Comparativa Nothing Phone (1): lo enfrentamos al Xiaomi Poco F4, OnePlus Nord 2 5G y los mejores móviles de gama media premium

El Nothing Phone (1) es un móvil diferente, con un diseño trasero muy particular. Sin embargo eso no significa que tenga que ser mejor. Para entender cómo encaja dentro del actual mercado de smartphones Android, aquí os traemos nuestra comparativa de características donde los enfrentamos técnicamente.

Así se sitúa el Nothing Phone (1) en comparación con los mejores gama media premium del momento, desde rivales con una gran calidad-precio hasta modelos Lite de los principales gama alta. Una lucha bastante más nivelada de lo que podría parecer.

Estos son los modelos con los que enfrentaremos el Nothing Phone (1):

Igual en tamaño, diferente en aspecto

El Nothing Phone (1) se diferencia claramente por esa interfaz Glyph, el nombre que reciben los 900 LEDs de la carcasa trasera transparente que podremos configurar a nuestro antojo. Aquí cada marca opta por una estrategia diferente, pero con el paso del tiempo hemos ido viendo traseras con más personalidad. Es el caso por ejemplo del Realme GT Neo 3T, aunque ninguno llega al nivel del Nothing.

A nivel de la pantalla, sí vemos que prácticamente todos los fabricantes repiten con un panel AMOLED FullHD+ con una tasa de refresco de 120 Hz. Lo mismo ocurre con la batería, donde prácticamente todos se sitúan al mismo nivel. Esta similitud nos muestra que hay poco margen para diferenciarse en cuanto al tamaño.

El Nothing Phone (1) guarda un gran parecido en tamaño con el Poco F4, siendo más ligero que el Realme GT Neo 3T debido a que tiene menos batería.

Nothing Phone (1) Xiaomi POCO F4 Realme GT Neo 3T Samsung Galaxy S21 FE OPPO Find X5 Lite OnePlus Nord 2 5G Pantalla 6,55″ AMOLED FHD+



120 Hz 6,67″ AMOLED FHD+



120 Hz 6,62″ AMOLED FHD+



120 Hz 6,4″ AMOLED FHD+



120 Hz 6,43″ AMOLED FHD+



90 Hz 6,43″ AMOLED FHD+



90 Hz Batería 4.500 mAh 4.520 mAh 5.000 mAh 4.500 mAh 4.500 mAh 4.500 mAh Dimensiones y peso 159,2 x 75,8 x 7,6 mm



193,5 g 163,2 x 75,95 x 7,7 mm



195 g 162,9 x 75,8 x 8,65 mm



194,5 g 155,7 x 74,5 x 7,9 mm



177 g 160,6 x 73,2 x 7,81 mm



173 g 158,9 x 73,2 x 8,25 mm



189 g

El Snapdragon 778+ mejora en eficiencia respecto a sus rivales

Hoy en día es fácil encontrar móviles con 8 GB de RAM. No tanto con 12 GB, aunque Nothing únicamente lo ofrecerá en la versión superior. Lo mismo ocurre con el almacenamiento, donde todos los móviles de esta comparativa parten de los 128 GB. La gran diferencia está en el procesador y aquí Nothing apuesta por algo ligeramente más moderno.

El Snapdragon 778G+ del Nothing Phone (1) es una modificación del 778G para añadir carga inalámbrica. Como es de esperar, todos los móviles son 5G. Si bien sus rivales optan por el Snapdragon 870 o con los nuevos MediaTek Dimensity.

El procesador elegido por Nothing es prácticamente idéntico al Snapdragon 870, pero con una mejor eficiencia debido a que está fabricado en 6 nanómetros, en comparación con los 7 nanómetros del 870. A nivel de GPU, el Snapdragon 778G+ está en 490 MHz, mientras que la GPU de los Xiaomi POCO F4 se queda en 250 MHz.

A nivel de software, Nothing apuesta por una capa de personalización limpia. Es una estrategia diferente a la adoptada por marcas como Xiaomi u OPPO. También OnePlus con el tiempo ha ido cambiando hacia un modelo con cada vez más personalización. Nothing OS es una recién llegada. Habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo.

Nothing Phone (1) Xiaomi POCO F4 Realme GT Neo 3T Samsung Galaxy S21 FE OPPO Find X5 Lite OnePlus Nord 2 5G Procesador Snapdragon 778G+ Snapdragon 870 Snapdragon 870 Snapdragon 888 Dimensity 900 Dimensity 1200 RAM 8 / 12 GB 6 / 8 GB 8 GB 6 / 8 GB 8 GB 8 / 12 GB Almacenamiento 128 / 256 GB 128 / 256 GB 128 / 256 GB 128 / 256 GB 256 GB 128 / 256 GB Software Nothing OS



Android 12 MIUI 13 + POCO Launcher



Android 12 Realme UI 3.0



Android 12 One UI



Android 12 ColorOS 12



Android 12 OxygenOS 12



Android 12

Más cámaras no siempre es mejor

En vez de añadir varios sensores para el gran angular y el macro, Nothing opta por una estrategia más parecida a la de Apple o Google y opta por un doble sensor de 50 megapíxeles. Habrá que ver cómo es la calidad de estas cámaras, aunque técnicamente estos sensores son similares a los presentados por marcas como Samsung u OPPO. De hecho, el OnePlus Nord 2 5G, de precio más económico, añade el mismo sensor principal.

En la cámara frontal no destaca especialmente, encontrándonos con un sensor de 16 megapíxeles que también vemos en el modelo de Realme.

Nothing Phone (1) Xiaomi POCO F4 Realme GT Neo 3T Samsung Galaxy S21 FE OPPO Find X5 Lite OnePlus Nord 2 5G Cámaras traseras 50 MP IMX766, f/1.88, OIS



50 MP, Samsung JN1, f/2.2 64 MP, f/1.79



Gran angular: 8 MP, f/2.2



Macro: 2 MP, f/2.4 64 MP, f/1.79



Gran angular: 8 MP, f/2.2



Macro: 2 MP, f/2.4 12 MP f/1.8, OIS



Gran angular: 12 MP, f/2.2



Teleobjetivo: 8 MP, f/2.4, OIS 64 MP, f/1.7



Gran angular: 8 MP, f/2.25



Macro: 2 MP, f/2.4 50 MP, f/1.88, OIS



Gran angular: 8 MP, f/2.25



Monocromo: 2 MP Cámara frontal 16 MP, f/2.45 20 MP, f/2.45 16 MP, f/2.45 32 MP, f/2.2 32 MP, f/2.4 32 MP, f/2.45

Precio correcto, a la espera de ofertas

El Nothing Phone (1) cuesta 469 euros. No es el precio ganga que muchos podrían esperar, pero encaja perfectamente con lo que tiene la competencia. Es un móvil de menos de 500 euros. Eso sí, como ya hemos visto en días como el Prime Day, hay margen para que Nothing ofrezca su móvil considerablemente rebajado. El Nothing Phone (1) es un gran móvil y tiene un precio correcto, aunque está lejos de igualar lo que hizo OnePlus en su día.