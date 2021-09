Concluye ‘Rick y Morty’ 5: por qué el giro radical de este final de temporada podría suponer un punto y aparte para la serie

La quinta temporada de ‘Rick y Morty’ ha finalizado en HBO con un episodio (dos, más bien) que han incidido en un tema que apenas se ha tratado este año y que sin duda es uno de los favoritos de los fans de la serie: el lore que hay tras las aventuras del científico tronado y su (casi) siempre ingenuo nieto. Vamos a desmenuzar todos los temas que tratan este par de capítulos y por qué podrían ser clave para el devenir de los acontecimientos.

Por supuesto, ojo cuidao: spoilers de aquí en adelante.

Tras una cuarta temporada que decepcionó en parte a los fans, la quinta arrancó con cierta reflexión acerca de la naturaleza de la serie, y el propósito de volver a los primeros e ingenuos tiempos, cuando cada episodio era independiente. Se ha conseguido moderadamente, con resultados muy positivos y aventuras tan memorables como el encuentro con Mr. Nimbus, las sucesivas multiplicaciones de la familia o el disparate de los mechas. En general el nivel de esta temporada ha sido altísimo, pero después de todos estos episodios independientes… ¿qué sucede al final?

… y dos cuervos

Esta aventura en dos partes arranca cuando Morty, después de una frenética introducción en la que se dedica a arreglar problemas por distintos planetas que Rick ha ido ocasionando a causa de su desidia, discute con su abuelo. Éste, en un momento llamado a ser icónico, saca una ruleta en la que hay un buen número de cosas que pueden reemplazar perfectamente a Morty, como la criatura comedora de basuras Garbage Goober o Medio Paul Giamatti. El azar determina que «Dos cuervos» podrían reemplazar perfectamente a su nieto.

De hecho, así es: sus caminos se separan después de la enésima bronca, como tantas hemos visto en otras temporadas. Rick amaestra a, literalmente, dos cuervos que se convierten en sus nuevos sidekicks. Y Morty inicia una aún más tóxica (sí, más tóxica que con Rick) relación de amistad con un loco paranoide con el que está conectado a través de un portal que por accidente le ha brotado en una mano. Rick y Morty emprenden nuevas aventuras, cada uno con los sustitutos de sus antiguos compañeros.

Pero aunque el episodio 9 acaba con Morty decidiendo que su relación con Rick, por tóxica que sea, vale la pena, Rick cree haber encontrado unos compañeros idóneos en los cuervos amaestrados, y esta primera parte del gran final acaba con una melancólica ruptura. Rick se convierte, en otra de las grandes creaciones de la serie, en un aventurero propio de serie anime de dark fantasy.

Los cuervos (a través de una subtrama delirante sobre un planeta con cuervos gigantes antropomorfos que recuerdan a los Skeksis de ‘Cristal Oscuro’, pero en versión bondadosa) han enseñado a Rick lo que es la empatía, y esto es lo que anima al científico a emprender una vida como aventurero anime acompañado de dos cuervos con los que tiene una relación limpia y renovada. Pero Morty no está dispuesto a olvidarle.

Morty, convertido ahora (uno de los mejores chistes de la temporada) en un cuarentón calvo y con tripa para hacer chantaje emocional a Rick, consigue hacer ver a éste que tienen que volver a estar juntos, algo que el científico acaba viendo cuando su relación con los cuervos también se malogra. Deciden ir a la Ciudadela para resolver la situación del Morty adulto, o como literalmente enuncia el científico, abandonar esa estructura de aventuras independientes de la temporada y entrar de nuevo en la continuidad de la serie, lo que tiene sus peligros.

No vamos a explicar a fondo la Ciudadela, pero es un emplazamiento clave para la serie: se trata de una ciudad galáctica donde hay Ricks y Mortys de innumerables dimensiones, es el lugar donde pueden estar protegidos de sus múltiples enemigos. En la tercera temporada adquirió especial relevancia después del primer trauma gordo de la serie: la revelación de que la Ciudadela producía clones de Morty para que sirvieran de infinitos sidekicks perfectos y desechables. En el momento de la llegada de nuestros Rick y Morty, el Presidente Morty (en realidad el Evil Morty de la temporada 1) gobierna con mano de hierro la Ciudadela.

