“Creemos que ahora es el momento adecuado para lanzar un teléfono asequible, especialmente viendo el crecimiento en Europa”, Tuomas Lamper, jefe de estrategia de OnePlus en Europa

Son días en los que la actualidad está salpicada por guiños y pistas que está dando OnePlus sobre su próximo lanzamiento: el del OnePlus Nord. Un móvil que representa un cambio de estrategia importante para la empresa o, mejor dicho, una vuelta en parte a sus inicios, y para hablarnos de ello hemos podido entrevistar a Tuomas Lamper, jefe de estrategia de OnePlus en Europa.

Tuomas Lamper nos contó que lleva más de 10 años trabajando en esta industria, estando desde hace tres en OnePlus. Siendo el encargado de dirigir la estrategia de mercado a nivel europeo, pudo hablarnos a fondo de por qué el OnePlus Nord y por qué ahora.

¿Es el OnePlus Nord una forma de admitir que la política de precios de su gama alta va en contra de la filosofía inicial de la marca?

Creo que es un momento bastante emocionante para OnePlus ahora mismo porque ya hace seis años que sacamos nuestro primer producto, el OnePlus One, y creo que fue un producto que revolucionó un poco el mercado. Preguntamos a la comunidad de usuarios de smartphone qué tipo de teléfono querían y nos marcamos un compromiso hacia la industria y hacia esta comunidad para crear los mejores productos y dispositivos con una buena experiencia de usuario.

Echando la vista atrás a estos seis años creo que hemos sido fieles a ese compromiso y hemos desafiado los límites a la hora de hacer smartphones. Pero pienso que en ese tiempo los usuarios de smartphones a su vez se han vuelto «mejores» a la hora de utilizarlos, exigiendo mejores terminales, más calidad, mejores cámaras… Todo ha mejorado y nosotros nos hemos exigido cada vez más para desarrollar dispositivos cada vez mejores mirando al futuro y teniendo siempre en cuenta a esa comunidad de usuarios.

«A medida que hemos superando los límites de los dispositivos nuestros precios han aumentado a medida que nuestros terminales han mejorado»

La comunidad ha ido creciendo continuamente en Europa y creo que a medida que hemos superando los límites de los dispositivos nuestros precios han aumentado a medida que nuestros terminales han mejorado, y hemos visto una demanda por parte de la comunidad de usuarios que quieren que ofrezcamos dispositivos en varias gamas de precios, incluyendo teléfonos asequibles y obviamente hemos estado siguiendo el mercado y viendo cómo las cosas se desarrollan… Siempre hemos querido hacerlo, pero se trata de saber cuándo es el momento adecuado para sacar los buques insignia y también para sacar esos terminales más asequibles.

¿Por qué este lanzamiento ahora?

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, obviamente es un año duro para cualquier industria y tenemos que estar pendientes de cómo evolucionan las cosas en nuestra industria. Pero especialmente en Europa, hemos visto el crecimiento más «sano» este año, y teniendo eso en cuenta parece una buena idea sacar ese tipo de dispositivos ahora.

Ahora hemos conseguido bajar de los 500 euros. Nos parece buen cambio haber estado haciendo esos terminales en la línea de los buques insignia y volver a sacar dispositivos de gama media. Obviamente hay varios aspectos a considerar cuando hacemos algo así, pero siempre queremos ir más allá, aprender del pasado y seguir mejorando. En cuanto a la experiencia de usuario en los teléfonos OnePlus siempre hablamos de aspirar a que sean rápidos y no tengan problemas y es algo a lo que no queremos hacer concesiones, incluso cuando se trate de terminales más asequibles. Tenemos que ser fieles a esa promesa hacia nuestros consumidores de que la experiencia de usuario es increíble en nuestros dispositivos, independientemente del precio.

Teniendo en cuenta esa perspectiva, nos hemos dirigido a la comunidad de usuarios y hemos preguntado cuál es la mejor experiencia de usuario, de dónde viene y qué características están buscando en un smartphone asequible. Algunas de las cosas son las que te esperarías: la calidad de la cámara, la duración de la batería, si tiene suficiente memoria o si se ralentiza con los años… Son los aspectos básicos.

