Cómo ver la final Argentina – Francia del Mundial en 4K: todas las opciones

Vamos a explicarte todas las opciones que tienes para ver en 4K la final del Mundial de Qatar 2022. Se trata del acto final de esta emocionante competición, que tendrá lugar hoy domingo a las 16:00 horas de la península española, las 15:00 en las Islas Canarias. Serán Argentina y Francia las dos selecciones que se enfrenten para llevarse el título.

Tienes muchas maneras de poder ver el mundial, pero si quieres hacerlo con la mejor calidad posible las opciones se quedan en tres. En todos estos casos vas a necesitar un televisor compatible con esta calidad de imagen, y si quieres mejorar al máximo la experiencia, puedes calibrar tu tele para ver el mundial adaptándola a las características que tiene el visionado de un partido de fútbol.

Usar la TDT en 4K UHD

La primera opción para ver el mundial en 4K es la gratuita, y es la de sintonizar el canal TVE UHD, creado por RTVE especialmente para emitir sus partidos del mundial en esta calidad. Para acceder al canal debes resintonizar tu TDT, y en Xataka Basics ya te hemos explicado paso a paso el proceso para hacerlo.

También puedes optar por la sintonización manual, un proceso en el que tendrás que buscar el canal UHF que corresponda con esta cadena 4K. en este artículo tienes cuáles son los canales UHF en los que tienes que buscar dependiendo de la provincia donde vivas.

Además de un televisor compatible con la calidad 4K HDR, el otro requisito necesario para sintonizar el canal es que tu tele tenga un sintonizador DVB-T2, que es el estándar que supone la evolución del DVB-T actual que usa la TDT. Si no puedes sintonizar el canal TVE UHD, en este artículo te explicamos las posibles razones y la manera de solucionarlas, aunque si es cosa de la antena me temo que no podrás hacer nada ya hoy.

Puedes usar Gol Mundial

Otra de las opciones mediante las que puedes ver la final en calidad 4K es a través de la plataforma Gol Mundial, que ha estado emitiendo todos los partidos del campeonato a cambio de un pago único de 20 euros. Si no tenías contratado este canal anteriormente el precio sigue siendo de 20 euros para ver el último partido que queda, y luego el servicio desaparecerá, o sea que te toca a ti considerar hasta qué punto merece la pena.

Puedes ver el partido con este servicio en su web oficial de golmundial.com, en Android e iOS, aplicaciones para Fire Stick de Amazon y Android TV, y en apps oficiales para las Smart TV de Samsung y LG. Lo que debes saber es que la calidad 4K solo está disponible en la app para televisores, donde podrás elegir entre esta calidad o 1080p.

También en Movistar+

Y por último, también los clientes de pago de Movistar+ podrán ver el la final en 4K. Pero no todos, sino que lo podrán hacer quienes estén abonados a los paquetes LaLiga o Todo el fútbol, a través de su canal Gol Mundial UHD en cualquiera de sus dos canales, ya sea en el dial 443 o en el 444.

Lo que debes saber aquí es que además de tener contratado estos packs y tener un televisor compatible con 4K, también necesitarás tener el deco UHD de la empresa. Además, solo puedes ver el partido en 4K en directo, ya que si usas la opción para ver los programas de los últimos 7 días, los verás simplemente en calidad HD.