuestros favoritos. El primero es ‘Trilogía de la Fundación‘, de Isaac Asimov. Una obra maestra del género por 14,20 euros. También tienes la saga ‘Dune‘ (seis tomos), de Frank Herbert por 71,24 euros y, finalmente, ‘Historia de la ciencia ficción‘, de James Cameron, por 33,25 euros.

Trilogía de la fundación (Best Seller)





Saga Dune 1-6. La mayor epopeya de todos los tiempos: (edición estuche con: Dune | El mesías de Dune | Hijos de Dune | Dios emperador de Dune | Herejes de Dune | Casa capitular Dune) (Best Seller)





Historia de la ciencia ficción, de James Cameron (Series y Películas)

Para deportistas

«El running es mi vida, la calle mi gimnasio«. Si la persona a la que le vas a hacer el regalo ha dicho esa frase en algún momento, esta es la sección que te interesa.

Brazalete para el móvil: un regalo barato, útil e interesante para runners es un brazalete para el móvil. Este lo es todavía más porque tiene hueco para los auriculares. Lo tienes rebajado a 11,89 euros.

HAISSKY Brazalete Deportivo para Correr con Bolsa de Auriculares, Brazalete Móvil Deportivo Ajustable para iPhone 12 11 Pro XS MAX XR X, Galaxy S10 Plus/S10e, hasta 6,5″ (Negro)

Jabra Elite Active 75t: y hablando de auriculares, puedes optar por los Jabra Elite Active 75t. Son cómodos, tienen resistencia IP57 y cancelación de ruido. Muy buenos auriculares, sin duda, y más rebajados a 99 euros.

Jabra Elite Active 75t, Auriculares deportivos inalámbricos con Cancelación Activa de Ruido y batería de larga duración para llamadas y música , Negro Titanio

Fitbit Sense: el último reloj inteligente de Fitbit y el más completo es el Fitbit Sense. Este mide la frecuencia cardíaca, el estrés, la temperatura cutánea y el SpO2 por la noche. También tiene Alexa. Su precio es de 329,95 euros, pero está rebajado a 229 euros.

Fitbit Sense – Smartwatch avanzado de salud con herramientas avanzadas de la salud del corazón, gestión del estrés y tendencias de temperatura cutánea, Acero inoxidable grafito, con Alexa integrada

Polar Grit X: el Polar Grit X es un reloj sensacional para deportistas más hardcore. Tiene GPS, brújula, altímetro, resistencia militar y un montón de funciones relacionadas con los deportes al aire libre. Está rebajado a 319 euros.

Polar GRIT X – Outdoor multisport watch con GPS con Brújula, Altímetro y Durabilidad de Nivel Militar para Practicar trail running, mountain bike, ciclismo – Batería de Larga Duración

Garmin Fenix 6 PRO: si queremos algo todavía más caro, el Fenix 6 Pro de Garmin es una opción muy interesante. Tiene mapas, música, mide la frecuencia cardíaca, el SpO2, la carga de entrenamiento y hasta es compatible con pagos móviles gracias a Garmin Pay. Es un bichaco de reloj y está rebajado 190 euros. Lo tienes a 456,95 euros.

Garmin fēnix ​​6 PRO – Reloj GPS multideporte con mapas, música, frecuencia cardíaca y sensores, Negro con correa negra

GoPro Hero10 Black: finalmente, un dispositivo ideal para grabar nuestras aventuras, ya sea en tierra o en el agua, es la GoPro Hero10 Black. Graba en 5,3K a 60 FPS, saca fotos de 23 megapíxeles y tiene de las mejores estabilizaciones del mercado. Además, se puede usar como webcam. Está rebajada a 479 euros.

GoPro HERO10 Black – Cámara de acción a Prueba de Agua con LCD Frontal y Pantallas traseras táctiles, Video 5.3K60 Ultra HD, Fotos de 23MP, transmisión en Vivo de 1080p, cámara Web, estabilización

Para personas nada tecnológicas

Es posible que la persona a la que le vas a hacer un regalo no sea demasiado geek, hasta el punto de que, de alguna forma, siga pidiéndote que le pongas la hora bien en el móvil. Pues sí, también hay ideas para esa persona.

Xiaomi Mi Smart Band 6: la pulsera más popular, sencilla, útil y asequible que podemos conseguir. La Mi Smart Band 6 de Xiaomi está rebajada a 38,91 euros y es uno de esos regalos con los que siempre acertaremos.

