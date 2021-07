Cuando hasta los jefazos de Microsoft no lo veían claro: «Hemos perdido nuestra visión, y me compraría un Mac hoy si no trabajara aquí»

En enero de 2004 Jim Alchin estaba hasta las narices del desarrollo de Windows Vista. El desarrollo con nombre en clave Longhorn que iba a sustituir a Windows XP no iba bien, y este directivo escribió a Bill Gates y a Steve Ballmer para advertirles de que la cosa pintaba mal. Muy mal.

De hecho Alchin explicaba cómo «me compraría un Mac hoy si no estuviera trabajando en Microsoft». El directivo iba aún más allá y afirmaba que «LH (Longhorn) es un cerdo y no veo solución al problema».

El correo electrónico se hizo público como parte del proceso judicial Comes vs Microsoft en el que un grupo de consumidores acusaban a la empresa de Redmond de monopolio.

Jim Allchin to Bill Gates: «I would buy a Mac today if I was not working at Microsoft»

January 7, 2004 pic.twitter.com/MryGmRSemZ

— Internal Tech Emails (@TechEmails) July 22, 2021