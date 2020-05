«Cuando una noticia es claramente un bulo, te la cargas»: entrevista a Daniel Seijo, CEO de Menéame

«Todo lo demás es negociable, pero esto no». Daniel Seijo, CEO de Menéame, es un reconocido concebollista. «Están en la sombra y no se les ve». Se refiere a los malvados sincebollistas, pero bien podría aplicarse a otros enemigos como los bots organizados o los lobbys europeos que impulsaron la reforma de la ley del Copyright.

Menéame lanza estos días su aplicación oficial para móviles y hemos aprovechado la ocasión para hablar con su responsable. Han pasado cuatro años desde que Ricardo Galli cedió a Seijo y Remo la gestión y dirección del histórico portal español. En su día aspiraban a «ser la alternativa libre a Facebook y Twitter», pero a día de hoy reconocen que en aspectos como la facturación están «muy lejos de lo que pretendía, pensaba y quería, para ser realistas».

Quién está detrás de Menéame

La compra de Menéame. ¿Fue una decisión acertada?

«Totalmente. Para mi entrar en Menéame no era un tema de negocio. Aunque la comunidad no lo crea (risas). Y la realidad es que las cuentas lo siguen demostrando. Cuando llevas 17 años desde que abrí mi blog y hablaba de cómo internet cambiaría el funcionamiento de los medios y yo defendía, con la locura de la juventud, un modelo distribuido donde cualquiera pudiera ofrecer su voz. La verdad es que ese modelo ha derivado en redes sociales, populismo, desinformación. Tendría que matizar mucho lo que pensaba, pero sigo creyendo que la tecnología tiene que estar para construir un sistema en que los medios funcionen mejor y sirvan a la sociedad. Dentro de eso Menéame es una herramienta que en cierto modo lo hace. Podría hacerlo mucho mejor y mucho más y eso es lo que intentamos, pero me gusta mucho estar ahí y poder aportar».

«La tecnología tiene que estar para construir un sistema en que los medios funcionen mejor y sirvan a la sociedad. Y Menéame en cierto modo lo hace».

Preguntamos a Daniel sobre la dificultad y los principales errores de estos años. «Menéame me ha servido para entender la dificultad de tomar decisiones que afectan a mucha gente, porque nadie está contento». Pero en este dicotomía entre comunidad y tecnología, explica que el principal error ha sido «subestimar la dificultad de implementar algunas cosas a nivel técnico. Son complejos, llevan tiempo y los recursos son los que son. La facturación está entorno a 120-130.000 euros al año».

«El año pasado fue récord histórico de Menéame en facturación, pero lejos de lo que pretendíamos«. ¿Motivo? Según Seijo, «debido al modelo de publicidad. Puedes competir por público especializado como por ejemplo en Xataka en tecnología o por volumen, como Facebook o Twitter. En Menéame estamos en un punto intermedio; no tenemos una especialización que le interese al anunciante ni tenemos tanto tráfico. Otro factor es que somos respetuosos con el tema de publicidad, no va con nuestra filosofía ciertas prácticas».

Menéame es un histórico del Internet español en un mundo dominado por redes sociales. Daniel Seijo nos explica cómo busca Menéame su sitio. «En cierto modo, que el mundo esté dominando por las redes sociales abre hueco para esas partes más de nicho. Creo que si lo hacemos bien, deberíamos crecer y captar nuevos usuarios, precisamente para los que no les gustan las redes sociales de otro tipo. Menéame ahí debería seguir otras reglas, más que enganchar al usuario de forma compulsiva».

Porque detrás de Menéame hay un equipo reducido. «Remo (Remo Domingo) y yo somos los que entramos como socios y nos ocupamos de la gestión. Marcos (Marcos Martínez) lleva un año y es desarrollador full-time y es el que está todo el día peleando con los entresijos del portal. Él no se suele meter en la comunidad porque le da respeto. Javi (Javier Serrano) hace el rol de CTO, compartido con Diariomotor, otro proyecto que tengo. Ahí tenemos bastante gente compartida, pues Menéame con la facturación que tiene no tiene sentido tener a tanta gente exclusiva. Patch (Patricia Tablado) es quien está a full con la gestión de la comunidad. Nosotros no estamos suficiente para captar el día a día y es ella quien nos va contando todo».

