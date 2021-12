Componente desconocido: así es como los iPhone detectarán piezas internas no oficiales a partir de iOS 15.2

¿Sabes si ese iPhone que has comprado de segunda mano ha sido reparado por el dueño anterior con piezas no oficiales? O, por el contario, tienes dudas sobre si el centro de servicios al que has llevado tu teléfono ha utilizado repuestos genuinos. Si alguna vez te has preguntado algo de esto, la próxima versión de iOS responderá a estas preguntas y te permitirá saber si has perdido la garantía.

Apple ha revelado que la versión 15.2 de iOS para el iPhone llegará con el apartado «Historial de piezas y servicios». El usuario podrá encontrar información sobre las reparaciones que ha sufrido el terminal y las partes que han sido utilizadas, aunque, como se muestra a continuación, los detalles estarán limitados en algunos modelos.

Los iPhone XR, XS, XS Max y posteriores, incluido el iPhone SE de 2ª generación, mostrarán si la batería ha sido reemplazada.

Los iPhone 11, iPhone 12 y iPhone 13, indicarán si la batería o la pantalla han sido reemplazadas.

Los iPhone 12 y iPhone 13, mostrarán si la batería, la pantalla o la cámara han sido reemplazadas.

Repuestos originales y alternativos

Por ejemplo, si has cambiado la pantalla de tu iPhone y quieres saber si es original, deberás ingresar a Ajustes > General > Información y en Historial de piezas y servicio seleccionar «Pantalla». Allí podrás encontrar uno de estos dos mensajes: «Pieza original de Apple» o «Parte desconocida», este último seguido de un símbolo de advertencia.

Si te ha aparecido el segundo mensaje, hay tres escenarios posibles, según un documento de soporte de Apple: la pieza reemplazada no es genuina, ha sido utilizada en otro iPhone o no funciona como se esperaba.

Debes tener en cuenta que si tu iPhone ha sido reparado con una pieza no original y aún está dentro de los plazos de la garantía, esta quedará automáticamente invalidada.

Sin embargo, si has utilizado piezas no genuinas, estos avisos no limitarán el funcionamiento de tu iPhone. Es decir, podrás seguir utilizándolo tranquilamente.

No quedan dudas de que la compañía quiere que los usuarios usen piezas oficiales. De momento, esto significa llevar a reparar los equipos a las Tiendas Apple Store o los escasos proveedores autorizados por la compañía.

Los de Cupertino ya han anunciado que ofrecerán piezas originales y manuales de instrucciones para que cualquiera pueda reparar su dispositivo en casa (o en centros no oficiales). No obstante, esto llegará primero a Estados Unidos, y aún no hay fechas para Europa.

Vía | Gizmodo

Imagen | Bagus Hernawan (Unsplash)