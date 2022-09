David Bowie, Nicolas Cage y el reparto que nunca llegó a existir de ‘El Señor de los Anillos’ de Peter Jackson

Las películas tienen a veces larguísimas etapas de preproducción que llevan a que durante meses, se formulen ideas de casting que, una vez rodada la película, resultan extrañas y, a veces, inadecuadas. Muchas veces son ideas que no salen de los despachos, otras la estrella no está interesada. Peter Jackson, experto en que las preproducciones de sus films se prolonguen durante años, tiene algunos de los repartos-que-nunca-existieron más llamativos de Hollywood. Estos son algunos de los actores que nunca llegaron a participar en ‘El Señor de los Anillos‘… aunque se intentó.

David Bowie

Papel propuesto: Elrond.

Por qué no lo consiguió: Los guionistas propusieron a Bowie, pero los ejecutivos de New Line se acordaron de su papel en otra película de fantasía, ‘Dentro del Laberinto’ como Jareth, el Rey de los Goblins. Aunque es un film que ha ido alcanzando categoría de culto con los años, no lo era tanto en 2001, y aún pesaba el catastrófico desastre de taquilla de la obra maestra de Jim Henson y la imagen juguetona y cantarina de aquel personaje, y se pensó que el público no podría sobreponerse a ella.

Quién acabó interpretando al personaje: Hugo Weaving.

Nicolas Cage

Papel propuesto: Aragorn.

Por qué no lo consiguió: Desde luego, ‘El Señor de los Anillos’ habría acabado siendo una adaptación muy distinta si The Cage hubiera interpretado a Aragorn, pero hay que tener en cuenta que su posición en la industria, como protagonista de taquillazos como ‘Con Air’, era muy distinta a la actual. Su motivo para rechazar el papel que le ofreció Jackson fue que «por entonces estaban pasando cosas en mi vida que me impidieron estar fuera de casa y permanecer mucho tiempo fuera, durante tres y años», tal y como contó a en una entrevista. También por aquella época rechazó protagonizar ‘The Matrix’ porque, como las películas de Jackson, exigían demasiado tiempo fuera de su residencia.

Quién acabó interpretando al personaje: Viggo Mortensen.

Sean Connery

Papel propuesto: Gandalf.

Por qué no lo consiguió: Peter jackson llegó a convencer a New Line de que pagaran al actor 30 millones de dólares más un 15% de la taquilla, lo que sin duda habría sido un pellizco considerable, teniendo en cuenta que recaudó tres mil millones en todo el mundo. En su lugar, Connery prefirió participar en la que sería su última película, la infausta ‘La Liga de los Hombres Extraordinarios’. Su motivo, un desdeñoso «Leí el libro. Leí el guión. Vi la película. Todavía no la entiendo», tal y como declaró más tarde.

Quién acabó interpretando al personaje: Ian McKellen.

Russel Crowe

Papel propuesto: Aragorn.

Por qué no lo consiguió: Russell Crowe estaba en la cúspide de su fama en el momento en el que se le ofreció el papel de Aragorn, hasta el punto que no se le pudo ofrecer un caché por participar, sino un porcentaje de los ingresos: un 10% de la taquilla que le habrían supuesto un beneficio económico espectacular. En 2019, confesaba a Howard Stern que, cuando habló con Jackson, tuvo la sensación de que el director no le quería realmente para el papel, sino que tenía a alguien más en mente, y por eso decidió no aceptar.

Quién acabó interpretando al personaje: Viggo Mortensen.

Christopher Plummer

Papel propuesto: Gandalf.

Por qué no lo consiguió: El legendario actor de clásicos como ‘Sonrisas y lágrimas’ o ‘El hombnre que pudo reinar’ y a quien vimos poco antes de su muerte en ‘Puñales por la espalda’ fue fan de Tolkien desde siempre. Sin embargo, no quiso dar vida a Gandalf porque trasladarse durante tres años a Nueva Zelanda exigía un compromiso que no podía permitirse a su edad. Siempre elogió, sin embargo, la interpretación de McKellen, al que le vio una calidez que él no habría sabido darle.

Quién acabó interpretando al personaje: Ian McKellen.

Kate Winslet

Papel propuesto: Éowyn.

Por qué no lo consiguió: Cuando Peter Jackson ofreció el papel de Éowyn a Kate Winslet, ésta ya era una actriz de prestigio gracias a ‘Titanic’ y ‘Sentido y sensibilidad’. Jackson, sin embargo, contaba con la ventaja de haber trabajado con ella en una de sus primeras películas, ‘Criaturas celestiales’. Como tantos otros actores de esta lista, rechazó el papel por el compromiso y el esfuerzo que suponía permanecer en Nueva Zelanda durante tres años.

Quién acabó interpretando al personaje: Miranda Otto

Daniel Day-Lewis

Papel propuesto: Aragorn.

Por qué no lo consiguió: Durante una temporada, Peter Jackson estuvo obsesionado con que el protagonista de ‘En el nombre del padre’ diera vida a Aragorn, e intentó convencerle en varias ocasiones. Al parecer, su motivo para rechazar el papel fue que no le interesaba participar en grandes franquicias, una modalidad de películas que respetaba, pero no entiende ni quiere participar en ellas. ¿Y entonces en qué demonios trabaja ahora el actor, si todo son franquicias? Se retiró en 2017.

Quién acabó interpretando al personaje: Viggo Mortensen.

Uma Thurman

Papel propuesto: Éowyn.

Por qué no lo consiguió: De nuevo las exigentes condiciones de rodaje de la trilogía fueron un impedimento para contar con esta actriz. En este caso, había un motivo muy específico: Thurman y su marido Ethan Hawke habían tenido a su primera hija. Desde entonces, como en esta entrevista, ha manifestado su arrepentimiento de no haber participado en las películas, movimiento que califica como «una mala decisión».

Quién acabó interpretando al personaje: Miranda Otto

Ethan Hawke

Papel propuesto: Faramir.

Por qué no lo consiguió: Precisamente el marido de Uma Thurman fue contactado para dar vida a Faramir, hermano menor de Boromir. Para él fue aún más doloroso rechazar este papel, ya que Hawke se considera lector compulsivo de Tolkien desde la adolescencia. Pero con Thurman rechazando un papel en la trilogía para cuidar a su hija recién nacida, él no podía aceptar un personaje precisamente de esa producción.

Quién acabó interpretando al personaje: David Wenham

Lucy Lawless

Papel propuesto: Galadriel.

Por qué no lo consiguió: Los fans que ahora ponen el grito en el cielo porque ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder‘ ha convertido a la elfa Galadriel en una guerrera con armadura, algo que se menciona en los libros con respecto a sus años mozos, deberían saber que la imbatible Xena ya aspiró al papel en la trilogía de Jackson. Sin duda beneficiada por el hecho de ser neozelandesa y por el éxito de la serie de la Princesa Guerrera, Lawless… se olvidó de acudir al casting para el que estaba citada. Por aquel entonces acababa de dar a luz (motivo por el que también declinó aparecer en la primera ‘X-Men’), así que quizás no estábamos destinados a verla dando vida a la Elfa.

Quién acabó interpretando al personaje: Cate Blanchett