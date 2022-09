Da igual que le des al ‘No me gusta’ en YouTube: no te va a hacer ni caso (y YouTube lo sabe)

Da igual que le des al ‘No me gusta’ en YouTube: no...

«Uy, este vídeo es un horror. Voy a darle al botón de ‘No me gusta’ (o ‘No me interesa’) para que YouTube lo sepa y ya no me vuelva a recomendar vídeos similares». Seguro que cuando pinchas en ese botón piensas que estás ayudando a que el sistema de recomendaciones mejore, ¿a que sí? Pues (parece que) no es así. El servicio de Google, que ya se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza para la empresa, sigue recibiendo críticas.

¿Funciona el botón de ‘No me gusta’? Es la pregunta que quisieron responder en Mozilla —de ellos es, entre otras cosas, el navegador Firefox—, donde han realizado un estudio que ha durado meses y que ha incluido datos cualitativos y cuantitativos. En dicho análisis han evaluado datos de m´sa de 20.000 usuarios que han usado la extensión RegretsReporter y que han ofrecido datos sobre más de 500 millones de vídeos de YouTube.

Ese botón no sirve de (casi) nada. Según las conclusiones de Mozilla, «YouTube sigue recomendando vídeos que la gente claramente ha indicado que no quiere seguir viendo incluyendo imágenes de guerra y horripilantes clips de terror». El 62,3% de los participantes indicaron que esos controles no hacían poco o nada en cuanto a las recomendaciones del servicio. Uno de los participantes indicó que ese control «no ha cambiado nada. A veces denunciaba cosas por ser engañosas y spam y al día siguiente volvían a aparecer […] Incluso cuando bloqueas ciertas fuentes, acaban volviendo».

Los vídeos que no te gustan siguen apareciendo 9 de cada 10 veces. Al menos según esos datos de Mozilla, que indicaron que ese botón de «No me gusta» sólo evitó el 11% de las recomendaciones no deseadas. Parece por tanto normal (y preocupante) que aunque algo no te guste, YouTube siga recomendándote contenidos similares y relacionados. La influencia de esa interacción es muy baja cuando debería ayudar a perfilar mucho más nuestras preferencias.

La gente acaba tomando el control. El estudio desveló que la gente no siempre entiende cómo afectan los controles de YouTube a sus recomendaciones, por lo que acaban tomando el control. La gente cierra la sesión, crea nuevas cuentas o utiliza herramientas de privacidad sólo para gestionar sus recomendaciones de YouTube.

Los datos confirman que la gente tiene razón. El control de usuario más «efectivo» según el estudio fue el de «No recomendar el canal», pero en comparación con los usuarios que no hacen uso de los controles de usuario de YouTube, sólo se evitan el 43% de las recomendaciones no deseadas, y a veces persisten las recomendaciones del canal no deseado.

YouTube puede solucionar este problema. Según Mozilla, YouTube puede hacer un mejor trabajo para permitir a la gente controlar sus recomendaciones. Entre las sugerencias de ese equipo de investigadores está la de hacer que los controles de YouTube sean más proactivos, permitiendo a los usuarios dar forma a su propia experiencia, y dando a los investigadores un mayor acceso a la API de YouTube y a otras herramientas.

En YouTube lo saben y tienen una explicación. Un portavoz de YouTube comentó en The Verge que la plataforma no veta jamás un tema por completo. Según YouTube eliminar esas recomendaciones «podría crear cámaras de eco». Los responsables de la plataforma agradecían el esfuerzo de Mozilla, pero según ellos ese informe «no tiene en cuenta cómo funcionan realmente nuestros sistemas y, por lo tanto, es difícil para nosotros obtener muchas ideas».