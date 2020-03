Cómo llegar a esa ubicación: la aplicación de mapas y rutas que utilizan los editores de Xataka

¿Recuerdas cuando viajar a un sitio era sinónimo de llevar un plano o un mapa impreso? Mucho ha llovido desde entonces. Actualmente, el mercado pone a nuestra disposición infinidad de aplicaciones de navegación, mapas y rutas de lo más completas, cada una con sus más y sus menos. Todas cumplen el mismo objetivo, que es llevarte de «A» a «B», pero dada la enorme cantidad de opciones que hay, es posible que resulte difícil decantarse por una.

Precisamente por ello, hoy vamos a contar cuáles son las aplicaciones de mapas y rutas que utilizamos los editores de Xataka y otros medios tecnológicos de la familia de Webedia España. En total, 12 editores de la casa han participado en este artículo y han explicado cuáles son sus apps predilectas y por qué las usan.

La idea de este artículo es mostrar diferentes alternativas y conocer sus principales ventajas. Verás que hay nombres propios que se repiten en varias ocasiones, así que sobra decir que tienes los comentarios a tu entera disposición para contarnos tu experiencia y compartirla con el resto de xatakeros.

Anna Martí

Editora en Xataka

Normalmente uso Google Maps. Los puntos fuertes que le veo en cuanto a mis necesidades es la posibilidad de crear rutas para un viaje con bastante exactitud en cuanto a tiempos de recorrido, pudiéndolas compartir y crear mapas con símbolos y distintos tipos de puntos. También he de admitir que he vendido parcialmente mi privacidad a Google por la comodidad del historial, tener a mano resultados consultados previamente y de manera rápida me suele ser bastante útil. Los mapas sin conexión también me han venido bien en numerosas ocasiones, por cierto.

Uso también Waze, a modo de copiloto de Google Maps. Ahora los de Google también marcan incidencias como obras o tráfico, pero en Waze a veces hay información de ruta que no aparece en Google (al venir de otros usuarios) y bueno, digamos que nos dice con bastante precisión dónde se encuentran ciertos elementos de las carreteras que a veces es muy útil conocer con antelación.

El uso más ocasional se lo doy a Citymapper y a Here. Citymapper también me gusta mucho, aunque la uso de manera más ocasional. Sobre todo cuando estoy en una ciudad que no conozco y quiero tirar de transportes públicos, motos de alquiler y demás. Me gusta mucho lo sencilla que es de usar y lo bien que normalmente funciona. En el caso de Here, recurro a esta app cuando uso dispositivos de muñeca compatibles como los Galaxy Watch, dado que así puedo ver la navegación en los mismos. Tienen mucho recorrido en esto de los mapas y creo que son fiables, aunque la interfaz podría mejorar.

César Muela

Editor en Xataka

Citymapper. Es la aplicación indispensable para moverme por Madrid, que es donde vivo. Introduces tu destino y te ofrece las distintas opciones de transporte que tienes para llegar, el cálculo en tiempo y lo correspondiente que tardas en cada tramo (a pie, en metro, en bus, etc.). Es útil porque eliges si te apetece andar más o menos, pero también porque te muestra en tiempo real incidencias (desde problemas en alguna línea a cortes de carreteras por eventos/manifestaciones) y lo que va a tardar el siguiente metro/tren/bus en llegar. Aparte de para optimizar trayectos, me ayudó a empezar a coger buses en Madrid, que siempre me han parecido un caos. Solo está disponible en grandes ciudades del mundo (en España las elegidas son Madrid y Barcelona), pero la usaría sin dudar como sustituto de Google Maps si estuviera disponible en todos lados, aunque a nivel logístico es poco probable.

Swarm. Aunque técnicamente es una aplicación para registrar los sitios en los que estás (check-in), yo la utilizo por el valor del mapa que genera y que llevo alimentando durante años. Puedo revisitar fácilmente el restaurante al que fui en Valencia hace X meses o si cuando estuve en Roma visité o no un determinado sitio. ¿Es algo que puedes hacer con Google Maps? Sí, pero me gusta ese componente gamificado que aún tiene Swarm (te da puntos por hacer check-ins, básicamente, pero también te dice si llevas una racha de bares o restaurantes japoneses).

