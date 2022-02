Comparativa streaming musical: diferencias entre Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music, Qobuz, Deezer y YouTube Music

Te traemos una comparativa de los mejores servicios de streaming musical, explicándote las principales diferencias entre Spotify, Tidal, Apple Music, Amazon Music, Qobuz, Deezer y YouTube Music. Estos son los principales servicios que hay en el sector, y nosotros vamos a comparar lo que ofrece cada una de sus propuestas.

Vamos a intentar hacer la comparativa lo más sencilla y asequible posible, intentando evitar demasiados tecnicismos y hablando de la calidad musical de cada servicio y del resto de funciones extra que ofrecen. También mencionaremos si son compatibles con Last.fm, que te ayuda a centralizar tus estadísticas de escucha.

Al final del artículo, también vamos a sacar algunas conclusiones viendo lo que ofrece cada uno y el tipo de usuarios para quienes se puede recomendar cada uno de los servicios. Y como decimos siempre en Xataka Basics, te invitamos a que nos dejes tu opinión y tus experiencias en la sección de comentarios, para que cualquier lector indeciso pueda tener también vuestras opiniones.

Servicios de streaming musical: sus características

AMAZON MUSIC HD APPLE MUSIC DEEZER QOBUZ SPOTIFY TIDAL YOUTUBE MUSIC Catálogo Más de 75 millones Más de 90 millones Más de 73 millones Más de 70 millones Más de 82 millones Más de 80 millones Más de 80 millones Calidad máxima disponible 16 bit y 44.1kHz

7 millones a 24 bits y 192 kHz. 24 bits y 192 kHz 16 bits 320kbps

16 bits y 44.1kHz 1411 kbps en Deezer HiFi 24 bits y 192 kHz 320 Kbps 16 bits y 44,1 kHz en calidad CD

24-Bit y 192 kHz en calidad Master (lo típico es 24-Bit y 96kHz) 256 kbps Recomendaciones personalizadas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Modo sin conexión Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Periodo de prueba gratis Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Modalidad gratuita No No Sí No Sí No Sí Principales plataformas soportadas Android, iOS, macOS, Windows, navegadores, Fire OS, Sonos, Denon HEOS, coches de los fabricantes asociados, etc. Android, iOS, macOS, Windows, Apple Watch, Apple TV, HomePod, CarPlay, Sonos, Amazon Echo, Samsung Smart TV, etc. Android, iOS, macOS, Windows, Apple Watch, Android Wear, Sonos, Smart TV, sistemas de sonido, coches compatibles, etc. Android, iOS, macOS, Windows, Chromecast, equipos de alta fidelidad, etc. Android, iOS, macOS, Windows, Linux, Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV, Smart TV, consolas de videojuegos, etc. Android, iOS, macOS, Windows, equipos de alta fidelidad, Smart TV, streamers, coches de los fabricantes asociados, etc. Android, iOS, macOS, Windows, Google Home, Sonos, Android TV, Android Auto, navegadores, etc. Otras características Canciones con Dolby Atmos y 360 Reality Audio Canciones con Dolby Atmos y Spatial Audio Canciones con 360 Reality Audio Descuentos en las descargas en Hi-Res. Artículos interactivos y contenido exclusivo. Funciones sociales para interactuar con amigos Vídeos musicales y eventos exclusivos. Canciones con Dolby Atmos y 360 Reality Audio Vídeos musicales, radio, mezclas personalizadas, listas de éxitos, etc. Precio mensual 9,99 euros, y tiene HiFi de calidad CD y algunas canciones de máxima calidad 9,99 euros, y tiene HiFi de máxima calidad 9,99 euros

14,99 euros con HiFi de calidad CD 14,99 euros, y tiene HiFi de máxima calidad 9,99 euros, y no tiene HiFi 9,99 euros con HiFi de calidad CD

19,99 euros y tiene HiFi de máxima calidad 9,99 euros, y no tiene HiFi Precio anual Desde 99 euros 99 euros 89,91 euros (Deezer Premium) Desde 149,99 euros No No No Precio de plan familiar 14,99 euros/mes 14,99 euros/mes 14,99 euros/mes Desde 24,99 euros/mes 15,99 euros/mes Desde 14,99 euros/mes 14,99 euros/mes

Entendiendo la calidad musical

Una de las principales dificultades de muchos usuarios puede ser entender las diferencias de calidad musical. Lo primero que debes tener en cuenta de ellos es que sólo Spotify y YouTube Music siguen sin ofrecer una modalidad HiFi, mientras que el resto de la competencia sí la ofrece.

