Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka

Lo bueno de trabajar en el mundo de la divulgación tecnológica es que estás al día de todo. Lo malo (para la cartera) es que a veces acabas cayendo y compras. Hemos de confesar que en algunos casos ese gadget tan prometedor acaba criando polvo en un cajón… pero en otros, ves la luz: ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin este cacharro? El boom de los asistentes de voz y la democratización de la domótica es buena prueba de ello: altavoces, enchufes conectados, bombillas smart, termostatos inteligentes, aires acondicionados conectados…

Hemos preguntado a los editores de Xataka por el dispositivo conectado que más usan en su hogar inteligente, la mejor compra que hicieron para su hogar inteligente. Estas han sido sus respuestas.

Enchufe Meross y Osram Smart+

La recomendación de María González

En mi casa tengo varios «enchufes inteligentes» y lo cierto es que los encuentro super útiles: este Osram Smart (ya descatalogado) es más normalito y lo compré en una oferta y este de Meross (13,99 euros) es más avanzado y tiene monitorización de consumo

¿Por qué es de lo más útil que tengo? Porque prácticamente te convierten cualquier dispositivo en dispositivo conectado. En mi caso, tengo un purificador de aire tradicional sin ningún tipo de conectividad que puedo encender y apagar a distancia, sin estar en casa incluso, gracias al enchufe.

También lo puedo programar, y así lo tengo programado para que se encienda varias horas cada día de forma automática. Si tienes dispositivos no conectados que funcionan bien y no quieres renovar, pero te gustaría programar o controlarlos a distancia… es la mejor opción.

Enchufe Inteligente, Mide el Consumo 16A 3680W Wi-Fi Smart Plug, con Control Remoto. Compatible con Alexa, Google Assistant y SmartThings. Modelo MSS310.

Bombilla inteligente de TP-Link y humidificador Maxcio

La recomendación de César Muela

Sin duda, lo que más uso en mi día a día es el combo Google Home Mini + bombilla inteligente de TP-Link (14,99 euros), que tengo puesta en la lámpara del salón. Aparte de para encender y apagar la luz mientras voy yendo o me marcho del salón, con la app de Kasa, que es la que usan las bombillas de este fabricante, también veo el consumo y una predicción en función del tiempo que la tengo encendida.

También uso bastante un humidificador conectado (39,99 euros) que tengo en la habitación, sobre todo ahora que llega el calor y el ambiente está más seco. A través de la app Smart Life tengo configurado que se encienda solo a una hora determinada todos los días. Es bastante cómodo.

Buscaba un modelo conectado compatible con Google Home porque a día de hoy sigue convenciéndome más que Alexa, sobre todo porque uso mucho el ecosistema Google y hay más sinergias (móvil, correo, calendario, notas, etc.), y que no fuera excesivamente caro

TP-Link Bombilla de filamento Inteligente WiFi, E27, 7 W, Funciona con Amazon Alexa (Echo y Echo Dot), Google Home y IFTTT, Regulable, Suave, Blanco cálido, no Requiere hub [Clase energética A+]

Controlador eedomus+

La recomendación de Iván Linares

En mi casa apostamos por la domótica con una centralita de automatización que permite infinidad de posibilidades: eedomus (299 euros). Se conecta a Internet y permite administrar desde cualquier parte todo lo que sucede en el hogar, desde la temperatura que hace en el comedor a encender la luz del porche. He ido añadiéndole muchos accesorios (detectores de intrusión, cámaras, termómetro, luces…) hasta lograr una solución demótica muy potente de manera bastante sencilla.

Lo mejor de la centralita no es solo poder controlar todos los accesorios conectados, también sus posibilidades de programación. Y es que puedo crear tantas reglas como quiera. Por ejemplo, hacer que se dispare la luz del porche cuando el detector de movimiento se activa, puedo programar las luces de casa para que se enciendan a una hora determinada, hacer que se mantenga la casa a una temperatura concreta… Es una de las mejores compras que he hecho: aparte de comodidad también me ofrece seguridad.

Controlador eedomus+ de aparatos conectados de domótica – Generación Z-Wave Plus

Enchufes TP-Link HS110 y Koogeek

La recomendación de Jose Antonio Carmona

En mi caso y aunque cuento con algunas bombillas y luces LED en casa, el sistema conectado al que más partido he sacado es al enchufe inteligente. Por precio y prestaciones, son el producto al que más rendimiento le saco. Tengo tres en casa y los uso a diario para activar o desactivar sistemas iluminación o climatización, tanto de forma manual como mediante programaciones: son dos TP-Link HS110 (21,90 euros) y uno de Koogeek (49 euros)

Con rutinas para que la iluminación se active a determinada hora todas las noches en días laborables cuando llega el momento de sentarse en el sofá a ver una serie de televisión o para activar o desactivar el ventilador cuando el aire acondicionado no es necesario… además, si me ausento de casa estos enchufes son el complemento de las cámaras IP, pues me permiten apagarlas y encender a distancia para estar al tanto de todo lo que ocurre en mi ausencia.