Ricardo Galli, fundador de Menéame, ya no está a cargo del portal pero sí sigue manteniendo contacto con los actuales dueños. «De vez en cuando nos cuenta. A él le sigue escribiendo gente que históricamente lo conoce y nos cuenta anécdotas. Aunque no tanto como a mi me gustaría, porque es un crack», explica el madrileño. «La gente que dirigimos cosas sabemos que no somos buenos, por eso buscamos ayuda. Ricardo es muy bueno como desarrollador pero la parte comercial es un lío. La complejidad de un proyecto online ha crecido muchísimo».

«El tráfico de Menéame es muy estable»

«Del 1 de marzo hasta hoy hemos crecido un 145% en usuarios y un 60% en páginas vistas respecto al mismo periodo del año pasado». Es el efecto de la cuarentena, que también se ha notado en Menéame, nos explica Daniel Seijo. «A nosotros nos afecta por varios frentes: la gente está más tiempo en casa, hay más interés en buscar noticias y tercero, hay más noticias. En Menéame el ritmo de publicación varía en función de lo que hay».

«Menéame no se hunde, ya les gustaría».

«Este mes estamos en unos 3,5 millones de usuarios únicos y 35 millones de páginas vistas«. Pese al gran tamaño del portal, Daniel es bastante transparente con los números de Menéame. La página web no vive sus mejores días a nivel de visitas, pero se defiende. «Todos los que dicen que el tráfico de Menéame cae… sí que hubo una bajada, pero el ritmo de Menéame es muy estable. Menéame no se hunde, ya les gustaría».

Para justificarlo nos muestra una gráfica de Analytics, donde en 2017 rondaban los 30 millones de visitas a páginas, entre 2018 y 2019 se han mantenido entorno a los 20-25 millones y con este periodo de COVID han vuelto a subir.

Los principales cambios a nivel de visitas ocurren en Menéame cuando hay movimiento político en España, por ejemplo la repetición de elecciones. «El tráfico de Menéame refleja el interés informativo en esos eventos».

Cuando se trata de la comunidad de Menéame, Daniel Seijo habla con respeto y muestra su lado más cauteloso. El volumen de comentarios a lo largo de los años también se ha mantenido estable, con claros picos que coinciden con eventos informativos como las elecciones o este estado de alarma.

Estos comentarios se han convertido en una especie de baluarte para el portal. Menéame dispone además de herramientas como la Fisgona o el Nótame que refuerzan este impulso a la comunidad. Un papel tan relevante que coloca la atención de los usuarios sobre lo que se genera en el propio Menéame más que lo que se enlaza.

Con el Pregúntame la comunidad realiza entrevistas a personas relevantes de la red, lo que nos lleva a preguntar a Seijo si planean más iniciativas de este estilo. «Ese es el único contenido propio que hacemos. Para Menéame no tiene sentido convertirse en un medio, pese a que le hemos dado vueltas. O eres el kiosko o eres el medio. No tenemos planificada ninguna acción en esta dirección. Pregúntame al final es una acción de comunidad, más que intentar generar contenido propio».

Nueva aplicación oficial de Menéame

Menéame ha lanzado esta semana su aplicación oficial para iOS y Android. ¿Por qué una app para móvil y por qué ahora, cuando parece que la moda de las aplicaciones basadas en webs parece haber pasado y la apuesta parece irse por las versiones web para móviles?

«Leí hace tiempo, sobre 2015 cuando empezaba Snapchat, un artículo que se preguntaba si había hueco para más aplicaciones. El autor decía que no, que solo habría huecos para 5 o 6 apps que tuvieran una interacción recurrente, diaria y que tengan un componente social y de información. Estoy de acuerdo. Pero Menéame sí cumple ese perfil de excepción. Es de los pocos proyectos que sí merece la pena bajo ese concepto, ya que hay usuarios que la usan mucho. Luego ya entramos en cómo merece la pena hacerla y el estilo».

«Llevamos con el desarrollo de la app desde el verano pasado. Me habría encantado hacerla en 2016».

