Copilot ya escribe el 40% del código de lenguajes como Java o Python que llega a GitHub. En cinco años llegará al 80%

Copilot lleva poco más de un año entre nosotros, pero sus capacidades y su rápida adopción por parte de los programadores no deja de sorprendernos. Cuatro meses después de su lanzamiento, el asistente de programación había conseguido escribir el 30% del código de lenguajes como Java o Python que llegaba a GitHub.

Ahora, según explica el CEO de GitHub, Thomas Dohmke, en declaraciones a CNBC, Copilot ya “pica” el 40% del código de los mencionados lenguajes presente en su plataforma. Y eso no es todo. El ejecutivo cree que este porcentaje seguirá creciendo con el paso del tiempo y alcanzará el 80% en unos cinco años.

Copilot, el asistente para escribir código parece imparable

Una investigación sobre el impacto de Copilot realizada por GitHub nos brinda un poco de claridad sobre este salto porcentual. Una asistencia del 40% significa que, por cada 100 líneas de código escritas, la herramienta ha escrito 40. Esto, según la compañía, se traduce en realizar las tareas de programación hasta un 55% más rápido.

Este crecimiento no ha pasado desapercibido en el Microsoft Ignite, recordemos que los de Redmond son los propietarios de GitHub. En este sentido, Satya Nadella dedicó parte del evento a elogiar la herramienta y proyectar su futuro: “Creemos que la codificación asistida por IA cambiará fundamentalmente la naturaleza del desarrollo de software, brindando a los desarrolladores nuevas posibilidades”.

Asimismo, el presidente ejecutivo de Microsoft señaló que están trabajando en una nueva funcionalidad que permitirá resaltar una parte del código y recibir una explicación de lo que este hace en inglés. Se trataría de una gran ventaja para quienes buscan resolver rápidamente un error o están aprendiendo a codificar. Eso sí, tendremos que esperar hasta el próximo mes para conocer más detalles.

Todo parece indicar que Copilot seguirá creciendo. No obstante, no estará exento de polémicas en su camino. Algunos desarrolladores han advertido que Copilot está emitiendo fragmentos de código protegido por derechos de autor. GitHub, por su parte, ha respondido que el programa puede ofrecer sugerencias similares, pero no idénticas. En cualquier caso, la polémica con el copyright está sobre la mesa.

Cabe señalar que Copilot usa OpenAI Codex para funcionar. Y Códex es un modelo de lenguaje generativo que ha sido preentrenado en lenguaje natural y código fuente de repositorios disponibles públicamente, incluidos los de GitHub. Así, según sus desarrolladores, Copilot puede utilizar los comentarios y el código junto con el contexto para sintetizar y sugerir líneas individuales y funciones completas.