Pero tampoco la ofrecen de la misma manera, ya que podríamos simplificar diciendo que hay dos tipos de calidad HiFi. Una la podríamos considerar como calidad de CD, que son 16 bits y 44,1 kHz, y la otra sería la calidad de estudio, que son 24-Bit y 192 kHz. En ambos casos, es una calidad muy superior a la que ofrecen servicios sin HiFi.

Para que te hagas una idea, la calidad de sonido máxima de servicios como Spotify es de 320 Kbps, que es la cantidad de datos que se transmiten por segundo con esa calidad. Y luego, la calidad HiFi de CD suele ser de 1411 kbps, lo que la hace clarísimamente superior. Mientras, la calidad de estudio sube hasta 9216 kbps, siendo la máxima calidad que se puede ofrecer en los servicios de streaming musical.

Sin embargo, más allá de los números también es importante entender que la mayoría de personas no van a notar diferencia. En primer lugar, porque tecnologías como Bluetooth no pueden transmitir sonido a calidad HiFi, y la segunda, porque ni siquiera los móviles con conector de auriculares suelen tener una tecnología que permita distinguir esta calidad. Si tienes un buen equipo de audio o unos buenos altavoces que obtengan la música por WiFi en vez de Bluetooth podrías notar la diferencia.

Un ejemplo práctico de la fiebre por los números frente a la posibilidad de disfrutarlos está en Apple Music. En su suscripción ofrece la calidad de estudio, pero ninguno de sus móviles, altavoces o auriculares es capaz de reproducir esa calidad. Aun así, el simple hecho de ofrecerla ya hace que su servicio sea a prueba de futuro, y es de esperar que en los próximos meses lleguen dispositivos capaces de reproducirla.

Esta quizá es una de las principales bazas de Spotify, que poca gente va a notar que su calidad de sonido es muy inferior. Y aunque puedas notar ese salto con el equipo adecuado y un oído entrenado, todavía es muchísimo más difícil notar las diferencias entre las calidades HiFi de CD y de estudio.

Aquí, ya entran en juego las manías de cada uno. Si tienes un equipo de música potente y le puedes enviar la señal del servicio de streaming por algún tipo de streamer que se conecte a la WiFi, entonces podrías notar la diferencia entre ambos HiFi. Pero en la mayoría de los casos suele ser algo más relacionado con la percepción o con la necesidad de tener la mejor calidad aunque no la aprovechemos.

Otra cosa son las tecnologías de sonido envolvente, como el Dolby Atmos, el 360 Reality Audio de Sony o el Spatial Audio de Apple. Si tienes auriculares o un equipo de sonido compatibles, estas tecnologías sí son muy notables, y te permiten escuchar los diferentes instrumentos en distintos puntos, es como si estuvieras en el escenario mientras se toca la música.

Principales características de cada servicio

A continuación, vamos a ir explicándote cuáles son las principales características que debes tener en cuenta en cada uno de los servicios. Se da el caso de que, en el mundo del streaming musical, no hay dos servicios que compitan ofreciendo exactamente lo mismo, y cada uno tiene unas características y defectos diferenciadores.

Esto hace que la elección sea más complicada para los usuarios, ya que no hay ningún servicio que sea mejor en todo, y la elección dependerá del contexto y de cómo y dónde escuches la música. Si buscas una alternativa a Spotify con calidad HiFi hay malas noticias, porque si el punto flaco de Spotify es la calidad musical, el resto de alternativas también tienen algunos defectos.

Amazon Music

Amazon Music es una buena alternativa a Spotify, sobre todo para quienes están dentro del ecosistema de Amazon. Le presta especial cuidado a su compatibilidad con altavoces Echo, y dispone de control por voz mediante Alexa. Sin embargo, carece de interacciones sociales con amigos, y tampoco es compatible con el scrobbling de last.fm para centralizar estadísticas de escucha.

En cuanto a calidad de música, es un poco inferior a la de alternativas como Apple Music. Su catálogo completo está en HiFi de calidad de CD, mientras que solo 7 millones de ellas se ofrecen también con la máxima calidad de estudio. Por lo tanto, esto la coloca prácticamente a la par que Tidal en calidad de sonido, y un poco debajo de Apple.

