Dacia Spring: el coche eléctrico «más barato de Europa» es un SUV con autonomía de 225 km y llegará a principios de 2021

El nuevo Dacia Spring será el coche eléctrico «más barato de Europa». Así lo ha asegurado Luca de Meo, CEO del Grupo Renault, durante el evento E-Ways, donde ha dado a conocer las novedades del fabricante francés de cara a los próximos años. El Dacia Spring llegará en primavera de 2021 y lo hará con la intención de rebajar el coste de entrada a los coches 100% eléctricos, rivalizando directamente contra otros modelos como el Seat Mii Electric o el Peugeot iOn.

Dacia no ha desvelado todavía el precio oficial de este Dacia Spring, pero sí sus características técnicas. Estamos ante un SUV eléctrico del segmento A, con un humilde motor y una autonomía de 225 kilómetros bajo ciclo WLTP.

El Dacia Spring es un SUV con unas dimensiones modestas. En total tenemos 3,73 metros de largo, 1,62 metros de ancho y 1,51 metros de altura. En la parte frontal tenemos la parrilla con el logo de Dacia y una línea de luces LED horizontales.

Con su batería de 26,8 kWh se establece el rango en 225 kilómetros bajo ciclo WLTP. El motor eléctrico elegido es de 33 kW, lo que equivale a unos 44 CV. Estamos ante un coche con poca potencia, muy pensado para circular por ciudad aunque está preparado para alcanzar los 125 km/h de velocidad máxima. El torque es de 125 Nm.

Para la carga tenemos varias opciones. Es compatible con la carga de 220V, con Wallbox y opcionalmente con una estación de carga DC hasta 30kW. En el primer caso podremos completar el 100% de la batería en 14 horas, con la conexión de casa de 2.3kW. En el caso de una estación DC, se podrá completar el 80% de la batería en menos de una hora.

Según los datos de Dacia, el Spring únicamente necesitará ser cargado «una vez a la semana», siguiendo el uso medio en Europa. A través de la aplicación My Dacia se podrá observar en tiempo real el estado de la batería, así como localizar el vehículo.

En el interior del SUV tenemos unos asientos frontales con 23,1 litros de capacidad y asientos traseros. Para el maletero se ofrece una capacidad de 300 litros, que podrá aumentar hasta los 600 litros si se pliegan los asientos traseros.

Una pantalla digital de 3,5 pulgadas estará disponible para controlar el navegador y el sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple Carplay. A través de un botón físico podremos activar reconocimiento de voz de Google o Apple.

El Dacia Spring llegará inicialmente como vehículo para ‘carsharing’. El Grupo Renault ha explicado que se ha desarrollado una versión especifica para el coche compartido, disponible en color blanco y gris y con una mayor autonomía, de 295 kilómetros bajo ciclo WLTP.

En 2017, la compañía lanzó en Madrid ZITY, con más de 360.000 usuarios activos en la actualidad según los datos de la compañía. En verano de 2020, este proyecto se ha ampliado a París con una flota de 500 vehículos. El objetivo de Renault es utilizar este Dacia Spring como uno de los modelos que mejor encaje en este tipo de servicios. Adicionalmente, Dacia ha presentado el Spring Cargo, una versión con un mayor maletero de 800 litros.

#eWays | Denis Le Vot: “Because we believe that any kind of mobility, for any kind of need, should be accessible for everyone. We wanted as many people, as soon as possible, to enjoy it.

We’ll start with #carsharing and have Dacia #SpringElectric available at the beg. of 2021” pic.twitter.com/dVrllB7GZG

— Groupe Renault (@Groupe_Renault) October 15, 2020