Creative SXFI Carrier, análisis: la espectacularidad con la que virtualiza Dolby Atmos deja a esta barra de sonido como una de las mejores del mercado

En 2019 el mercado de las barras de sonido alcanzó un volumen superior a los 5000 millones de dólares, y según la consultora Global Market Insights continuará creciendo con un ritmo del 3,5% anual al menos durante cinco años más. De ser así en 2026 tendrá un volumen aproximado de 6500 millones de dólares. Estas cifras reflejan con una claridad abrumadora que a los usuarios nos interesan las barras de sonido.

Recurriendo a ellas podemos mejorar la calidad de sonido de nuestro televisor de una forma tangible sin necesidad de invertir demasiado dinero (aunque algunas no son en absoluto económicas). Y, además, instalarlas es mucho más sencillo que desplegar un equipo de sonido multicanal que al menos nos obligará a acomodar cinco cajas acústicas para los canales principales y de efectos, y un subwoofer.

El desafío al que se enfrentan las barras de sonido consiste en virtualizar el audio envolvente con una credibilidad lo más cercana posible a la que nos propone un equipo de audio multicanal

El desafío al que se enfrentan las barras de sonido consiste en virtualizar el audio envolvente con una credibilidad lo más cercana posible a la que nos propone un equipo de sonido multicanal, que sin duda es la mejor opción si nuestro presupuesto y el espacio del que disponemos nos permiten acceder a ella. Y lograrlo no es nada fácil. De hecho, la mayor parte fracasa en el intento, pero esta SXFI Carrier de Creative no lo ha hecho.

No quiero ser excesivamente entusiasta, pero, honestamente, esta es la mejor barra de sonido que he analizado hasta ahora. Las he probado más caras, como, por ejemplo, la Beosound Stage de Bang & Olufsen que analicé el año pasado, que es muy buena, pero no tanto como esta propuesta de Creative. En este artículo veremos que no es perfecta, pero, objetivamente, su sonido está a un nivel difícil de igualar. Así se las gasta la nueva SXFI Carrier.

Creative SXFI Carrier: especificaciones técnicas

características ARQUITECTURA ACÚSTICA Topología 7.1 Barra de sonido: 3 tweeters de cúpula blanda + 4 altavoces de medios Subwoofer inalámbrico con diafragma de 10 pulgadas VIRTUALIZACIÓN DE SONIDO ENVOLVENTE Dolby Atmos Dolby TrueHD Dolby Digital Plus Super X-Fi Headphone Holography de Creative Tecnología SuperWide de Creative respuesta en frecuencia 25 Hz a 20 kHz entrega de potencia máxima Barra de sonido: 250 vatios Subwoofer: 200 vatios rango de operación para dispositivos bluetooth Hasta 10 m frecuencia operativa bluetooth 2402 a 2480 MHz perfiles bluetooth admitidos A2DP códecs admitidos SBC conectividad 2 x entradas HDMI 2.1, 1 x salida HDMI 2.1, 1 x entrada digital óptica TosLink, 1 x entrada auxiliar 3,5 mm, 1 x salida para subwoofer 3,5 mm, 1 x USB-C, 1 x salida SXFI USB-A y 1 x salida auriculares 3,5 mm en el panel frontal conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 dimensiones Barra de sonido: 880 x 128 x 76 mm Subwoofer: 225 x 430 x 450 mm peso Barra de sonido: 3,6 kg Subwoofer: 12,8 kg precio 999,99 euros (auriculares SXFI Theater de regalo)

Barra de sonido con sistema de altavoces Dolby Atmos, subwoofer inalámbrico y Super X-Fi Headphone Holography

Sorprende lo compacta que es, pero su acabado tiene margen de mejora

Esta barra de sonido es inusualmente compacta. Tiene una longitud de 88 cm, un fondo de 12,8 cm y una altura de 7,6 cm, por lo que sus dimensiones son claramente más comedidas que las de la mayor parte de las barras de sonido de gama alta diseñadas para procesar audio Dolby Atmos.

Sí, definitivamente este es un dispositivo de gama alta tanto por su calidad de sonido, en la que indagaremos en la siguiente sección de este análisis, como por su precio. Y es que los 999,99 euros que Creative nos pide por ella la colocan fuera del alcance de los usuarios que no están dispuestos a invertir tanto dinero en una barra de sonido.

Que sea razonablemente compacta es una ventaja a la hora de ubicarla, pero las moderadas medidas de su recinto podrían delatar que su dotación de altavoces no es ambiciosa. Nada más lejos de la realidad. Esta SXFI Carrier incorpora tres tweeters de cúpula blanda y cuatro altavoces de medios.

La ubicación de cada uno de estos drivers ha sido elegida con una estrategia primordial: utilizar las reflexiones murales de la forma más eficaz posible para conseguir que recreen un campo sonoro envolvente alrededor de la posición de escucha.

Esta barra de sonido persigue utilizar las reflexiones murales con eficacia para recrear un campo sonoro envolvente alrededor de la posición de escucha

En realidad, esta estrategia no es nueva. La utilizan muchos otros fabricantes de barras de sonido porque es la única forma de virtualizar el audio envolvente de una manera creíble empleando una única fuente puntual de emisión de ondas sonoras.