Pero a su favor tiene que cuenta con aplicaciones para Windows, Mac, y móviles, aunque la verdad es que más que una ventaja estas apps son una desventaja. Amazon debería trabajar mucho en rediseñarlas. También tiene compatibilidad con gran cantidad de dispositivos conectados, especialmente los que utilizan Alexa, y una versión web. También tiene listas personalizadas, aunque no a la altura de Spotify, y no tiene funciones sociales.

Por último, decir que Amazon Music no tiene un periodo de prueba gratuito. Sin embargo, si eres suscriptor de Amazon Prime tienes acceso a una versión limitada con un par de millones de canciones. No son mucho, pero sí te ayudará a poder echarle un vistazo a lo que te ofrece la aplicación. Como curiosidad, cuenta con una versión solo para dispositivos Echo que tiene un precio reducido.

Principales ventajas : Buena calidad de audio y muy buen catálogo. Compatible con muchos dispositivos.

: Buena calidad de audio y muy buen catálogo. Compatible con muchos dispositivos. Principales desventajas: Sin prueba gratuita, descubrimientos musicales que pueden ser mejores, y las aplicaciones necesitan un rediseño urgente.

Apple Music

Apple Music es la propuesta de la empresa de la manzana mordida, y como suele ser habitual en sus productos, su experiencia está enfocada al ecosistema de productos Apple. Los usuarios de Android podrán utilizarlo, aunque perdiendo funciones, mientras que los usuarios que quieran escuchar música en Windows será mejor que miren para otro lado y a otras alternativas.

Un usuario de Android todavía podría llegar a disfrutar de cierta calidad de sonido, y también de las canciones en Dolby Atmos. Sin embargo, no podrá utilizar el audio espacial de Apple, ya que solo está disponible en los dispositivos compatibles de Apple, incluyendo los AirPods cuando los utilizas el ecosistema Apple. Pero los usuarios de PC lo tienen peor, ya que no hay una aplicación nativa de Windows, y tendrán que vérselas con un obsoleto iTunes que funciona muy mal.

Pero si estás dentro del ecosistema de Apple, posiblemente sea la mejor alternativa, ya que incluso puedes seguir a tus contactos para disfrutar de algunas interacciones sociales. El scrobbling a last.fm no se soporta por defecto, necesitarás apps de terceros, pero por todo lo demás es perfecto. También cuenta con un excelente catálogo que no tiene nada que envidiarle a los demás.

Uno de sus principales atractivos es que por su precio básico te ofrece la máxima calidad de sonido. Nada de tener que pagar más por un mejor sonido como en otras plataformas, Apple te ofrece música hasta en 24 bits y 192 kHz incluida en su suscripción básica. También implementa un sistema de podcasts y listas de reproducción temáticas y personalizadas que, sin estar a la altura de Spotify, son bastante buenas.

En definitiva, Apple tiene en sus manos un producto que podría ser perfecto si no llega a ser por su soporte limitado y por estar centrado en su propio ecosistema. También tiene plan anual más económico y un plan familiar que funciona a través de la familia de Apple. Se integra con Siri para controlarla por voz, e incluye emisoras de radio en directo.

Principales ventajas : Buena calidad de audio y muy buen catálogo. Buenas listas de reproducción y HiFi sin pagar más.

: Buena calidad de audio y muy buen catálogo. Buenas listas de reproducción y HiFi sin pagar más. Principales desventajas: Se centra en el ecosistema Apple, si usas Android tienes limitaciones, y si usas Windows mejor que te olvides.

Deezer

Deezer es posiblemente el servicio de streaming más veterano, aunque hoy en día se ha quedado un poco atrás. Su suscripción básica es la que menos calidad de sonido tiene junto a Spotify, apenas 320 kbps, mientras que su suscripción HiFi de 15 euros solo tiene hasta calidad CD, quedándose lejos de la calidad de estudio que ofrecen casi todas las alternativas por ese precio.

Esto hace que Deezer lo tenga muy difícil en todos los campos, ya que en calidad AAC se queda a la altura de Spotify, pero sin todas sus interacciones sociales y su base de usuarios, mientras que el resto de alternativas tienen mejor calidad HiFi. Una de sus bazas es el sonido 360 Reality Audio, igual que el de Tidal o Amazon. Fueron los primeros en ofrecer esta tecnología de sonido envolvente, pero ya no son los únicos.