TP-Link HS110 – Enchufe inteligente inalámbrico con monitorización de energía, controle sus dispositivos desde cualquier lugar, funciona con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT

Báscula conectada Fitbit Aria

La recomendación de Laura Sacristán

En mi caso, el dispositivo conectado que más tiempo llevo usando – y que se ha vuelto imprescindible para mí – es una báscula inteligente de Fitbit, concretamente, el modelo Aria que salió en 2012 (Nota: ya no está disponible, ha sido sustituida por la segunda generación)

Tanto mi novio como yo tenemos un perfil creado (reconoce ocho usuarios), de manera que cada vez que nos subimos a ella, nos pesa y mide nuestro porcentaje de grasa corporal para mostrarlos en su pantalla y enviarlos a nuestro móvil vía WiFi en pocos segundos.

Después, en la app de Fitbit, podemos consultar también el IMC (Índice de Masa Corporal) y todo nuestro historial para comprobar la evolución a lo largo del tiempo y establecer objetivos. Se alimenta con cuatro pilas que duran varios meses y tiene una superficie de cristal que se limpia fácilmente. Lleva 8 años conmigo y funciona como el primer día, pero cuando deje de hacerlo, tengo claro que compraré la Fitibit Aria 2 (126 euros) (o la 3, que quizá haya salido ya).

Fitbit Aria 2 Báscula Wi-Fi Inteligente, Unisex Adulto, Negro, Talla Única, acrilonitrilo butadieno estireno (abs), vidrio templado, lcd

Enchufes inteligentes Koogeek

La recomendación de Antonio Sabán

En mi casa, el uso de la domótica lo protagonizan cuatro enchufes inteligentes Koogeek (24,99 euros) que he ido comprando de oferta y que me ayudan a apagar y encender luces como flexos o a controlar las horas que quiero que el calentador de agua pase encendido. Gracias a esto último he conseguido ahorrar mucha energía mes a mes, lo que se traslada a la factura de la luz.

Más allá de eso, utilizo estos enchufes porque me encanta saber cuánta energía consume todo lo que tengo en casa, de cara no tanto a medir por medir sino a ser más eficiente. Así que cuando compro algún gadget nuevo que funcione con corriente, suelo revisar cuánto consume, aunque sea el cargador de un móvil.

Para controlar todo ello por voz, además de por sus apps dedicadas, utilizo el asistente Alexa, integrado en mi televisor y en el altavoz Amazon Echo Dot (39 euros) de tercera generación.

Enchufe Inteligente WiFi, Koogeek Mini Smart Plug, Control Remoto de Voz Funciona con Alexa/Google Assistant, Temporizador APP No Se Requiere Hub, IOS y Android 2.4GHz WIFI 16A (2 Packs)

Bombilla inteligente Yeelight

La recomendación de Sam Fernández

No puede decirse que mi casa esté excesivamente domotizada, aunque sí cuento con un par de Google Home para responder preguntas y hacer de reproductores de música. Pero sí me animé hace meses a comprar un par de dispositivos, una bombilla conectada de Xiaomi (Yeelight) (21,99 euros) y un mando a distancia universal que uso para encender y apagar el aire acondicionado desde la calle.

El segundo lo uso muy poco pero la bombilla me ha dado la vida. La lámpara de mi salón no está muy accesible y agradezco poder controlarla por voz, encendiéndola y apagándola o bajando la intensidad. Aunque mis sobrinos se han aficionado a hacer que cambie de color, y siempre es una sorpresa cuando la vuelves a encender.

Lo próximo que haré en mi casa será ir reemplazando bombillas normales por bombillas conectadas, tengo claro que me compensa, y mucho, poder manejarlas por voz.

YEELIGHT Smart LED Bombilla (9W 600 lumen)

Enchufe inteligente TP-Link HS100

La recomendación de Frankie MB

Reconozco que, pese a estar en 2020, no tengo tecnología conectada y asociada a dispositivos smart. Sin embargo, un discreto juguetito que pedí casi por inercia me está planteando dar el salto.

En el lugar desde el que normalmente escribo no tengo aire acondicionado, con lo que normalmente uso un viejo ventilador que funciona como el primer día. Poco que ver con los más modernos. Hasta hace poco lo encendía dándole al botón, bien antes de sentarme al escritorio o cuando aprovechaba que estaba levantado. La realidad es que en estos tiempos en los que un día hace calor en Málaga y al otro graniza es una faena.