Mi Smart Band 6 *1.56 Pantalla Completa Amoled* 30 Modos de Entrenamiento* Monitor SpO2* Resistente al Agua hasta 50 m* Aplicación Conection Mi Wear y Mi fit

Amazon Echo Dot 4ª Generación: si nuestro afortunado es de los que quieren escuchar música, que pone la radio o simplemente quiere saber qué tiempo hace o qué han contado las noticias, el Echo Dot de Amazon es la opción. Está rebajado a 29,99 euros.

Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con Alexa | Antracita

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: es posible que la persona a la que queremos hacerle el regalo quiera dar sus primeros pasos en eso de navegar por Internet, ver películas o jugar. Pues esta Tab A7 Lite tiene una pantalla de 8,7 pulgadas y un precio suculento: 137 euros.

Samsung – Tablet Galaxy Tab A7 Lite de 8,7 Pulgadas con Wi-Fi y Sistema Operativo Android I Color Gris (Versión Es)

iRobot Roomba 981: si queremos regalarle tiempo y ahorrarle tener que barrer todos los días, un buen robot aspirador es una opción ideal. El Roomba 981 de iRobot está rebajado a 379 euros, una ganga teniendo en cuenta que normalmente vale 999 euros. Se puede controlar desde el móvil, programarlo o, simplemente, echarle a andar pulsando el botón que tiene en la parte superior.

Robot aspirador Wi-Fi iRobot Roomba 981 – 2 cepillos goma multisuperficie – Mascotas – Recarga y reanuda – Sugerencias personalizadas – Compatible asistente voz y Coordinación Imprint – Más potencia

Para techies y geeks

Y como contraposición al apartado anterior, esta sección va dedicada a todos los que nos leéis, a los que queréis lo mejor de lo mejor y a los que sois avanzados en tecnología.

Kit de iniciación de Arduino: para aquellos que quieran hacer sus primeros pinitos en el mundo de la programación con Arduino, este kit de iniciación es un buen punto de partida. Tiene tutoriales en español y un montón de sensores y opciones que probar. Está rebajado a 28,04 euros.

ELEGOO Conjunto Medio de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español y Conjunto de Relé de 5V, Modulo de Fuente de Alimentación, Servomotor, UNO R3 Placa de Desarrollo de Prototipos

SAI APC BX700U-GR Back-UPS BX: ¿sabes ese momento cuando estás en mitad de una partida y se va la luz? Pues eso se evita con un SAI. Digamos que es un sistema de alimentació adicional que permite que el ordenador siga funcionando aunque se vaya la luz. Este tiene 390W de potencia y está rebajado a 86,99 euros.

APC BX700U-GR Back-UPS BX – Sistema de alimentación ininterrumpida SAI 700VA (4 tomas «Schuko», AVR, USB, software de apagado)

Amazon Fire TV Cube: un dispositivo a caballo entre un reproductor multimedia y un dongle para la televisión. El Amazon Fire TV Cube es u reproductor de streaming en 4K compatible con Alexa, por lo que puedes usarlo tanto para ver películas y series como para controlar toda la domótica de casa. Está rebajado a 79,99 euros.

Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K

Sony WH-1000XM4: probablemente, de los mejores auriculares que podemos tener por casa. Los Sony WH-1000XM4 tienen una cancelación de ruido brutal, un sonido sensacional, compatibilidad con Alexa y Google Assistant y una buena batería. Una bomba de auriculares que puedes conseguir por 288,99 euros.

Sony WH1000XM4 – Auriculares inalámbricos Noise Cancelling (Bluetooth, optimizado para Alexa y Google Assistant, 30 h de batería, óptimo para Trabajar en casa, Micro Manos Libres), Negro, Talla Única

Philips Hue Play Gradient Lightstrip: si quieres montar un ambilight en tu tele, la solución más top es la de Philips. La tira LED para televisores de 55 pulgadas está rebajada a 158 euros y funciona de escándalo. Eso sí, advertencia: necesitarás el puente de Philips (rebajado a 48,97 euros) y el Sync Box (228,90 euros). También tienes el pack de puente y Sync Box por 255,99 euros y el pack tira LED y Sync Box por 399,99 euros.

