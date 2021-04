Con Google Fotos a punto de ser de pago, Amazon Fotos ha resultado ser un decente nuevo hogar para mis recuerdos

Si sois usuario de Google Fotos seguramente ya estéis al tanto y si no lo sois os hago un resumen: a partir de junio de 2021 se acaba el almacenamiento ilimitado gratuito. Desde ese momento, todo lo que se suba ocupará espacio de Google One, ergo tocará pasar por caja conforme vayamos subiendo más y más fotos.

Es algo que usuarios como un servidor, que lleva usando el servicio desde 2015 (cuando se lanzó), calificamos como un golpe bajo. Después de acostumbrarnos a lo bueno, Google nos lo quitó sin piedad. Yo tengo mi vida subida a Google Fotos, literalmente mi primera foto es del 5 de enero de 2001, y francamente, este movimiento de Google me sentó regulinchi.

Desde entonces he estado buscando diferentes opciones para seguir guardando mis fotos. He barajado varias alternativas, como un NAS, pero hace algunas semanas caí en la cuenta de que soy usuario de Amazon Prime, y resulta que los usuarios de Amazon Prime tienen almacenamiento ilimitado gratuito en Amazon Fotos. Y si estás leyendo esto es porque, finalmente, mis fotos tienen un nuevo hogar.

De Google Fotos a Amazon Fotos

Vayamos por partes. Amazon Prime cuesta 36 euros al año o 3,99 euros al mes, al menos en España. Tiene un puñado de ventajas, como acceso a Prime Video, envíos gratuitos y al día siguiente en bastantes productos, acceso a Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming y, por supuesto, almacenamiento ilimitado gratuito en Amazon Fotos, pero no como Google Fotos. Mejor.

¿Mejor por qué? Porque el plan de almacenamiento ilimitado en alta calidad de Google Fotos tiene ciertas consecuencias. La principal es la compresión, algo que en las fotos no se nota a simple vista pero que está ahí. En Amazon Fotos, sin embargo, la foto que subes no se comprime de ninguna forma. Si subes una foto de 108 megapíxeles que pese 50 MB, la foto que tendrás almacenada en el servicio será de 108 megapíxeles y pesará 50 MB. También admite archivos RAW.

Eso significa que la foto no se pierde, no se va, no se comprime. Es la foto que echaste, punto y pelota. También tiene un buscador basado en reconocimiento facial y datos EXIF como Google Fotos, capacidad de crear álbumes y compartirlos, y algo chulo llamado «Álbum familiar», que permite invitar a hasta cinco personas para que suban sus fotos a él, también sin limite.

Y está bien. No tiene la misma app que Google Fotos que, a mi juicio, es insuperable en términos de diseño, funcionalidades y opciones, pero es suficiente para cargar fotos al servicio, gestionar los álbumes y compartir el contenido. No es la mejor, pero al menos funciona en condiciones.

Y sin embargo, no es perfecto

Tras un par de semanas usando Amazon Fotos, debo decir que me he llevado una sorpresa muy agradable. Para uso privado me gusta mucho. Sin embargo, no tiene ese puntito social de álbumes compartidos con familiares y amigos que tiene Google Fotos por el simple motivo de que Google Fotos viene preinstalado en los móviles Android y es, por lo tanto, más accesible para todos.

Pero el principal problema está en los vídeos, y aquí yo os soy sincero: no soy una persona que grabe vídeos. A mí los vídeos me importan poco, realmente. Cuando salgo de viaje o tengo un evento familiar (o mejor dicho, cuando salía de viaje y tenía eventos familiares) suelo hacer fotos. Muchas fotos, pero vídeos… pocos, y los que hago son para compartirlos por WhatsApp y poco más.

Fotos puedes almacenar las que quieras, pero vídeos… no

«¿Vale Jose, y por qué cuentas esto?», porque Amazon Fotos no tiene almacenamiento ilimitado de vídeos. Lo que Amazon regala a los usuarios de Prime es 5 GB de almacenamiento en Amazon Drive, que es el que se usa para almacenar los vídeos. O sea, que fotos puedes subir todas las que quieras, pero vídeos… no.

A mí, personalmente, no me afecta demasiado porque, como os digo, no suelo grabar vídeos y los que grabo suelen ser para el TikTok de Xataka. Pero si sois usuarios que graben vídeos Amazon Fotos puede quedarse algo cojo, al menos si no tenéis intención de pasar por caja. Por 9,99 euros mensuales tienes 1 TB de almacenamiento (140 horas de vídeo en FullHD, más o menos), pero a mí no me compensa.

Si os gusta grabar vídeos y no queréis sacrificarlos, por ese mismo precio tenéis 2 TB de almacenamiento en Google One que se repartirá entre Google Fotos, Google Drive y Gmail. Si solo buscáis guardar fotos y sois usuarios de Amazon Prime, entonces Amazon Fotos es una alternativa más que solvente a tener en cuenta. En cualquier caso, no parece haber una alternativa perfecta y, de alguna forma, parece que tarde o temprano tocará acabar pasando por caja.