Cuando el fallo de seguridad es que la ministra publique una foto en la que se ve la clave de acceso y el PIN en la URL

«¿Sabe que está entrando en una conferencia secreta?», le dijo Josep Borrell, responsable de política exterior de la Unión Europea a Daniël Verlaan, periodista holandés de RTL Nieuws. «¿Sabes que es una ofensa criminal? Mejor desconéctate rápido antes que llegue la policía». La amenaza vino por la inesperada aparición del periodista en una videollamada entre los ministros de defensa de la Unión Europea.

Tras varios intentos, RTL logró adivinar el código PIN de la videollamada secreta. No resultó tan difícil, pues cinco de los seis dígitos del código PIN eran visibles en una foto publicada por la ministra de Defensa holandesa en Twitter.

Una vez dentro, el sorprendido periodista comenzó a saludar a los distintos ministros y reírse de la surrealista situación. Tras recibir la advertencia de Borrell, el periodista pidió perdón por la interrupción y se despidió en unos minutos.

That ⁦ @danielverlaan ⁩ hack of the EU defence ministers’ meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt

Ank Bijleveld, ministra holandesa de Defensa publicó una imagen en su cuenta de Twitter donde aparecían algunos de los dígitos necesarios para la reunión. Desde el ministerio de Defensa holandés explican a RTL que un miembro del equipo publicó accidentalmente la imagen.

Thank you @danielverlaan for hacking a EU defence ministers conference. Apart from a good laugh, I hope it will raise awareness about communication security issues in the EU institutions. If it’s the case , you will be my hero ! #Defence #EU #LetsBeSerious pic.twitter.com/5nj3kNZGmz

— Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) November 21, 2020