Waze. La utilizo para viajes en coche por el punto añadido de la comunidad y los avisos que se van dejando del estado de la carretera, además de lo más típico de radares y el control de velocidad (que es algo que no está en Google Maps).

Google Maps. Para todo lo demás que las otras tres aplicaciones no me cubren, sobre todo para guardar sitios a los que quiero ir, encontrar lugares (bancos, tiendas, restaurantes) y, claro, conseguir indicaciones para llegar donde quiera. La principal ventaja es la sincronización con mi cuenta de Gmail, es decir, lo que marque en Google Maps lo puedo tener en cualquiera de los dispositivos que use con Gmail.

Yúbal Fernandez

Editor en Xataka

En mi caso, soy bastante simple, ya que desde hace años utilizo casi únicamente Google Maps. Cuando me pasé a iOS probé utilizar los mapas de Apple, pero estoy demasiado acostumbrado a los de Google, y ya por comodidad son en los que siempre delego. Si tengo que buscar restaurantes o puntos de interés en una ciudad que no conozco, también es el que utilizo.

La otra aplicación que utilizo es Citymapper, aunque esta sólo cuando viajo a ciudades que lo tienen habilitado. Es una app imprescindible si quieres moverte por una gran ciudad sin depender sólo del metro, ya que te dice las combinaciones de todos los medios de transporte público que hay disponibles, trasbordos y tiempos incluidos, para ir de un punto a otro. Gracias a ella ahorro tiempo y fomento el uso del autobús, que cuando estás de viaje te deja ver más de una ciudad que el metro.

Ricardo Aguilar

Editor en Xataka Android y Xataka Móvil

En mi caso personal, utilizo tanto Google Maps como Waze, porque opino que no hay alternativas reales que lleguen a este nivel. En el caso de Google Maps, es un imprescindible cuando viajo, no solo por conocer las rutas, sino porque las recomendaciones están en un nivel muy alto: restaurantes, monumentos, sitios para salir a tomar algo, etc.

Waze la utilizo cuando salgo de ruta. Es la mejor alternativa para conocer la ubicación de los radares, el estado del tráfico, si ha habido algún tipo de incidencia en el trayecto que quiero seguir, etc. Le he dado alguna oportunidad a Apple Maps pero, en mi opinión, sigue varios pasos por detrás de Google Maps a todos los niveles.

Miguel López

Editor en Applesfera

Normalmente utilizo Google Maps, sobre todo para consultar rutas o para recurrir a Street View para ver qué aspecto tiene el lugar al que tengo que ir. Por ello ahora mismo la sigo considerando la opción por defecto a tener. Sin embargo, recientemente Apple Maps ha añadido una capa completísima de transporte público en toda España que funciona muy bien en mis dispositivos de Apple.

Me he sorprendido a mí mismo utilizando los mapas de Apple cada vez más (no tengo coche y me muevo mucho en transporte público) ahora que tengo toda esa nueva información en Barcelona y resto del país, aunque vuelvo a Google Maps para poder consultar Street View.

Javier Pastor

Editor en Xataka

Soy un converso total de Waze, y de hecho me sorprende que Google la mantenga junto a su Google Maps. La herramienta ha acabado siendo imprescindible incluso en trayectos ya conocidos, más por las alertas de tráfico y radares que se actualizan con la información del resto de usuarios (wazers). Es cierto que a veces te mete por caminos algo raros, pero lo que es seguro es que suele evitarte atascos o al menos minimizarlos y la interfaz es estupenda

Iván Linares

Editor en Xataka Android y Xataka Móvil

Siento no salirme de lo habitual, pero para mí un imprescindible en este campo es Google Maps, no necesito otra. Me vale para encontrar sitios cercanos, para saber cómo es un lugar antes de que tenga que acudir con el tiempo justo (anda que no me ha salvado veces Street View), puedo descargar mapas sin conexión para las veces que viajo y Navigation me parece de las mejores aplicaciones de guiado punto a punto. Todo sin que tenga que abonar un céntimo; pese a las implicaciones relacionadas con la privacidad.

