Cuando una cámara controlada por inteligencia artificial retransmite el fútbol y confunde la cabeza de un árbitro calvo con el balón

La inteligencia artificial, el reconocimiento de objetos y otros avances ha permitido que las grabaciones mejoren y se automaticen, pero a veces los falsos positivos pueden parecer una broma. Broma de mal gusto para quienes quisieron ver un partido del pasado fin de semana en el que la AI confundió la cabeza de un juez de línea con el balón, de modo que el árbitro acabó siendo el protagonista.

Se trata de un encuentro en casa del Inverness Caledonian Thistle FC, un equipo escocés de fútbol que hace unas semanas anunciaba que instalaría un sistema en el que las cámaras no requerirían personal humano para encargarse de la grabación de los encuentros, ya que gracias a la AI dispondrían de «ball-tracking» (es decir, rastreo del balón). Como propuesta es innovadora, pero parece que la AI no estaba entrenada para diferenciar el balón de otros objetos parecidos.

Una IA fuera de juego

La detección de objetos mediante cámaras está en un estado avanzado, viendo que incluso Google la puso al alcance de cualquiera entrenando a su IA. No es siempre efectiva al 100%, pero ya es algo utilizado de manera habitual (por ejemplo, en el enfoque por rastreo en los vídeos de móviles).

Claro, que por muy integradas que estén estas funciones puede que no nos esperásemos un fallo así, sobre todo hablando de un sistema para cámaras más avanzadas. El sistema Pixellot del Caledonian consideró que el protagonista era el balón, sí, pero «entendió» que éste era el cráneo de un árbitro calvo y es lo que acabó siendo el centro de atención de las cámaras como podéis ver en el siguiente vídeo.

[embedded content]

Esto es algo bastante cómico, si bien a los seguidores no les hizo tanta gracia porque la emisión se centró precisamente en el juez de línea y no era lo esperado, lógicamente. Los planos dejaron de lado un gol y muchas jugadas que los aficionados al equipo no pudieron ver, en un periodo en el que no se permite la asistencia al campo de juego y los enfrentamientos se han de ver de manera remota por el COVID-19.

Habrá que ver si el equipo actualiza el sistema, pero desde luego mientras tanto tendrán que aplicar alguna solución transitoria, quizás que los presentes en el terreno de juego lleven gorro si es que su cabeza puede confundirse por un balón por la IA. Desde luego, en este caso no ha funcionado lo de sustituir a los seres humanos por máquinas.