Daniel Seijo reflexiona y nos lanza otra pregunta «¿Por qué no la hicimos antes? Por falta de tiempo y recursos, me habría encantado hacerla en 2016. Llevamos con el desarrollo de la app desde el verano pasado. Entrando en detalles técnicos, todo el tiempo anterior estuvimos readaptando la plataforma para crear una API, que el front se conecte a través de la API y poder desacoplarlo.

Respecto al código de la aplicación, por el momento no hay planes de su liberación. «Es algo que no sabemos si tiene sentido hacerlo tal cual. Creemos que la parte de Menéame que tiene que ser seguro libre tiene que ser el core, que te permite ver que ese algoritmo no se está manipulando, cómo funciona, etc. Lo que es la parte frontal, no sabemos si entra en la parte comercial. No lo hemos descartado tampoco. Igual que como con el core está para que otros se puedan montar otro Menéame, con la app es solo una forma de ver el portal. Quizás la capa de presentación no sea liberada, aunque si te digo la verdad tampoco hay ningún motivo por lo que no queramos hacerlo. Es más un tema de recursos que no de proteger la app para que otros no la copien».

¿Puede servir esta aplicación para ver por dónde irá el diseño de Menéame en el futuro?, preguntamos a Seijo.

«Vamos a ir aplicando cambios de diseño en cuestión de usabilidad, adaptarse a los tamaños de pantalla o resolución».

«En Menéame no nos planteamos un rediseño extremo, porque al final es una herramienta que utilizas todos los días y cuando cambias el diseño siempre parece a peor. Tenemos que hacer cambios poco a poco. A nivel de diseño estábamos limitados porque no nos habíamos puesto al día. Ahora sí y vamos a ir aplicando cambios en cuestión de usabilidad, adaptarse a los tamaños de pantalla, resolución, hábitos de consumo… Menéame tiene que ser, más que algo innovador o rompedor, que se ajuste a la usabilidad».

Una reforma europea nefasta para internet

El 12 de septiembre de 2018, la Unión Europea aprobaba la reforma de la Ley del Copyright, incluyendo los polémicos artículos 11 y 13 (finalmente 15 y 17). A raíz de esta directiva, las grandes empresas (y no tan grandes) deben implantar filtros automatizados para detectar contenido susceptible de estar bajo derechos de autor.

Menéame es una de las plataformas que podrían verse afectadas por esta ley y Daniel Seijo ha venido alertando durante los últimos años de sus complicaciones, viajando a la Unión Europea en distintas ocasiones para explicar a los políticos las implicaciones del «tax link», por el cual los agregadores en teoría tienen que pagar por enlazar contenidos. «Han sido viajes muy enriquecedores a nivel personal. Es un tema que me tocaba las narices especialmente, a Menéame le afecta y he podido pelearlo», nos explica Dani.

Mal día para internet, para los contenidos y para el periodismo https://t.co/m2Ujcg1Pvn — Daniel Seijo (@dseijo) March 26, 2019

«Ves la inercia política, ves que es una cuestión de intereses y peleas por ello. Te escuchan, pero al final tienes poco impacto. En el fondo hay un desconocimiento bastante grande de cómo es internet, desde fuera se ve de otra forma. En el fondo hay un miedo muy grande por parte de los políticos, en cierto modo comprensible, a que el control de los medios de comunicación deje de estar en cada país y pase a estar en una multinacional americana».

«Hay un miedo muy grande a que el control de los medios de comunicación deje de estar en manos de cada país y pase a una multinacional americana»

«Es comprensible y comparto que el control debe estar distribuido, mejor en varias que no en una. Pero la única implementación que han encontrado es el tema de la tasa google, que es como un intento desesperado de cambiar esa realidad. Puedo defender que Facebook no concentre tanto poder, es un problema que Facebook no pague impuestos en europa, si es que no lo hace, pero no me afectes a mi o intenta construirlo de forma positiva».

