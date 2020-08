DC Fandome: el evento de novedades de DC deja trailers de películas y videojuegos como ‘The Batman’, ‘Justice League’ y mucho más

DC FanDome está pasando como una exhalación por nuestras pantallas, al más puro estilo The Flash: un espectacular evento virtual que nos ha dejado trailers y avances de buena parte de los estrenos de Warner / DC de la próxima temporada, y de unos cuantos videojuegos también dedicados a este universo superheroico. Desde estrenos más o menos inminentes, como ‘Wonder Woman 1984’ o el Snyder Cut de ‘Justice League’ a otros para los que habrá que esperar más, pero de los que había ganas de empezar a catar imágenes, como ‘The Batman’ o ‘Suicide Squad’. Os resumimos los mejores momentos de las presentaciones de la DC Fandome de este año, en un post que iremos actualizando según haya novedades.

‘The Batman’

El plato fuerte de la convención virtual ha sido un generoso primer trailer de la película de Matt Reeves protagonizada por un Robert Pattinson, que no ha tardado demasiado en demostrar que es perfectamente digno de enfundarse la máscara orejuda, y que nos muestra a un Batman aún novato y propenso a dejarse llevar por la ira. Fugazmente vemos a personajes como Catwoman (Zoë Kravitz) o James Gordon (Jeffrey Wright), guiños abundantes a Acertijo (Paul Dano) que hacen pensar que quizás sea el villano nuclear de la entrega, y unos cuantos planos del Batmóvil quemando llanta.

Uno detalle interesante relativo al héroe, sin embargo, no ha venido del trailer, sino de Walter Hamada, jefe de las películas de DC, que ha apuntado en el panel ‘Multiverse 101’ lo que ya se venía sugiriendo desde hace tiempo para justificar distintas versiones de héroes y villanos: existe un multiverso DC, y este Batman no habita en el mismo que el resto de los héroes de la Liga de la Justicia. Del mismo modo, el Joker de Joaquin Phoenix no pertenece a ninguno de esos mundos. Hamada dejó claro que la compañía quiere centrarse en «contar historias individuales potentes». Por último, y hablando de Elseworlds, confirmó que un ‘Superman: Hijo rojo‘ no está en proyecto.

Estreno el 1 de octubre de 2021

‘Wonder Woman 1984’

El estreno de la secuela de ‘Wonder Woman‘ está a la vuelta de la esquina si no sufre nuevos retrasos, y está claro que Patty Jenkins ha querido ser continuísta con lo que ya nos gustó de la primera parte: humor, extravagancia y protagonismo femenino. El trailer final se centra en los dos villanos de la función, el millonario egomaniaco Maxwell Lord (Pedro Pascal) y la felina Cheetah (Kristen Wiig), a quien al fin vemos con traje y en plena forma. La acción transcurre durante la Guerra Fría, y esperamos que su estreno dé el pistoletazo de salida a la temporada superheroica.

Estreno el 2 de octubre de 2020

‘The Suicide Squad’

Con un catálogo de personajes absolutamente apabullante y una promoción curiosamente enfocada a subrayar el componente autoral de James Gunn, el director de ‘Guardianes de la Galaxia‘ parece componer con su incursión en el Universo DC algo parecido a una película bélica de los setenta con superpoderes. Claramente estará más enfocada a la comedia y la aventura que al desesperante tono grim & gitty que tanto gusta a un sector de los fans, y puede que tengamos ante nosotros una jocosa mezcla de la propia ‘Guardianes de la Galaxia’, ‘The Boys’ y nada (salvo Margot Robbie) que recuerde a la versión de Ayer. Es decir, la posible mejor película DC de 2021.

Estreno el 6 de agosto de 2021

‘Justice League – The Snyder Cut’

Más que un trailer al uso, el vídeo presentado del esperado ‘Snyder Cut’ que emitirá HBO Max y que mostrará la película de la Liga de la Justicia tal y como fue concebida por Zack Snyder, es un testimonio de que esta nueva versión es muy distinta en tono y estilo a la de Joss Whedon. Vemos más protagonismo para Cyborg, The Flash y Aquaman, un fugaz plano con el villano eliminado de la versión estrenada en cines, Darkseid, y una buena cantidad de gestos circunspectos que certifican que esta versión va a ser, en efecto, cien por cien Snyder. El formato, por cierto, será de película de cuatro horas o miniserie de cuatro episodios.

Post en desarrollo