DART ha sido un éxito. La cuestión es si nos salvará realmente cuando un asteroide se dirija a la Tierra

La primera parte de la misión DART de la NASA ha sido un éxito. Según los planes, la sonda principal de la misión se estrellaba a la 1:14, hora peninsular (CET), contra Dimorphos, el más pequeño de los asteroides del sistema Didymos. Sin duda es una gesta que celebrar pero, ¿cuáles son las probabilidades de que nos sirva de algo?

Éxito por ahora.

Todo salió según lo planeado y DART enviaba sus imágenes con una cadencia de un segundo, cada vez más cerca de la superficie del asteroide en el que debía impactar. En las últimas podían verse con buena definición los regolitos, piedras y arena de la superficie del asteroide. El último fotograma, en rojo, indicaba la pérdida de la conexión. Lo que en otra misión sería un fracaso aquí implicaba el éxito.

Por el momento. Y es que el impacto de la sonda en el asteroide era tan solo la primera parte. A partir de ahora el equipo de DART deberá realizar mediciones sobre la órbita de Dimorphos para comprobar cuál ha sido el efecto del encontronazo sobre la órbita que Dimorphos traza sobre Didymos, el mayor de los asteroides del sistema homónimo.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022