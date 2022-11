CyberWeek en PcComponentes: cinco mejores ofertas en tecnología que todavía puedes comprar

Esta semana, PcComponentes sigue de ofertas en su Cyber Week. Así, si no has llegado a tiempo durante el Black Friday, o simplemente no has prestado mucha atención a las rebajas en la tienda murciana, todavía puedes cazar algunos artículos mucho más baratos de lo habitual. Aquí, por ejemplo, tienes algunos de los mejores chollos.





HP 15S-EQ2090NS

Esta semana, PcComponentes sigue teniendo un precio estupendo, con un 22% de descuento, para el HP 15S-EQ2090NS, un portátil para productividad y uso multimedia, que pasa de costar 599 a 469 euros. Nos sale 130 euros más barato.

Se trata de un modelo con Windows 11 Home de serie, que lleva una pantalla IPS Full HD de 15 pulgadas, lleva teclado completo y pesa 1,69 Kg. Monta un procesador Ryzen 5 5500U con gráfica integrada, junto con 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB.







HP 15S-EQ2090NS

Gigabyte G5 KD-52ES123SD

También podemos comprar con una muy buena rebaja un equipo gaming como este Gigabyte G5 KD-52ES123SD, que PcComponentes nos deja ahora por 849 euros, con un 22% de descuento. Su precio habitual es de 1.099 euros, así que en este momento, nos estaremos ahorrando 250 euros.

Este portátil para jugar se sitúa en la gama media, ofreciendo una pantalla IPS de 15 pulgadas con resolución Full HD a 144Hz, un peso de 2,2 Kg, teclado completo retroiluminado y una configuración basada en un procesador Intel Core i5-11400H más una gráfica RTX3060 con 6 GB de memoria dedicada, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Viene sin sistema operativo, eso sí.







PORTATIL GIGABYTE G5 KD-52ES123SD i5-11400H 3060P 16GB 512GB 15,6″ Dos

HP DeskJet 2720e

Hacernos con una impresora básica también nos saldrá más barato esta semana en PcComponentes. Por ejemplo, por sólo 48,99 euros, podemos tener una HP DeskJet 2720e, con un 24% de descuento sobre los 64,90 habituales y nos la deja unos 16 euros más barata, al precio más bajo que hemos visto para ella.

Esta modelo económico nos puede sacar de apuros cuando necesitemos imprimir documentos y trabajos en casa, a color y con conexión WiFi, bandeja para unas 60 hojas y a 600 x 300 ppp, y velocidades de impresión de 7 ppm en blanco y negro y 5 ppm a color. Lleva además 6 meses del servicio Instant Ink de la marca incluidos.







HP DeskJet 2720 3XV18B, Impresora Multifunción A4, Imprime, Escanea y Copia, Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App, Incluye 2 Meses del Servicio Instant Ink, Gris

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Para quienes estén buscando todavía unos auriculares true wireless económicos, los Xiaomi Redmi Buds 3 Lite pueden ser una buena opción.

Son un modelo de tipo botón que cuenta con reducción de ruido, ofrecen hasta 18 horas de autonomía y controles táctiles, y vienen con tres juegos de almohadillas de silicona.

Ahora los podemos encontrar en PcComponentes por unos ajustados 19,99 euros, tanto en blanco como en negro, con unos 10 euros de descuento sobre los 29,99 habituales. Eso sí, hay que sumar 3,95 euros por el envío a su precio.







Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auriculares Inalambricos Bluetooth 5.2, Cascos Inalambricos Xiaomi, 18 Horas de Batería, Control táctil Reducción de Ruido Resistencia al Polvo y al Agua, Blanco

Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Para terminar, aunque ya no la encontramos tan barata como al comienzo de la campaña de Black Friday, todavía podemos conseguir a un precio estupendo una superventas en el segmento de las freidoras de aire como es la Xiaomi Mi Smart Air Fryer.

Este modelo con 3,5 litros de capacidad ofrece conectividad WiFi con control desde el smartphone. Cuenta incluso con pantalla OLED, y ofrece 1500 W de potencia, temperaturas de 40 a 200º y compatibilidad con Alexa y Google Assistant.

Durante esta semana la podemos encontrar por unos ajustados 78,99 euros, con unos 21 euros de descuento sobre los 99,99 habituales.







Xiaomi Mi Smart Air Fryer Freidora de Aire Caliente con Pantalla OLED Aplicación iOS/Android Mi Home Opcional (1500 W, 3.5 L,Función de Temporizador, Compatible con Lavavajillas, Google Assistant)