También hay algunos aspectos positivos, como que Deezer tiene una modalidad gratuita por si quieres probarlo primero, y cuenta con listas de reproducción personalizadas, y una gran cantidad de aplicaciones para varios tipos de dispositivo. También tienes la posibilidad de pasar el sonido de un dispositivo a otro como en Spotify, y es compatible con el scrobbling de last.fm.

También tiene un catálogo sólido de canciones para que el catálogo no sea un problema frente a sus rivales. Además, tienes podcasts y otros tipos de contenidos de audio adicionales. Puede ser interesante si buscas alternativas poco comunes. Eso sí, le faltan interacciones sociales.

Principales ventajas : Un catálogo sólido, sistema de podcasts y audio en 360 grados.

: Un catálogo sólido, sistema de podcasts y audio en 360 grados. Principales desventajas: No hay calidad HiFi de estudio, solo calidad CD, y casi todas las alternativas ofrecen más por su mismo precio.

Qobuz

Podríamos referirnos a esta alternativa como el Spotify para audiófilos y melómanos, ya que se centra en la calidad de sonido. Su calidad «mala» de música es el HiFi calidad CD, el de 16 bit y 44.1kHz, pero su gran apuesta es por la música de calidad de estudio, para la que tiene uno de los mayores catálogos de entre la competencia. Qobuz es una pequeña empresa francesa, cuya estrategia es tener una estrategia totalmente diferente a las grandes corporaciones.

Podríamos describir la experiencia de Qobuz como ir a una tienda de discos. No hay algoritmos ni sugerencias, y tampoco funciones sociales como Spotify, la música puede parecer un poco desordenada, pero su foco está en la calidad de sonido. Te da un pequeño plus en forma de artículos y reportajes que profundizan más en los artistas. Es compatible con el scrobbling con last.fm, lo que también te ayuda a tener un sitio donde ver tus estadísticas y obtener las recomendaciones que el servicio no te da.

Los responsables de este servicio han dicho que nunca serán los primeros en opciones, ya que son un equipo muy pequeño. Sin embargo, en su mapa de ruta está el mejorar su sistema de conectarse con otros dispositivos (aunque actualmente puedes enviar música a Chromecast, Google Home y dispositivos Sonos. También están trabajando en implementar el sonido 360 de Sony. Tiene apps para Android, iOS, Windows y macOS, aunque aún no se puede controlar la reproducción de un dispositivo desde otro.

En cuanto a modalidades de suscripción, tiene dos tarifas. La básica lo incluye todo por unos 15 euros al mes (unos 12,50 en la suscripción anual) incluyendo la música de calidad de estudio, quedándose a la par que Tidal. Sin embargo, por un euro y medio más tienes otra tarifa que incluye descuentos de hasta el 60% en las compras de música digital. Estas tarifas bajan un poco si te suscribes durante todo un año, y también tienes planes Duo y familiares.

Sus dos características más diferenciadoras son que tienes la opción de comprar música digital sin DRM para seguir escuchándola incluso si cancelas la suscripción, y que puedes elegir de qué géneros te aparecen sugerencias en la portada. Estas sugerencias no son algorítmicas, igual que su lista de reproducción personalizada, sino que son selecciones hechas a mano por humanos.

Principales ventajas : Gigantesca biblioteca de música en máxima calidad, excelente sonido en sus aplicaciones, HiFi en sus apps móviles, no te sugiere artistas y géneros que no te interesan.

: Gigantesca biblioteca de música en máxima calidad, excelente sonido en sus aplicaciones, HiFi en sus apps móviles, no te sugiere artistas y géneros que no te interesan. Principales desventajas: Precio más elevado que mucha competencia, sin algoritmos para recomendaciones personalizadas, sin interacciones sociales.

Tidal

Tidal es el servicio de streaming creado y mantenido por un grupo de músicos para que los creadores puedan ganar más dinero por sus reproducciones. Por el mismo precio que Spotify te ofrece un HiFi con calidad de CD, y por 15 euros al mes la apuesta sube a la calidad master de estudio. Lo malo es que ya hay algunas alternativas que ofrecen esta calidad de estudio por el precio que Tidal pide por la de CD.

La música en calidad de estudio, que ellos llaman Master, utiliza un códec MQA que permite una mayor eficiencia a la hora de hacerte llegar la música. Ocupa menos espacio. Aunque hay algunas quejas que aseguran que es un códec con el que se pierde algo de calidad, aunque sea una diferencia poco perceptible. Pero quizá escuches alguna queja al respecto en foros especializados, poniendo a Qobuz como ejemplo de cómo hacerlo mejor.

