Cómo una de las películas más violentas y perversas de los últimos años se ha convertido en un fenómeno de taquilla

Su planteamiento es puro cine de género para aficionados encallecidos: un siniestro payaso que haría estremecer al mismísimo Pennywise deambula por una ciudad matando indiscriminadamente a todo aquel que se cruza en su camino. No tiene historia de origen, no hay explicación para que a veces parezca tener poderes sobrenaturales, no se nos explica quién es la siniestra niña clown que le acompaña y ayuda en sus tropelías. Art el Payaso es pura abstracción horrenda para una carnicería perfecta de Halloween.

Y es el protagonista de las dos películas que componen la saga ‘Terrifier’, además de debutar en uno de los fragmentos que componen el film de episodios ‘La víspera de Halloween’. Auténticas charcuterías visuales con argumento y personajes absolutamente mínimos, y nacidas para disfrutar preferiblemente en grupo y jaleando los brutales crímenes que se muestran con todo lujo de detalles. Y en el caso de ‘Terrifier 2’, además, estamos ante un sensacional éxito de taquilla.

La idea original para ‘Terrifier 2’ era que tuviera un estreno limitado en cines (apenas 800 salas) desde el 6 de octubre, antes de pasar a la plataforma de streaming especializada en cine de terror Screambox y a formatos físicos domésticos, donde este tipo de películas suelen hacer su agosto. Pero el boca a boca y una serie de pequeños escándalos, de esos que vienen bien para la promoción de películas de este tipo, la están convirtiendo en la sorpresa taquillera del año.

Un éxito escalofriante

Con solo 250.000 dólares de presupuesto, buena parte de ellos financiados por crowdfunding (y otra parte a manos del portal especializado en noticias de terror Bloody Disgusting), en su primer fin de semana los recuperó holgadamente con 403.900 dólares de recaudación, que se fueron multiplicando exponencialmente: algo más de un millón de dólares en su segunda semana y casi dos en el tercero. Las previsiones para estas fechas tan propicias para el cine de terror (sin duda, el género más rentable del año) apuntan a cinco millones para final de mes. No es de extrañar que su distribuidora haya pensado en ampliar a más de mil salas su exhibición.

No son las cantidades desorbitantes que maneja una producción Marvel, pero hay que poner la película en su contexto: hablamos de un presupuesto absolutamente ridículo y de una película cuya brutalidad se sale de las mediciones. Además, a diferencia de otros hitos del terror indie, como ‘Saw‘, ‘Hostel’ o la madre del cordero en ese sentido, ‘El proyecto de la bruja de Blair’, no ha contado con el apoyo en la distribución de una major. El éxito de ‘Terrifier 2’ es literalmente solo mérito suyo.

Un éxito que se ha visto incrementado, además, por los mencionados escándalos y polémicas en su aún corta carrera, con espectadores contando por redes sociales que ellos o sus acompañantes se han desmayado o han vomitado. La brutalidad visual de la película ha obligado a sus productores a abrir las proyecciones con un mensaje de advertencia. En España tendremos ocasión de comprobar si el público es igual de duro en el festival de cine Terror Molins, donde está prevista su proyección. De momento no se sabe nada de una posible distribución en cines o plataformas.

Pero… ¿la película está bien o qué? Desde luego, si te interesan las versiones más extremas del terror es cita obligada: ‘Terrifier 2’ tiene un espíritu francamente interesante de puro mostrenco, y su sentido del humor troglodita y su apuesta por los efectos especiales prácticos conectan, de hecho, con los orígenes del splatter, cuando las secuencias de clásicos seminales como ‘Blood Feast’ o ‘2000 Maniacos’ eran más retablos histéricos bañados en pintura roja que genuinas secuencias de acción y crimen, que es en lo que se ha convertido el género. No para todos los estómagos, pero así es la magia del cine. Del cine brutal, necio y necesario.