Aparte de Google Maps, en el coche se utiliza Waze, que es la aplicación de guiado preferida de mi mujer. Está en un excelente nivel, a menudo supera al propio Google Navigation. Mapas actualizados, todas las ventajas de los avisos sociales en carretera y con una interfaz muy pulida. En lo personal yo prefiero el funcionamiento de Navigation, por lo que suelen haber peleas en el coche por ver qué app usamos. Suele ganar Waze.

Javier Lacort

Editor en Xataka

Cuando quiero ir del punto A al punto B a pie y es una ruta que no conozco, uso Apple Maps, porque automáticamente me aparece en el Apple Watch la ruta óptima y puedo ir avanzando sin tener que ir sacando el iPhone del bolsillo, solo mirando mi muñeca.

Cuando quiero ver información de negocios y demás, que es el principal uso que hago de los mapas, uso Google Maps, que está años luz por delante de Apple Maps, sobre todo en España. Para el coche podría usar ambos gracias a CarPlay, pero utilizo el navegador integrado del sistema, ya que funciona muy bien y me permite consultarlo también en la instrumentación, para no tener que estar girando la cabeza y desviando tanto la atención dela carretera. Ninguna opción de CarPlay permite llevar ahí la ruta, solo puede estar en la pantalla de infoentretenimiento.

Jose García

Editor en Xataka

Yo uso de todo, dependiendo del contexto. Por norma general uso Google Maps para llegar a sitios que no conozco a pie, principalmente porque tiene la función de realidad aumentada que te muestra la ruta con flechas usando la cámara. Muy útil, sin duda. Cuando tengo que usar el transporte público, suelo buscar antes en Moovit, porque su interfaz me parece más intuitiva y la experiencia me dice que los horarios de los autobuses de mi ciudad son más preciosos.

Cuando voy en un coche que no tiene CarPlay ni Android Auto, uso Apple Maps. El motivo es sencillo: me muestra las instrucciones en el Apple Watch y puedo ver los giros que tengo que hacer directamente desde la muñeca. Es de mis funciones favoritas. Si el coche tiene compatibilidad con CarPlay, opto directamente por Waze, porque me gusta cómo muestra los atascos, radares de tramo y peajes. Ya veis, un poco de todo.

John Tones

Editor en Xataka

No tengo coche así, que mi uso de Google Maps se restringe a paseos por la ciudad y para la auténtica utilidad: planificar tiempos a la hora de llegar en sitios con transporte público, que en una ciudad grande como Madrid es más útil de lo que parece. Compagino con otras utilidades relacionadas con el transporte público, a menudo las propias oficiales de metro y autobús de la comunidad. Nunca me he planteado cambiar porque me da buen resultado y el uso que hago de ella no es tan intensivo, aunque más de una vez he pensado en investigar si hay alternativas en las que la privacidad de los sitios a los que voy esté un poco más controlada.

Frankie MB

Editor en VidaExtra

Mi as en la manga a la hora de moverme por cualquier ciudad se llama Google Maps. Si bien no suelo usar geolocalización en carreteras, lo cierto es que el sistema de Google me ofrece todo lo que puedo pedir y más: horarios de autobús precisos, ubicaciones concretas y trayectorias fiables.

De hecho, a la hora de moverme por Málaga en transporte urbano la propia app me pregunta si el bus ha llegado a tiempo e incluso si ha sido fácil obtener asiento o he ido de pie. No sé si es cuestión de estadística, tiene un propósito práctico o sirve para establecer la llegada a la siguiente parada, pero detalles como esos hacen que confíe más en la alternativa de Google

Eduardo Archanco

Editor en Applesfera

Apple Maps tiene todo lo que necesito para mis desplazamientos diarios. En Madrid tenemos los datos de transporte público desde hace unos cuantos años y ahora se han añadido a muchas más ciudades. Además, encuentro sus indicaciones y voz más claras y agradables que otras apps como la de Google.