El auténtico Rick Sánchez, o eso parece

Evil Morty enseña cómo la Ciudadela está constituida sobre un sistema de matanza y reaprovechamiento de millones de Mortys, y propone a Morty («nuestro» Morty) que huya con él y dejen a Rick atrás. Pero Morty aún confía en Rick y en reeducarle, en una actitud -también- melancólicamente tóxica. Pero hay algo más en este episodio, que sin duda marca un antes y un después en la serie: conoceremos al fin la backstory de Rick, su pasado y por qué es como es.

En un narrativamente arriesgado y fascinante viaje sin palabras por el pasado de Rick, descubriremos cómo un Rick alternativo mata a su mujer y su hija. Si esa hija es o no Beth (la eterna teoría de que la Beth que siempre hemos conocido no es real) es un dilema queda en el aire, aunque aquí se ofrece una posible explicación: Rick, deprimido, aterriza por accidente en una dimensión en la que Beth no ha muerto, la que conocemos. Aparte de eso, queda claro que la historia de Rick es una historia de venganza interdimensional. En su origen está la creación de la Ciudadela, la conflictiva relación entre todos los Ricks e incluso el maltrato a los Mortys.

Se trata de un momento clave que pone algo de orden (y emoción) en el confuso lore de la serie, y que certifica que lo que el propio Rick había contado sobre la muerte de su familia y luego desechado como una mentira, en realidad era cierto. El episodio concluye con Evil Morty huyendo no a otra dimensión, sino a un espacio más allá del multiverso, donde no existe una relación tóxica con Rick. Y nuestros Rick y Morty, a través de un gag tan sencillo y emotivo como el de la palanca que solo se puede mover «con la ayuda de un compañero», vuelven al punto de partida.

Y ahora *burp* qué

Esta season finale no ha sido una Crisis en Tierras Infinitas que acabe con el multiverso de ‘Rick y Morty’. Hay múltiples enigmas en el lore de la serie que pueden seguir explorándose, empezando por los cabos sueltos: Beth y su auténtica identidad, quién es el Rick asesino y qué pasa con Evil Morty en un universo sin Ricks. Pero sí que este episodio se siente como un punto y aparte, porque la relación entre Rick y Morty ha cambiado: ambos se han dado cuenta de que se necesitan, y también de que su relación es un desbarajuste y hay que trabajar para cambiarla.

Pero sin duda el pasado de Rick es el elemento más jugoso de esta conclusión, porque corrobora la amarga realidad que venimos sospechando desde que descubrimos que Morty no era más que un escudo de carne biológicamente perfecto. Aunque no se dice expresamente (a ratos este finale es tan críptico como de costumbre), Rick podría haber estado yendo por distintas dimensiones propiciando el enamoramiento entre Beth y Jerry para que naciera Morty, el sidekick perfecto.

Lo interesante es que con su huída, Evil Morty ha roto la Curva Central Finita, un muro interdimensional que bloquea todas las realidades en las que Rick no es la persona más inteligente del universo. Es decir, las consecuencias concretas no están claras, pero podría dar pie a una nueva temporada (que ya avisaron los creadores de la serie que va a prestar más atención a la continuidad y el backstory de la serie) que puede presentar enemigos más letales para Rick. Más archinémesis como Mr. Nimbus.

Así que de cara al futuro de la serie, tenemos una limpieza de detritus argumentales que pueden significar una especie de «reinicio» para la serie. Toda la trama de la Ciudadela queda definitivamente cerrada, porque no queda nada que explorar en la idea de un Rick miserable que ha usado a Morty como herramienta. El poso de eso siempre estará ahí, y esperemos que no se olvide, pero el replanteamiento de su relación gracias al recién adquirido concepto de empatía por parte de Rick nos permite empezar de nuevo.

Y por si fuera poco, con un Rick ya no tan omnipotente como conocíamos. ¿Será este el momento de presentar a ese Evil Rick (a falta de un nombre mejor) como enemigo definitivo de nuestro antihéroe? Si algo está claro, en cualquier caso, es que ‘Rick y Morty’, con cable interdimensional y Pickle Rick o bien desarrollando su propia historia con continuidad, no va a dejar de sorprendernos.