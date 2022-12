Con GPT-3.5 tengo la misma sensación de cuando usé Internet por primera vez siendo niño

Nací en 1990, así que soy de las últimas generaciones que guarda recuerdos previos al mundo que trajo Internet. Y recuerdo bien los primeros días usando Internet, en 2001, con once años, entrando en webs de fútbol o de Pokémon, con los ojos como platos. No tanto por lo que encontraba, sino por lo que suponía: una ventana para el futuro, la sensación de que venía algo muy grande. Información, entretenimiento, posibilidades… Indescriptible.

Las dos décadas que han pasado han dejado momentos chulos y evoluciones majas, pero nunca había vuelto a sentir esa sensación y por supuesto no creí que volviese a sentirla. Quizás mucho más adelante con otra gran revolución. Con GPT-3.5, esa sensación ha vuelto.

GPT-3.5 es un sistema de inteligencia artificial conversacional desarrollado por OpenAI, un modelo avanzado de comprensión y generación de textos. Desde que lo he utilizado, he vuelto a tener la misma sensación de cuando usé Internet por primera vez siendo niño. Responde a lo que sea, y conecta ideas.

Responde aquello que hasta ahora solo podía ser respondido tras una búsqueda en Google y varias páginas vistas hasta hacerse una foto completa. Todo es más rápido con GPT-3.5. Esta versión tiene algunas mejoras respecto a su antecesora, pero la más destacable es que tiene memoria, recuerda los mensajes anteriores y los usa como contexto. Algunos desarrolladores la usan para pedirle fragmentos de código, o incluso que mejor los que han escrito… con éxito.

Es posible pedir estructuras de guión y descripciones de personajes para crear el guión de una película o un libro, es posible pedir que redacte unas cláusulas legales genéricas, y es posible pedirle que cree directamente aplicaciones y scripts funcionales.

Ahí van algunas muestras de las conversaciones con ChatGPT, sin edición de ningún tipo. Atención a las respuestas que ofrece.