Sin embargo, por precio y por ser compatible con muchos dispositivos mediante Tidal Connect es posiblemente el rival más sólido para Spotify, aunque carece de todas las funciones sociales y la compatibilidad con Alexa todavía no ha salido de Estados Unidos. Tampoco tiene un básico como poder alternar entre PC y móvil como dispositivos donde suena la música. Eso sí, también te encontrarás sonido en Dolby Atmos y Sony 360 Audio, además de compatibilidad con el scrobbling de last.fm.

Tidal implementa un sistema de listas personalizadas que se actualizan diariamente, así como listas de reproducción temáticas con muy buen contenido. Le faltan todas las listas creadas por usuarios de Spotify, y hay muy pocas listas de artista al estilo «This Is» de Spotify. Lo que sí tiene es un sistema de estadísticas de escucha con el que cada mes puedes ver los artistas que más escuchas, y si utilizas el plan más caro también tienes la conciencia tranquila de que un pequeño porcentaje de lo que pagas va directamente a tus artistas más escuchados.

Posiblemente la gran diferencia con otras propuestas es que Tidal implementa un servicio de vídeos con videoclips y reportajes en vez de los podcast que han preferido incluir otras plataformas. También cuenta con un sistema de créditos para saber de un artista no solo sus canciones, sino las canciones que ha compuesto para otros o los discos que ha producido.

Principales ventajas : Un catálogo sólido, videoclips, buena interfaz y buena calidad de sonido.

: Un catálogo sólido, videoclips, buena interfaz y buena calidad de sonido. Principales desventajas: Amazon y Apple ofrecen la misma calidad por un poco menos, y carece de funciones sociales.

Spotify

Podríamos considerar a Spotify como el servicio con más cantidad de opciones y funciones, sobre todo si quieres interactuar con tus amigos y escuchar la música en una mayor cantidad de dispositivos. Vas a poder escuchar Spotify en prácticamente cualquier dispositivo inteligente que tengas, vas a poder conectar con amigos para ver lo que están escuchando en todo momento. También es compatible con Scrobbling en Last.fm para centralizar tus estadísticas de escucha.

En cierto modo, estas son algunas de las cosas que hacen que Spotify todavía sea el estándar de la industria, el gran rival a batir pese a que es de los que peor calidad de sonido ofrecen. Por su mismo precio hay alternativas que tienen mejor calidad de audio, pero les faltan interacciones sociales y poder ser utilizadas en tantos dispositivos como Spotify.

El servicio también se ha convertido en uno de los grandes nombres a la hora de escuchar podcasts, y sus recomendaciones personales son muchas y muy variadas. Tiene muy bien afinado el sistema de reconocer tus gustos, y salvo que escuches un artista que tenga una ficha mezclada con otro que haga otro género musical, no vas a toparte con canciones que no te gusten en sus recomendaciones.

A esto hay que añadirle que hay una enorme cantidad de listas de reproducción, algunas creadas por Spotify y otras hechas por usuarios. También tienen las listas This Is, con una recopilación de muchísimos artistas que puede ayudarte con esos nuevos descubrimientos musicales en los que quieres profundizar.

Spotify ofrece un plan gratuito con anuncios, así como una suscripción para dos personas y otra familiar, lo que hace que tengas alternativas de sobra para cada situación. Es fácil de utilizar, aunque ha tenido problemas por no detener los podcast que divulgan mentiras y desinformación, y es uno de los que peor le paga a los artistas.

Principales ventajas : Muchísimas opciones de descubrimiento musical, interfaz fácil e intuitiva, compatible con casi cualquier dispositivo, y opciones sociales.

: Muchísimas opciones de descubrimiento musical, interfaz fácil e intuitiva, compatible con casi cualquier dispositivo, y opciones sociales. Principales desventajas: Peor calidad de sonido, y hay alternativas con mejor calidad de audio por el mismo precio.

YouTube Music

Google lleva años tratando de diseñar una buena fórmula para competir en el streaming musical, y aunque YouTube Music va a la cola en calidad musical, cuenta con algunas funciones que pueden interesarte. La mayor ventaja la tienes si estás dentro del ecosistema de Google, ya que podrás usarlo en cualquier dispositivo que tenga Google Assistant.

Además, YouTube Music tiene un excelente buscador, una gran cantidad de listas de reproducción creadas por usuarios, y todos los vídeos de YouTube. Gracias a integrar los vídeos, también puedes escucharlos como si fueran música, lo que te da acceso a una gran cantidad de rarezas y grabaciones en directo. Además, cuenta con una versión gratuita con anuncios para utilizarlo en momentos puntuales.