En esos viajes Daniel Seijo se reunió con distintos grupos políticos. «Veía gente que estaba en contra pero venía a escuchar, con preguntas y un interés real, eso me gustó. Pero en Europa, solo el Partido Pirata – Los Verdes lideraba esa parte«. Políticos como Julia Reda son importantes, explica Seijo, porque «no solo es lo que hace, también cómo lo cuenta. Esa parte de comunicación. En todos los partidos debería haber más gente que explica lo que defiende», reflexiona Dani recordando a otros políticos activos en redes sociales como la eurodiputada Susana Solís de Ciudadanos.

«Me acuerdo que tuve la suerte de explicárselo también a la Comisaria Europea de Justicia, al Comisario de Desarrollo Digital y al vicepresidente de la Comisión. Allí estaba junto a Evan Spiegel de Snapchat, junto al VP de Facebook de relaciones públicas y al de Google. Todos los capos, otro polaco y yo».

Se utiliza ‘tasa Google’ para referirse a varios conceptos, desde la ‘tasa de enlace’ hasta el ‘impuesto a los servicios digitales‘. Respecto a este último, Seijo no se atreve a emitir un juicio de valor pero sí explica que «ni por facturación, ni por estar constituidos en España. No nos afecta».

«Esto se podría resolver de forma técnica muy fácil creando un permiso al snippet».

«Cuando se aprobó la tasa de enlace, la nota de prensa explicaba que no era una tasa al snippet. Pero si no se va a tasar el snippet, pues ya está. La realidad es distinta porque es justo el snippet lo que quieren tasar. ¿Las fotos incluyen snippet? Desde un punto de vista legal no queda claro».

«Esto se podría resolver de forma técnica de forma muy fácil. Creas dos snippet o le das un permiso al snippet. Oye, esto es lo que puedes compartir. O incluso con el robot.txt puedes especificar. El medio podría decidir con quién quiere compartir la noticia«.

Sobre la adaptación de esta reforma de la Ley del Copyright a España no hay noticias. «Me gustaría tenerla pero no. CEDRO en su momento nos mandó un requerimiento por la ley anterior, nos reunimos y le dijimos que no. De esta nueva no tengo noticias de transposición. Creo que como ellos saben que no va a servir para nada lo están arrastrando».

Preguntamos si Menéame ha realizado algún cambio para adaptarse a esta normativa europea. «De momento no hemos hecho ningún cambio técnico. Las personas de desarrollo por suerte se están dedicando a cosas que crean valor y no al filtro automático».

«Las personas de desarrollo por suerte se están dedicando a cosas que crean valor y no al filtro automático».

«Ya no es un tema tecnológico. No es un problema que Google haga una API. Nosotros estamos en una sentencia del Tribunal Supremo para saber si algo es un insulto o no. ¿Cómo vas a hacer un algoritmo así para que determine si un contenido es ilegal? Por defecto no me la juego. Es un tema muy sensible, con muchas aristas. No solo está luchar contra el discurso de odio, sino generar una conversación sana. La solución no puede ser borrarlo y ya está».

«El problema no son los bulos»

«Tenemos avalanchas de todas partes», explica Daniel Seijo en relación a los bots organizados. «Se nota, sobre todo en etapa de elecciones que hay grupos organizados. Pero creo que la gente ve más de lo que hay».

El CEO de Menéame nos cuenta una curiosa anécdota. «Una persona que conozco de vista le dijo a un amigo, oye, Daniel debe estar forrándose con Menéame porque el Gobierno y Telefónica le debe estar pagando. Oyes estas cosas y dices, que no. Que los votos son estos. Ya me gustaría a mi saber si alguien está organizado o no. Pero hay un algoritmo. Yo no puedo decirle a alguien que siempre está votando a favor de algo».

¿Cómo funciona el sistema de detección de bots? «Hay sistemas, programados originalmente por Ricardo, con muchísima visión para la época, para detectar el voto coordinado. Se fija en la entropía de la noticia, en función del tiempo en que se vota y hay una penalización automática al karma. Pero probablemente los departamentos de los partidos políticos tengan mas presupuesto que nosotros y hay cosas que no puedes controlar».

«Probablemente los departamentos de los partidos políticos tengan más presupuesto que nosotros y hay cosas que no puedes controlar».

