Cuando se filtró el iPhone 14, fui corriendo a comprar el iPhone 13 Pro. Ahora sé que no me equivocaba

Apple ha presentado hoy (junto a muchas otras cosas) toda la familia de iPhone 14, compuesta por iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Es decir, todo lo rumoreado, incluyendo el adiós de iPhone mini. Al ver en directo la confirmación de sus especificaciones y la subida de precio, he sonreído.

Sí, he sonreído egoístamente, porque la compañía ha validado una compra que hice hace meses. En aquel entonces, tras recibir un reembolso por un iPhone 12 mini con problemas, pensé que lo mejor era esperar al iPhone 14. Quedaba poco y el 13 ya me gustaba, por lo que el 14 solamente podía ir a mejor. Pero entonces se filtró, y lo vi claro: por una vez nada de esperas, toca buscar un iPhone 13 Pro a buen precio, porque viene un abismo.





Meses disfrutando del mejor iPhone para no esperar al modelo más continuista que recuerdo

Tras lo bueno que había salido el iPhone 13 a secas, el 14 me hacía ojitos. Pero como decía, una fuente tan reputada como Ming-Chi Kuo filtró que el iPhone 14 base iba a repetir procesador de anterior generación, el Apple A15. A ello se sumaban otros detalles, como que el modelo base seguiría sin teleobjetivo, con notch tradicional y sin los 120 Hz de tasa de refresco de ProMotion.

Todo esto, en un contexto de inflación y de caída del valor del euro, con varios años de precios congelados. Al sopesar qué hacer, lo tuve claro. «El iPhone 14 base va a ser uno de los modelos más continuistas en años, y no me va a satisfacer, sobre todo si sube de precio respecto al 13». Ese planteamiento me llevó a buscar ofertas de iPhone 13 Pro, por webs, foros y plataformas como Wallapop.

De un iPhone 12 a un iPhone 13 hubo continuismo, sí, pero también un gran salto en autonomía y el clásico cambio de chip. Ahora mismo, un iPhone SE de 2022 de 559 euros tiene un chip casi idéntico al de un iPhone 14 Plus de 1.159 euros

Y di con un modelo impoluto, comprado hacía 5 días y con tres años de garantía. Me lo vendían por 920 euros. Un verdadero dineral, sí, pero poquito más que los 909 euros del 13 en ese momento. Pero lo importante para mí no era que el 13 Pro superase al 13, lo importante era hacer una buena compra en abril o en septiembre. Y sabiendo lo fiable de las filtraciones del iPhone, sabía lo siguiente:

El iPhone 13 Pro tenía el mismo procesador que iba a tener el iPhone 14. ✅

El iPhone 13 Pro tenía una pantalla de 120 Hz que el iPhone 14 no tendría. ✅

El iPhone 13 Pro tenía teleobjetivo y el iPhone 14 solamente doble cámara. ✅

A diferencia del iPhone 14 Pro, el iPhone 14 tendría cámaras muy parecidas a las del 13 Pro. ✅. Hay que confirmar rendimiento, pero el tamaño del sensor principal y la apertura son la misma del 13 Pro.

El iPhone 14, como mucho, igualaría los 6 GB de RAM del 13 Pro. Por confirmar, pero muy probable.

El iPhone 14 mantendría notch como el 13 Pro, pero sin superarlo. ✅.

El iPhone 14 mantendría los 128 GB del 13 y del 13 Pro, pero no tendría más.✅

Todo ello me llevó a no querer esperar. La apuesta podría haber salido mal, pues las filtraciones han fallado en cosas importantes con algún modelo. Pero no ha sido así en este caso. No sólo gasté 920 euros en un iPhone 13 Pro nuevo e impoluto, sino que he evitado meses de espera para acabar pagando 89 euros más por un móvil que en alguna cosa iguala, pero que en aspectos clave para mí es bastante peor.

Evidentemente, me quedo sin todas las ventajas que de verdad quiero, las del 14 Pro. Pero hoy acaba la era en la que me puedo plantear comprar un iPhone nuevo. Nunca he gastado 1.000 euros en uno, y con esta subida me alejo definitivamente de la gama.

Apple sigue teniendo eventos marcados, pero ya no merece la pena esperar

Algo se rompió el día que Apple subió el precio al Air M1 sin mejorar prestaciones.

Si algo nos da Apple es periodicidad. Y eso ha hecho que siempre recomiende esperar a un nuevo modelo de iPhone a partir de enero, siempre que fuera posible. Por dos cosas: porque sabía que el nuevo modelo sería mejor, y porque Apple baja poco o nada los precios y no compensaba llevarse algo peor pagando lo mismo por una cuestión de plazos.

Ahora, esa cuenta ya no es válida. Apple está incluso subiendo precios de productos que no cambian absolutamente en nada, como ha ocurrido con el MacBook Air M1 en Europa, u hoy con los AirPods 3, que han crecido de 199 a 209 euros. La cosa no queda ahí.

Productos que en Estados Unidos mantienen precio, en España suben hasta un 16%, como estos iPhone. Hasta productos de gama de entrada en Apple en los que esperábamos moderación de precios, como ocurría con el MacBook Air M2, han pasado de 1.129 euros del Air M1 a 1.519 euros del nuevo modelo, sin aportar demasiado en rendimiento e incluso con peor SSD, dibujando ciudadanos de primera y de segunda.

La subida de precios tiene explicación, y de hecho, lo sorprendente es que no suban los precios en Estados Unidos, donde en iPhone llevan estancados en 999 dólares desde el iPhone X. Pero claro, incluso en un contexto como este, si no teníamos en cuenta la subida del Air M1, uno podía esperar que el iPhone 13 bajara. Y no ha sido así. La gama del año pasado ha mantenido sus precios.

Lo que viene no es bueno. Si estás esperando a un sucesor de los MacBook Pro de 14 y 16″ con M2 Pro y M2 Max, o a un nuevo Mac mini con M2 o M2 Pro, y tu expectativa es que te cuesten lo mismo que sus predecesores, no hay ni un solo indicador interno y externo a Apple que me haga pensar que la compañía no va a seguir pidiendo más dinero de sus clientes en estos equipos.

Si ya antes esperar no tenía sentido para muchas personas, aunque para mí sí, hoy solo puedo aconsejar a la gente que compre hoy lo que quiere y necesita, porque los cambios que vienen son menores, y los precios mucho mayores. Por el camino, llevo desde abril disfrutando de un móvil mejor que el que hoy cuesta 89 euros más, con lo que ello implica: cientos de fotos del verano que he podido hacer en 3X, horas de batería ahorradas con los 120 Hz, mejor pantalla al sol y en reproducción HDR, ProRAW, materiales, etc, etc.

–

La noticia



Cuando se filtró el iPhone 14, fui corriendo a comprar el iPhone 13 Pro. Ahora sé que no me equivocaba



fue publicada originalmente en



Xataka



por

Antonio Sabán



.