De ‘3D’ a ‘zine’: el espectacular Diccionario Histórico de la Ciencia-Ficción rastrea el origen y significado de más de 1800 palabras

Los aficionados a la ciencia-ficción saben bien que el poder del género no está solo en sus historias, sino también en sus ideas, poderosas e innovadoras, y codificadas en una terminología a veces inventada, a veces mutada desde el vocabulario propio de la ciencia o la sociedad. Indagar en los términos propios de la ciencia-ficción es lo que hace este singular proyecto recién nacido, vinculado al Oxford English Dictionary en sus orígenes, y editado por Jesse Sheidlower.

El Historical Dictionary of Science Fiction escoge más de 1800 términos propios del género y sus historias (o quienes las crean), tan variadas como alfacentauriano, torpedo de fotones o ciencia-ficción blanda, y rastrea la primera vez que se usaron y cómo han ido evolucionando en el tiempo a través de una línea temporal rebosante de citas. Un paseo fascinante y revelador por la terminología de la ciencia-ficción, analizada a través de multitud de fuentes y autores.

Quien dijo por primera vez «pistola aturdidora»

La respuesta está aquí. Es solo una de las muchas palabras con las que se obsesionó Sheidlower, lexicógrafo poco ortodoxo que ha publicado libros como ‘The F-Word’, acerca de la historia de la palabrota anglosajona por excelencia. Entre sus trabajos recientes más relevantes está el de haber sido consultor de vocabulario de la adaptación de Amazon Prime Video de ‘El hombre en el castillo’ de Philip K. Dick.

El origen del proyecto está en un proyecto del Oxford English Dictionary inciado en 2001 y que cuajó en un estupendo libro, ‘Brave New Words’, en 2007. Pero Sheidlower dejó la institución en 2013, y en 2020 pidió permiso para retomarla a cambio de programar la web y compartir los contenidos con el Oxford English Dictionary. Según afirma The New York Times, en esta reformulación del proyecto se encontró una ayuda bibliográfica inesperada: la impresionante colección de escaneos de revistas pulp clásicas de The Internet Archive.

Si quieres deambular por el amplio archivo de palabras, una buena idea es hacerlo por los temas en los que están clasificados muchas de las palabras, que van de ‘Aliens‘ a ‘Armamento‘. El hecho de que las dos categorías con más entradas sean ‘Crítica‘ y ‘Fandom‘ demuestra hasta qué punto el diccionario se nutre no solo de las propias ficciones del género, sino de quienes han reflexionado y creado sobre ellas.

Resulta fascinante, en cualquier caso, darse un paseo por este gráfico que demuestra que la mayoría de las palabras del género se inventaron en los años treinta del sigo pasado. Lo que demuestra, por una parte, la visionaria imaginacióin de sus creadores. Y, por otra, que la calificada como Edad de Oro no se llama así por nada.