Pero el gran lado negativo es la calidad musical. Es bastante inferior a la de cualquier competidor, incluso Spotify. Tampoco tiene soporte nativo con el scrobbling de last.fm, ni funciones sociales, ni un aspecto que sea atractivo con respecto al de la competencia. Y lo peor es que de momento no parece que Google esté interesada en mejorar el servicio.

Principales ventajas : Muy buen buscador, versión gratuita, muchas rarezas, remezclas y grabaciones caseras.

: Muy buen buscador, versión gratuita, muchas rarezas, remezclas y grabaciones caseras. Principales desventajas: Un audio de baja calidad y sin detalles, y con transmisiones demasiado comprimidas. Sistema de descubrimiento musical bastante decepcionante, y un catálogo mejorable.

Cuales son las mejores alternativas

Si quieres un servicio musical lleno de opciones y de interacciones sociales como ver lo que escuchan tus amigos, Spotify sigue sin tener un rival potente en estos aspectos. Es verdad que en calidad de sonido está a la cola, pero en todo lo demás sigue siendo puntero. A todos los demás rivales siempre parece faltarles algo, algún pequeño o no tan pequeño detalle que impide que estén a la altura.

Por otra parte, si quieres calidad de sonido la mejor alternativa es Qobuz. Su oferta es totalmente opuesta a la de Spotify, ya que no hay algoritmos de personalización, muy pocas listas de reproducción personalizadas, y las que hay están hechas a mano y no por automatizaciones o algoritmos. Son tan opuestos que, si quisieras tener suscripción a dos servicios, casi podrían incluso llevarse bien.

Si quieres algo intermedio, Amazon Music y Apple Music son las apuestas más sólidas en cuanto a calidad musical a bajo precio. Pero Apple maltrata la compatibilidad de sistemas operativos que no son suyos, y Amazon debería rediseñar por completo sus aplicaciones para poder estar a la altura de sus competidores. Además, estas empresas ni siquiera tienen productos propios con los que aprovechar la calidad de audio que ofrecen, aunque esto siempre puede cambiar en los próximos meses.

Tidal es posiblemente uno de los rivales más versátiles para Spotify, pero le faltan todas las interacciones sociales, y todavía le faltan básicos como poder enviar el sonido del PC al móvil y viceversa, o controlar la reproducción desde cualquier dispositivo, o traer a España la compatibilidad con Alexa. Además, su calidad de sonido de estudio se ha quedado cara después de que Amazon y Apple le hayan bajado el precio a las suyas, y si soy sincero, hay algo que va mal en su compresión de sonido, y no suena tan bien.

En definitiva, el gran rival de Spotify podría estar en cualquiera de estas tres plataformas mencionadas hasta ahora, solo es necesario que una de ellas mueva ficha. ¿Mejorará Apple las funciones de sus apps fuera del ecosistema propio? ¿Mejorará Amazon su sonido y sus apps? ¿Igualará Tidal el precio de las dos anteriores y mejorará el control de la música? Habrá que ver qué pasa antes, si el que estos servicios muevan ficha o que Spotify consiga igualar su calidad musical.

Luego tenemos a Deezer, que poco a poco se va quedando atrás en calidad de sonido al no pasar todavía de HiFi con calidad CD. Simplemente, cualquier otra plataforma iguala o mejora su oferta, y no tiene una gran función que la haga destacar por encima de las demás.

Y por último tenemos a YouTube Music, con la que Google parece querer tener una posición en el mercado pero no arriesga ni intenta ser competitivo frente al resto de alternativas. De todos los servicios mencionados en esta comparativa es el que peor calidad de sonido tiene con diferencia, aunque si esto no te importa, si solo quieres la mejor integración con el asistente de Google o te conformas con su modo gratuito, entonces puede que te interese.

Entonces, ¿cuál te conviene elegir?. Si eres un usuario que solo usa dispositivos de Apple la respuesta es sencilla, Apple Music. Spotify sigue siendo la alternativa más versátil del mercado, y tu opción segura a no ser que le des demasiada importancia a la calidad de sonido. Tidal apunta a ser parecido pero con mejor calidad, y Qobuz es la ideal para audiófilos. Amazon Music puede interesarte si tienes un gran ecosistema de dispositivos Echo.