Philips Hue – Tira LED, Play Gradient Lightstrip, Luz blanca y colores, 55 Pulgadas Compatible con Alexa y Google Home





Philips Hue Puente de Conexión Controlable vía WiFi, Iluminación Inteligente, Compatible con Alexa y Google Home G14, 9 W, Blanco





Philips Hue Play HDMI Sync Box caja de sincronización para TV / PC y luces Philips Hue, 4k, hace que la luz cambie con contenido de pantalla, Compatible con Alexa y Google Home

Para el que busca lo mejor en calidad/precio

«Pues mi primo tiene no sé qué en su casa y hace lo mismo por la mitad de dinero«. Todos tenemos a un amigo o familiar que es así, por lo que he aquí una selección de ideas que apuestan por la relación calidad/precio.

Amazon Fire TV Stick: un stick sencillo para convertir cualquier tele «tonta», como la que puede haber en un despacho o una habitación de invitados, en inteligente. El modelo estándar de Amazon está rebajado a 22,99 euros.

Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD

Tira LED Govee: por 19,48 euros podemos hacernos con diez metros de tira LED de Govee. Se ve muy bien, tiene buena iluminación y se puede controlar con un mando. Ideal para darle un toque de color a la casa sin gastar de más.

Govee Tira LED, Luces LED Habitación 10m con Control Remoto y Caja de Control, Tiras LED RGB Adhesivas 12V con 20 Colores y 6 Modos de Escena para Decoracion de Pared, Techo

Huawei Band 6: la última pulsera cuantificadora de Huawei es capaz de monitorizar el pulso, el nivel de oxígeno en sangre y el sueño. Tiene buena autonomía y una generosa pantalla de 1,47 pulgadas. Normalmente vale 60 euros, pero está rebajada a 31,24 euros.

Huawei Band 6 – Pulsera de actividad con monitorización de Oxígeno en sangre (SpO2) 24horas, Pantalla FullView de 1.47 pulgadas, Batería para dos semanas, Análisis de frecuencia cardiaca

Soundcore Life Q30: si buscamos unos auriculares de diadema sencillos, pero igualmente potentes, los Life Q30 de Soundcore son una opción a contemplar. Tienen cancelación de ruido, sonido en alta definición y una batería generosa. Están rebajados a 75,99 euros.

Soundcore Life Q30 Auriculares Inalámbricos Bluetooth Diadema de Anker, Cascos Inalámbricos Bluetooth, Auriculares Cancelación de Ruido Activa Híbrida, Hi-Fi Sonido, 40 h, EQ en App, Modos Varios

Amazfit GTR 2: un smartwatch elegante, resistente al agua a 50 metros, con capacidad para almacenar música y recibir notificaciones en la muñeca. Por su precio, 119,93 euros, el Amazfit GTR 2 es una compra segura.

Amazfit GTR 2 Smartwatch Reloj Inteligente Fitness 12 Modos Deportivos 5 ATM Alexa Asistentes de Voz 3GB Almacenamiento de Música Llamadas telefónicas Bluetooth Aluminium

POCO F3: ¿quieres un móvil triple B? Pues he aquí el POCO F3, una bestia parda de móvil con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz, seis GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno y procesador Snapdragon 870. Si quieres un gama alta sin pagar lo que vale un gama alta, por 279 euros puedes conseguirlo.

Xiaomi Poco F3 – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Night Black

Para foodies & gourmets

Si tienes un amigo o familiar al que le encanta cocinar y no solo no le importa, sino que le haces la persona más feliz del mundo cuando le pides que te haga algo de comer, cuídalo como a un tesoro y echa un ojo a estas ideas.

Olla de cocción lenta Crock-Pot: cualquier cocinillas sabrá apreciar las ventajas de hacer las cosas con calma en un buen dispositivo. Eso es lo que nos propone esta olla de cocción lenta de Crock.-Pot, que está rebajada a 41,99 euros.

Crock-Pot SCCPRC507B Olla de cocción lenta digital para preparara multitud de recetas, 230 W, 4.7 litros, Acero Inoxidable

Amazon Echo Show 8: gracias a su pantalla, el Amazon Echo Show 8 nos permite seguir las recetas en tiempo real e incluso ver recetas en vídeo de YouTube. Todo eso, además de la potencia de Alexa en lo que ad domótica se refiere. Está rebajado a 84,99 euros.

