‘Cyberpunk 2077’ está de vuelta en la PlayStation Store: desde CD Projekt advierten que los problemas de rendimiento siguen ahí

La semana pasada CD Projekt Red confirmó que ‘Cyberpunk 2077’ volvería el 21 de junio a la PlayStation Store y, efectivamente, así ha sido. El juego de corte futurista de los desarrolladores de ‘The Witcher 3’ vuelve a estar disponible en la tienda online de PlayStation por 49,99 euros con la promesa de una actualización para next-gen gratuita en la segunda mitad de 2021.

No obstante, y si bien es cierto que el juego ha recibido múltiples parches a lo largo de estos seis meses que ha estado fuera de la PS Store, desde el estudio polaco han afirmado que «los usuarios puede continuar experimentando algunos problemas de rendimiento con la edición de PlayStation 4 mientras seguimos mejorando la estabilidad entre plataformas». Aseguran, además, que «las versiones de PS4 Pro y PS5 ofrecen la mejor experiencia en PlayStation».

Users may continue to experience some performance issues with the PS4 edition while we continue to improve stability across all platforms. The PS4 Pro and PS5 versions of the game will provide the best experience on PlayStation.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021