Cuando se propagan a través del aire y chocan con las paredes u otros objetos de la habitación en la que hemos instalado la barra de sonido, una parte de la energía acústica de las ondas sonoras es absorbida por el objeto en el que inciden, y otra parte se refleja. Precisamente estas reflexiones ayudan a la barra de sonido a ofrecernos la sensación de que hay un altavoz en un lugar del espacio en el que, en realidad, no hay nada.

Sin embargo, este es solo uno de los ingredientes de la receta. El diseño acústico y la tecnología de esta barra de sonido han sido desarrollados conjuntamente por los ingenieros de Creative y Dolby, y, curiosamente, han recurrido a la psicoacústica y la neurociencia para estimular nuestro cerebro y lograr que el campo sonoro sea lo más inmersivo posible.

En el artículo que enlazo aquí mismo explicamos con mucho detalle cómo funciona esta estrategia, pero muy a grandes rasgos consiste en procesar el audio con el propósito de «engañar» a nuestro cerebro para hacerle creer que el sonido que recogen nuestros oídos procede de lugares a nuestro alrededor en los que en realidad no hay ninguna caja acústica.

Cada uno de los siete altavoces que incorpora esta barra de sonido está excitado por un amplificador en clase D independiente que, a su vez, está controlado por un DSP (procesador de señales digitales) con el propósito de garantizar que cada altavoz trabaja siempre dentro de su zona de confort. De reproducir el extremo grave se responsabiliza un subwoofer inalámbrico equipado con un diafragma de 10 pulgadas en el que indagaremos más adelante.

La potencia RMS conjunta de los amplificadores de la barra de sonido y el ‘subwoofer’ asciende a 450 vatios, pero esta electrónica consigue entregar picos de 900 vatios, según Creative

La potencia RMS conjunta de los amplificadores que se encargan de excitar los altavoces de la barra de sonido asciende a 250 vatios, y la potencia RMS de la unidad que ataca el altavoz del subwoofer es 200 vatios. Según Creative el conjunto formado por la barra de sonido y el altavoz de subgraves exhibe una respuesta en frecuencia que se extiende desde los 25 Hz hasta los 20 kHz.

Todo lo que hemos visto hasta ahora refleja con claridad que el diseño de esta barra de sonido desde un punto de vista acústico es ambicioso. Su dotación de altavoces es generosa, y la amplificación sobre el papel parece tener la entrega de potencia adecuada, pero llegamos a uno de los apartados en los que, en mi opinión, esta barra de sonido tiene margen de mejora: su acabado.

No está mal construida, pero el plástico que Creative ha utilizado en la fabricación del recinto de la barra de sonido no transmite robustez. Es el tipo de policarbonato que encaja bien en una barra de sonido que cuesta una fracción de lo que nos piden por esta SXFI Carrier, pero a un producto de 1000 euros creo que le debemos pedir unos plásticos de más calidad. En este ámbito la barra de sonido Beosound Stage de B&O de la que os he hablado en los primeros párrafos de este análisis le da un buen repaso a esta propuesta de Creative.

En la siguiente fotografía podemos ver cómo ha resuelto Creative la conectividad física de esta barra de sonido. Los tres conectores HDMI (los dos de entrada y el de salida) implementan la norma 2.1, y es un acierto. También tiene una entrada digital óptica TosLink, una entrada auxiliar en formato jack de 3,5 mm y una salida para subwoofer, entre otras conexiones (en la tabla de especificaciones las hemos recogido todas).

Lo único que echo de menos en esta barra de sonido en el ámbito de la conectividad es la presencia de una o dos entradas HDMI 2.1 adicionales

En el panel frontal tenemos una salida adicional para auriculares en formato jack de 3,5 mm, aunque, como veremos en la siguiente sección del análisis, ambos dispositivos también pueden comunicarse de forma inalámbrica. Lo único que echo de menos en esta barra de sonido en el ámbito de la conectividad es la presencia de una o dos entradas HDMI 2.1 adicionales. Las dos únicas que incorpora pueden quedarse cortas si tienes, por ejemplo, un par de consolas de videojuegos y un reproductor de Blu-ray Disc.

Su virtualización del sonido envolvente la coloca claramente en la primera división

Con frecuencia durante el análisis de un dispositivo de audio las primeras sensaciones, lo que percibes durante los primeros minutos de escucha, reflejan con claridad qué te propone esa solución realmente. Cuál es su nivel. Por primera vez una barra de sonido ha conseguido que nada más comenzar mis pruebas me vuelva hacia un lado sorprendido por haber tenido la sensación de que realmente había escuchado un efecto a mi izquierda y con una percepción de la distancia coherente con lo que estaba viendo en la película. Así se las gasta esta SXFI Carrier.