Echo Show 8 (2.ª generación, modelo de 2021) | Pantalla HD inteligente con Alexa y cámara de 13 MP | Antracita

Freidora de aire Cosori: ¿buscas dar el salto a una freidora de aire? Pues este modelo de Cosori es una buenísima opción. Tiene 5,5 litros de capacidad, 11 programas y no tiene ni BPA y ni PFOA. Está rebajada a 118,99 euros.

COSORI Freidora sin Aceite 5,5L, Freidora Aire Caliente con 11 Programas, Air Fryer con Función Mantener Caliente, Pantalla LED Táctil, Temporizador, Sin BPA ni PFOA, 100 Recetas, 1700W, Blanco

De’Longhi Perfetto Magnifica S: para verdaderos amantes del café, esta máquina de De’Longhi es un regalo seguro. Tiene 15 bares de presión, permite ajustar el aroma del café, prepara espressos y capuccinos y hasta tiene un modo de autolimpieza. Está rebajada 120 euros, por lo que se queda en 279 euros.

De’Longhi Perfetto Magnifica S – Cafetera Superautomática con 15 Bares de Presión, para Espresso y Cappuccino, 13 Programas Ajustables, Sistema de Auto-limpieza, ECAM 22.110.B, Negra 35 x 24 x 43 cm

Cecotec Mambo 10090: uno de los robots de cocina multifunción más populares de la española Cecotec. Este robot trocea, pica, licua, tritura, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate y un sinfín de cosas más. Se puede conectar al móvil para avisarnos cuando la comida esté lista y tiene una jarra de 3,3 litros de capacidad. La tienes a 299 euros.

Cecotec Robot de Cocina Multifunción Mambo 10090, App, Cuchara MamboMix, Jarra Habana con Revestimiento cerámico, 30 Funciones, Jarra de Acero INOX 3,3l Apta para lavavajillas, Báscula incorporada

Taurus Mycook Touch Unlimited Edition: ahora bien, si el dinero no es un problema tienes la Taurus Mycook Touch Unlimited Edition, un robot de cocina conectado, con más de 10.000 recetas y muy, pero que muy completo. Tiene un descuento de 319 euros y se puede conseguir por 499 euros.

Taurus Mycook Touch Unlimited Edition – Robot de Cocina, wifi, 1600W, 2L, 140 grados, multifunción, app mycook miles de recetas, conectable con tu smartphone, Vaporera 2 niveles

Juegos de mesa

Por último, he aquí una selección de ideas para los amantes de los juegos de mesa. Porque los videojuegos están muy bien, pero donde se ponga un juego de mesa y una buena conversación acompañada de risas, que se quite lo demás.

Arkham Horror: un juegazo de mesa español como la copa de un pino. Pueden jugar hasta seis personas y es de esos que enganchan, avisados quedáis. Está rebajado a 46,51 euros.

Fantasy Flight – Arkham Horror 3ª Edición – Español (AHB01ES)

Carcassonne: un mitiquísimo juego de mesa, el Carcassonne. Toca expandir nuestra ciudad, luchar por el territorio y derrotar a nuestros amigos. Está rebajado a 19,70 euros.

Devir 222593 – Carcassonne, juego de mesa (versión en castellano)

Código secreto: un buen juego para jugar con varias personas en equipo. El objetivo es acertar todas las palabras mediante códigos y, por supuesto, sin darle ventaja a nuestra rival equivocándonos. Muy divertido, sin duda. Lo tienes a 15,76 euros.

Devir- Código Secreto Juego de Mesa, Multicolor, única (BGCOSE)

Catan: un juego de estrategia, negociación y gestión de recursos que lleva años con nosotros y se ha convertido en uno de los juegos de mesa más populares. Eso es Catan y ahora mismo está rebajado a 30,40 euros.

Devir – Catan, juego de mesa – Idioma castellano (BGCATAN)

Monopoly: no tiene término medio, o te lo pasas de escándalo jugando a Monopoly o acabas peleándote con todos tus amigos y familiares porque has caído en el Paseo del Prado con un hotel y no puedes pagar. El Monopoly está a 17,47 euros y su versión de ‘Fortnite’, a 18,87 euros.

Monopoly – Clásico, Edad recomendada: a partir de 8 años (Hasbro C1009105)





Monopoly Fortnite (Hasbro E6603546)

Más ofertas