«Siempre vamos añadiendo reglas, la semana pasada mismo, pero es una guerra complicada. Le pasa a Facebook o Twitter con los recursos que tienen. Hay casos que son indetectables. Que 10 tengan un grupo de Telegram y voten. ¿Cómo se puede distinguir? ¿En qué se diferencia de 10 amigos que les ha gustado una misma noticia?».

«El problema no son los bulos, cuando una noticia es claramente un bulo te la cargas. Es la única razón por la que borramos una noticia y lo explicamos. Sí nos hemos cargado algunas noticias, incluso de algún medio fiable que se le fue la pinza. En ese caso era bastante claro y de hecho el medio rectificó».

Preguntamos a Seijo cuál es el proceso para eliminar una noticia. «Es un proceso manual. Hay un equipo de moderadores de la comunidad y alertan de casos extremos. Yo siempre suelo optar por no borrar. Si hay discusión, no se borra. Solo se borra o cierra en casos extremos, por ejemplo de medios americanos que son como el Mundo Today pero se está tomando la noticia como verdadera».

Dos ejemplos recientes de noticias descartadas son sobre las ‘Fiestas del Covid19 en el condado Walla Walla‘ y ‘ataques de manadas en grupo‘. Desde Menéame nos explican que «hay muchas corrientes de opinión machistas más o menos interesadas en difundir informaciones pro manadas y anti inmigrantes que solemos atajar. En los TOS avisamos claramente de que cualquier generalización no apoyada en datos será descartada o penalizada según corresponda. Esto nos suele suceder mucho en noticias que tienen que ver con inmigrantes o gitanos, por desgracia. Hacemos bastantes horas de repaso a los reportes que nos van llegando (tanto de bulos como de insultos o de incitación al odio) pero siempre hay usuarios deseando «vender su moto» y propagar la información que apoya sus teorías».

«Es una decisión editorial. No sé donde está la línea, nosotros nos aseguramos de no tocar los grises. Nosotros defendemos la no editorialización pero hay casos que… También te digo que nadie se queja de eso. Son casos claros», contesta Dani.

«El borrado de noticias es una decisión editorial. No sé dónde está la línea, pero nosotros nos aseguramos de no tocar los grises».

En estos casos normalmente no hay denuncias por el medio. «Normalmente cuando alguien llega a la vía legal, no tiene razón. Pero si alguien nos dice que esto es un bulo, pues lo borramos si lo vemos claro». Otras situaciones que nos explica Dani es sobre la Ley del Olvido. «Nos han escrito pidiendo de borrar un enlace con un nombre, donde el original ya está borrado pero no en Menéame. Ahí sí lo borramos».

«En la portada de Menéame no hay fake news, puede haber desinformación«. En el debate de cómo mejorar esta información, no hay una solución clara. «El año pasado implementamos una nueva normativa de conversación sana, mediante cambios en el algoritmo y votos en los comentarios. Tratamos de dejar claro lo que es penalizable y por otro lado dar más visibilidad a los comentarios que aportan y menos a los que meten ruido. No queremos eclipsar la libertad de expresión y ciertos comentarios no son penalizables, pero no queremos darles tanta visibilidad porque genera mal rollo en la comunidad».

«Tendemos a buscar respuestas muy tajantes. Si alguien dice «no lo tenemos claro», ese no triunfa y lo echan. Es difícil adaptarse a los tertualianos, pero creo que hay un criterio. En general la gente sabe distinguir el vender humo de la realidad«.

Del boicot AEDE al muro de pago

La historia de Menéame no se entiende sin su relación con los medios. La lucha contra la desinformación es uno de los debates que mantiene Seijo, pero en el pasado no siempre se ha votado a las noticias por lo que explican, sino también de dónde provienen.

«AEDE ya no existe. Recuerdo que me invitaron a un evento, no sé si fueron conscientes (risas). Me gustaría tener relación con ellos, para contarle las cosas cómo son y entiendan la realidad de internet«.

«Recuerdo que me invitaron a un evento, no sé si fueron conscientes».

«El boicot, que no fue por nuestra parte sino de los usuarios, parece que ya no cuaja». Actualmente, el porcentaje de medios AEDE es bastante potente. «Cuando estaba el boicot no se solían colar muchas noticias de estos medios, lo mismo una vez al mes o dos como mucho», recuerdan desde Menéame.

