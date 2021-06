Crean un nanomaterial que convierte gafas normales en gafas de visión nocturna: capta y convierte la luz infrarroja en visible

Actualmente las gafas de visión nocturna son enromes y aparatosas, al llevar tecnología infrarroja en su interior para poder ver a duras penas en la oscuridad. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. Un nuevo nanomaterial promete convertir la luz infrarroja en luz visible para el ojo humano, con sólo aplicar una finísima película de nanocristales sobre unas gafas normales y corrientes.





La tecnología ha sido desarrollada por investigadores europeos y australianos. Se trata de una película transparente de nanocristales que son capaces de convertir la luz infrarroja en luz visible para el ojo humano. La película está hecha con un semiconductor llamado arseniuro de galio y funciona convirtiendo la luz infrarroja, que normalmente es invisible para los humanos, en luz visible para el ojo humano.

El arseniuro de galio está dispuesto en una estructura cristalina de solo varios cientos de nanómetros de espesor, lo que permite que la luz visible pase a través de él. Los investigadores indican que el material es cientos de ves más pequeño que un cabello humano.

Gafas de visión nocturna como gafas de sol

Al final, es lo que promete esta nueva tecnología: disponer de gafas de visión nocturna tan ligeras y baratas como las gafas de sol. Para ello, esta película de nanomateriales tiene similitudes a las gafas de visión nocturna actuales pero en un tamaño y simplicidad mayor.

Según los investigadores, la capa de arseniuro de galio también capta la luz infrarroja pero no necesita convertir los electrones y mostrarlos digitalmente como las gafas de visión nocturna tradicionales. En su lugar, no requiere de energía externa alguna ya que simplemente cambia la energía de los fotones de luz que pasan a través de ella en un proceso óptico no lineal.

La ventaja inicial de esta tecnología es que se ahorra muchísimo volumen y peso de las gafas finales. Por otro lado, es relativamente barato de fabricar y posible hacerlo en masa ya que el arseniuro de galio es un semiconductor común y usado desde hace décadas

Eso sí, de momento es un concepto y no se ha hecho realidad en masa. A pesar de que no requiere de tantos tecnologías aparatosas como las gafas de visión nocturna tradicionales, aún requieren de un pequeño láser (como los punteros láser de juguete). Es barato y no necesita apenas energía, pero eso no significa que no haya que miniaturizarlo más.