Mi muy modesta aportación viene cuando decidí dar uso al enchufe inteligente por el enchufe inteligente TP-Link HS100 (14,98 euros), el cual adquirí pagando un poquito más por el Echo Show 8 (83 euros) de Amazon.

Puedo encender y apagar el ventilador con un toque y sin dejar tener que distraerme demasiado. Tengo claro que cuando llegue el frío el proceso será el mismo con mi estufa.

TP-Link HS100 – Enchufe Inteligente para Controlar Sus Dispositivos Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Funciona con Amazon Alexa y Google Home e Ifttt, Wi-Fi Ready

LE Lámpara de Mesa WiFi Inteligente

La recomendación de Jesús Quesada

El primer (y único, de momento) accesorio conectado que tengo en casa (sin contar altavoces/pantallas) es esta lámpara de noche (35 euros) RGB que se puede controlar tanto con Google Assistant como con Alexa.

Me decanté por ella por su aspecto moderno, la posibilidad de ir variando los colores y, el aspecto más importante: controlarlo con un asistente. Tenía curiosidad por saber si era sencillo de utilizar uno de estos dispositivos con comandos de voz, y vaya si lo es.

Utilizo la lámpara principalmente cuando está anocheciendo y estoy leyendo o trabajando todavía. Por su precio y características creo que ha sido una buena compra.

El otro dispositivo al que le estoy dando mucho uso es el Lenovo Smart Display 10 (239 euros). Aproveché la oferta que publicamos recientemente en Xataka Selección para hacerme con él porque me parecía muy interesante por su precio.

Aunque en casa tengo varios altavoces con Alexa, no tenía ninguno con Google Assistant, así que también ha sido una especie de excusa para ponerlos a prueba ver de primera mano cuál de los dos me gusta más. La característica que más me gusta es la de que tiene Chromecast integrado y se puede mandar contenido de audio o vídeo (como HBO, Filmin, Plex y Disney+.

No entiendo como Netflix, estando presente en todo tipo de dispositivos, no permita usarlo con pantallas inteligentes de este tipo. También espero que Amazon se anime a hacer Prime Video compatible con él ahora que ya se puede usar el servicio en los Chromecast normales). La calidad de imagen es buena y el sonido, en mi opinión, bastante decente. Se ha convertido en un nuevo compañero en mi escritorio.

LE Lámpara de Mesa WiFi Inteligente, Lámpara de Noche WiFi, RGB Blanco Regulable (2000K – 6000K), Luz Nocturna WiFi Táctil Compatible con Alexa y Google Assistant, Ideal para Descansar, Leer y etc

Bombillas inteligentes IKEA

La recomendación de Miguel López

«Los accesorios domóticos que más utilizo son sin duda las bombillas inteligentes de IKEA (desde 10 euros). Son baratas y cumplen con lo que necesito, que es poder cambiar de ambiente jugando con la intensidad y la temperatura de su luz dependiendo de la situación.

Me va perfecto para cosas como ponerlas a baja intensidad cuando quiero mirar una película o leer en la cama antes de irme a dormir, o dejar una luz encendida cuando me marcho para que desde fuera parezca que hay gente en casa.

Además, al integrarse con Siri, puedo hacer estos cambios simplemente pronunciando la orden a mi iPhone o Apple Watch.

Xiaomi Mi Smart Power Plug

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Llevo un par de años probando altavoces y dispositivos conectados y al final prácticamente no uso su condición de conectado. De hecho mis altavoces inteligentes prácticamente me sirven para escuchar música. Pero hay algo a lo que le he sacado partido: los enchufes inteligentes en general y uno en particular, el que va conectado a mi calentador de agua.

Mi casa tiene calefacción central y un termo eléctrico que he tuneado gracias al enchufe inteligente de Xiaomi. Como los dispositivos de domótica suelen ser caros, aproveché una oferta y me hice con él por 10 euros. Ahora no solo lo tengo programado, sino que lo apago y lo enciendo cuando me voy de viaje desde el móvil. Maravilloso para controlar consumos. Me gusta que su conectividad sea Wi-Fi para no necesitar más elementos intermedios, es fácil de usar y funciona bien. Está amortizado.

Xiaomi GMR4015GL – Regleta

¿Qué dispositivo conectado es el que más usas?

A lo largo de este artículo os hemos contado qué gadgets conectados son los que verdaderamente les sacamos más partido y como habéis visto, los enchufes inteligentes salen «vencedores».

No obstante, seguro que nos hemos dejado otros dispositivos muy útiles. Si consideráis que algún dispositivo smart que merezca aparecer en la lista porque le dais mucho uso, podéis dejar vuestro aporte en los comentarios. ¡Gracias por participar!