La posición oficial de Menéame siempre fue la de oponerse al boicot, pues «a pesar de que los fundadores y socios de Menéame estamos en contra de esa ley, estamos en contra del boicot, ya que es una medida inútil de cara a frenar la ley, y perjudicial para la propia web».

Como curiosidad, desde el portal nos explican que «desde que en El País han puesto el muro de pago, los meneantes están tirando las noticias que provienen de ahí porque hay una norma por la que no se pueden enviar noticias de pago y las votan todas como errónea».

Las cuatro líneas del futuro de Menéame

¿Hacia dónde va Menéame? Una de las referencias más claras del portal español es Reddit, con quien comparte muchas características. ¿En qué se parece y en qué quiere separarse Menéame de Reddit?, preguntamos a Dani.

«Ese es un debate que tenemos desde hace mucho tiempo. Digamos que hay una visión Reddit de «la suma de subs» y una visión Menéame de «una portada y además hay subs». Creemos que en Reddit tiene todo el sentido por el volumen, pues los intereses son más compartimentados. Sin embargo, en Menéame hay un componente muy fuerte de actualidad en España con la portada única. Queremos ir dando un salto progresivamente a esas comunidades de subs, pero sin perder ese concepto de portada única que yo creo que es el ADN de Menéame. En la app le hemos dado más peso a esa personalización, pero manteniendo el concepto de portada».

Para mejorar esa facturación, Menéame tiene a su alcance varias vías. Una de ellas es la versión de pago. Recientemente hemos visto como El País ha abierto su muro de pago. ¿Veremos un Menéame Plus?

«No está en el mapa. Creo que los medios como tal tienen una papeleta encima importante… venían de un monopolio y pasaron a ver como otros podían hacer información igual de valiosa y gratis. Siempre decía que «el día que los medios fueran de pago, quien más se iba a alegrar sería el más grande de los que no lo hayan lanzado. ¿Tendría sentido hacer una versión para usuarios habituales, sin publicidad…? Sí, pero al final trabajar en eso implica un desarrollo y prefiero centrarme en esfuerzos que lleguen a todos. Porque es un esfuerzo de monetización y quizás tampoco reporta».

«El tema de versión de pago lo veo muy lejano, pero el tema de ecommerce o afiliados creo que podría ser interesante volver a probar».

Daniel Seijo no es tan rotundo cuando habla de ecommmerce. «Hicimos una prueba. La tienda de Menéame, con afiliados, pero no parecía tener gran éxito. La paramos. No pasa nada, es importante hacer pruebas. El tema de pago lo veo muy lejano, pero el tema de ecommerce o afiliados creo que podría ser interesante volver a probar».

El futuro de Menéame pasa por cuatro líneas, según nos describe Seijo.

« Evolución del diseño actual con alguna cosa más. Nos planteamos una reconstrucción no de forma pero sí de fondo, con una tecnología que nos permita hacer más cosas».

con alguna cosa más. Nos planteamos una reconstrucción no de forma pero sí de fondo, con una tecnología que nos permita hacer más cosas». « Fomentar subs y comunidades «.

«. «Agregación de noticias, una pata que me interesa especialmente. Hablamos del espíritu crítico. Leer una noticia y poder ver la visión de otros medios . Leer la misma historia pero con visiones distintas».

. Leer la misma historia pero con visiones distintas». «El tema de la app ir evolucionándolo. Lanzamos ahora la primera versión completa pero queda bastante por hacer».

En cuanto a tecnología tenemos por tanto la web y la aplicación, mientras que a nivel de producto las mejoras pasarán por potenciar los subs y esta agregación de noticias para intentar mejorar la calidad informativa ofrecida en Menéame.

«En 5 años Menéame seguirá existiendo. No la veo como una web tan masiva como Facebook pero seguirá teniendo un nicho importante. Siguiendo el libro de ‘Superpronosticadores‘ voy a hacer la regresión a la media. A mí me gustaría que creciese y podemos hacerlo, pero algo que lleva 15 años siendo estable, probablemente siga así».