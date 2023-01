Cómo ver C/2022 E3 (ZTF), el «cometa verde» que nos visita esta semana y que quizá no regrese jamás

El cometa C/2022 E3 (ZTF) está cerca de hacernos una visita y a partir de este fin de semana tendremos las mejores condiciones para poder atisbar en el cielo este evento único en generaciones. Las primeras imágenes del cometa muestran una colorida coma que ha generado interés en sí misma.

Cuándo podremos verlo.

Un cometa que solo se acerca cada 50.000 años a la Tierra supone todo un evento astronómico, pero si esto fuera poco las primeras imágenes captadas por los astrónomos dejan ver un cometa notablemente colorido. C/2022 E3 (ZTF) cruzó ya su perihelio (el punto más cercano al sol de su órbita) el día 12 de enero y ahora se encuentra encaminado a su acercamiento máximo a nosotros.

El momento de máximo acercamiento entre la Tierra y el cometa se dará entre el 1 y el 2 de febrero, pero el objeto ya se encuentra a una distancia relativamente cercana a nuestro planeta. Debido a que la luna nueva se dará este día 21 los mejores días para su avistamiento estarán entre el 21 y el 2.

Las horas tempranas del día serán las mejores para ver este fenómeno espacial. Ahora solo cabe esperar que la meteorología nos acompañe propiciándonos mañanas despejadas (aunque al menos este fin de semana serán frías).

Desde el hemisferio sur.

El hemisferio norte tendrá una mejor vista de este cometa, pero también será posible observarlo desde el sur. Para ver el cometa desde el hemisferio sur será aconsejable esperar unos días más. Quienes se encuentren por estos lares tendrán una mejor visión del cometa en los días de su mayor acercamiento a la Tierra ya a comienzos del mes de febrero.

Here’s my first effort at capturing the “Green Comet”, Comet c/2022 E3 (ZTF). This was a particular challenge due to humid conditions and clouds, but I’m thrilled I was able to capture it at all! pic.twitter.com/t2VGEnfKX8

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) January 19, 2023