La precisión con la que esta barra de sonido resuelve el posicionamiento en la dimensión horizontal es asombrosa

No voy a dar rodeos, ni a andarme con paños calientes: esta es la barra de sonido que mejor virtualiza el audio envolvente de todas las que he analizado hasta ahora. La precisión con la que resuelve el posicionamiento en la dimensión horizontal de las fuentes de sonido virtuales es asombrosa. Su rendimiento en la dimensión vertical no me parece tan convincente, pero, aun así, la escena sonora que consigue recrear a nuestro alrededor es sorprendentemente inmersiva.

Además, no se siente cómoda solo con las bandas sonoras codificadas en formato Dolby Atmos; también rinde muy bien con el audio Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus. Su sonido es preciso y detallado. Incluso, en ocasiones, visceral. El responsable de este impacto sonoro es en gran medida el subwoofer debido a que consigue entregarnos un extremo grave firme y contundente. No sé si, como afirma Creative, realmente consigue bajar hasta los 25 Hz, pero, desde luego, cumple su papel de una forma rotunda.

La experiencia que nos propone esta barra de sonido con videojuegos es tan disfrutable como la que nos ofrece con las películas y las series. Escuchar el audio de una Xbox Series X o una PlayStation 5 (he probado ambas consolas) a través de ella es una auténtica gozada. Así que, definitivamente, sí; todo lo que he concluido en los párrafos anteriores encaja como un guante con los juegos.

Para recrear el sonido multicanal sigo prefiriendo un equipo de audio multicanal dedicado porque es la única opción que consigue restituir un espacio sonoro completamente envolvente, pero el rendimiento de esta barra de sonido es sobresaliente. Sería mi opción si mi presupuesto me permitiese acceder a ella y no tuviese el espacio necesario para instalar un equipo multicanal con topología 5.1, o, mejor aún, 7.1.2 (para poder disfrutar el sonido Dolby Atmos de una forma convincente).

En la siguiente fotografía podemos ver el mando a distancia que nos entrega Creative junto a la SXFI Carrier. Es sencillo y compacto, pero nos permite actuar sobre el comportamiento de la barra de sonido de una forma intuitiva, que es de lo que se trata, así que no tengo nada que objetar.

Del rendimiento del subwoofer ya he hablado, pero antes de seguir adelante me gustaría no pasar por alto que su construcción me gusta más que la de la barra de sonido. Sus 12,8 kg de peso reflejan que tiene un motor magnético de cierta envergadura. Y, además, la ausencia de esquinas en el recinto contribuye a prevenir la aparición de ondas estacionarias en su interior.

También me parece importante señalar que la conexión inalámbrica entre este altavoz de subgraves y la barra de sonido se efectúa de forma completamente automática y transparente para el usuario, lo que sin duda agradecerán aquellas personas que no se sienten del todo cómodas instalando equipos de sonido.

Los ingenieros de Creative no han dejado un solo cabo suelto. Y es que esta barra de sonido nos propone una solución a la que podemos recurrir cuando llega la noche y queremos disfrutar un sonido multicanal convincente sin molestar a los vecinos: utilizar unos auriculares. Lo único que tenemos que hacer es conectar nuestros auriculares, sean los que sean, al jack de 3,5 mm del frontal, y listo. La tecnología Super X-Fi se encarga del resto.

Si queremos que nuestra experiencia sea lo más satisfactoria posible lo ideal es conectar a la barra de sonido unos auriculares con certificación Super X-Fi y baja latencia

Esta innovación recrea el audio envolvente de una forma muy lograda en unos auriculares estereofónicos tradicionales, pero si queremos que nuestra experiencia sea lo más satisfactoria posible lo ideal es conectar a la barra de sonido unos auriculares con certificación Super X-Fi y baja latencia.

Durante mis pruebas he utilizado los SXFI Theater de la propia Creative que podéis ver en la siguiente fotografía, y me han gustado mucho por la credibilidad del campo sonoro envolvente que recrean, pero indagaremos en ellos con más profundidad en el análisis específico que estamos preparando.

Creative SXFI Carrier: la opinión de Xataka

Esta barra de sonido ha sido un auténtico descubrimiento. He tenido la oportunidad de probarla a fondo durante varias semanas utilizando varias fuentes diferentes, y me ha dejado una huella que no olvidaré fácilmente. La cualidad por la que merece la pena tenerla en cuenta es, sin lugar a dudas, la credibilidad con la que virtualiza el audio Dolby Atmos, Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus. Es difícil hacerse a la idea de lo sorprendente que es su sonido si no la escuchas.

Lo mejor de esta barra de sonido es la credibilidad con la que virtualiza el audio Dolby Atmos

También me gusta que nos proponga conectividad HDMI 2.1 (habría sido un grave error que se conformase con implementar la norma 2.0b), y lo cuidada que está la construcción del subwoofer. Pero, como hemos visto, no es perfecta. Un par de entradas HDMI 2.1 más le habrían venido de perlas, y, sobre todo, en mi opinión el acabado de la barra de sonido debería estar más cuidado.

Un dispositivo de 1000 euros no debe entrar solo por los ojos y los oídos; también por el tacto. Y aquí esta SXFI Carrier tiene margen para mejorar. Aun así, mi valoración es firme: esta es la mejor barra de sonido que he escuchado hasta ahora. Y no solo de su segmento. De cualquier precio. Prometido.