Definitivamente queremos centrarnos en la fotografía porque creo que la gente siempre se espera una buena cámara, independientemente del precio y ahora tenemos la posibilidad de ofrecer cámaras a nivel de calidad de los modelos insignia en esa gama de precios. Otro aspecto es que el teléfono funcione sin problemas: la gente espera que vaya rápido y que no se ralentice con el tiempo.

Y por último está la calidad general del dispositivo. Desafortunadamente no puedo mostrarte o ponerte en la mano el dispositivo [risas], pero cuando lo tengas por primera vez estoy seguro que vas a notar la calidad de OnePlus en el dispositivo y es algo que no podemos comprometer a la hora de fabricar los dispositivos. Así que las mejoras que hemos incluido en este dispositivo están dentro de las características principales que buscan los consumidores en un terminal de gama media.

Una línea de productos. ¿Entonces, el OnePlus Nord se trata de un lanzamiento concreto o puede que veamos más terminales de gama media en el futuro?

Buena pregunta. No queremos precipitarnos, así que nos tomamos las cosas con calma y nuestro CEO, Pete Lau, ha dado algunas entrevistas durante esta primavera en las que afirma que ahora es el momento de crecer para OnePlus: nuevas categorías de productos, nuevas gamas de precios. La presentación de la semana que viene va en torno a esa nueva estrategia: traer al mercado una nueva línea de productos más asequibles, pero manteniendo los buques insignia de la compañía como el OnePlus 8 y el OnePlus 8 Pro e introduciendo una nueva línea de productos: OnePlus Nord.

Creo que siguiendo esta estrategia de Pete Lau en cuanto a buscar más gamas de precios estamos cambiando nuestra estrategia general y adentrándonos en nuevos precios con este primer dispositivo. Pero cada vez que hacemos algo nuevo primero lo probamos a pequeña escala.

Al igual que hemos hecho con los televisores en la India, ahora vamos a sacar el OnePlus Nord solamente en la India y Europa al principio y veremos cómo va la cosa y cómo el mercado recibe el producto, así como los comentarios que recibimos. A partir de ahí podemos usar lo aprendido y buscar nuevos mercados, pero también saber cómo desarrollar esa nueva línea de productos.

Definitivamente habrá más dispositivos, pero el cuándo y el cómo es algo que todavía tenemos que aprender y analizar.

¿El concepto o la idea de OnePlus Nord lleva ya años o es algo que ha surgido este año o el año pasado? En el pasado habíais lanzado un teléfono parecido, el OnePlus X, que también era un teléfono más compacto y más asequible que los otros modelos de OnePlus… Así que estrictamente puede que el OnePlus Nord no sea vuestro primer terminal asequible, sino el segundo. ¿Es la misma idea?

Buena observación. Creo que durante el segundo año de la empresa, en 2015, sacamos el OnePlus 2 como el buque insignia y después sacamos el OnePlus X. Pero también es cierto que por aquel entonces éramos una empresa mucho más joven y mucho más pequeña y creo que la industria y nuestros consumidores eran gente afín a la tecnología que buscaban una experiencia de usuario de alta calidad y puede que por aquel entonces el OnePlus X lo fuera…

Por supuesto, buscábamos otros segmentos del mercado con aquel producto, pero puede que no tuviéramos ese tipo de consumidores aún. Por aquel entonces nuestros consumidores, especializados en tecnología, buscaban esa experiencia de un buque insignia que probablemente no encontraron en el OnePlus X y ahora, seis años después, somos una empresa mucho más grande con más recursos y entendemos mejor cómo funciona la industria. Ahora tenemos una mejor oportunidad de sacar al mercado un dispositivo de este tipo al mercado de masas. También creo que echando la vista atrás, el OnePlus X era un dispositivo asequible, pero que también contaba con un procesador Snapdragon 801, que por aquel entonces estaba a la altura de la gama alta.

Ahora es la primera vez que hemos escogido un procesador de la serie 700 y eso también es algo que nos ayuda a la hora de acercarnos a la gama media: siendo más asequibles, pero con mayor potencia que sus predecesores y también ofreciendo parte de la experiencia de los buques insignia. Por ejemplo, el procesador nos permite tener varias cámaras, en la parte frontal y en la parte trasera, que nos permite grabar vídeos en 4K, HDR… Así que es un procesador bastante potente. Podemos ofrecer mejor duración de la batería, opciones de gaming… Para OnePlus es importante que los dispositivos sean potentes y que puedas jugar a tus juegos favoritos, etc.

