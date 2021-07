De fundar Amazon y comprar el Washington Post a volar al espacio: el camino de Jeff Bezos hasta ser uno de los hombres más poderosos de la tierra

Jeff Bezos, el hombre que se preparar para volar al espacio y que compite con Richard Branson por allanar el camino del turismo espacial, tiene tras de sí una larga trayectoria empresarial.

Fundador de Amazon, de la que dejó de ser su principal directivo hace apenas unas semanas, es también el propietario de The Washington Post y fundador de la empresa de exploración espacial Blue Origin.

Reconocido por sus éxitos empresariales, también tiene tras de sí una polémica personalidad y bastante frases que siempre se ponen como ejemplo de inspiración laboral. Ésta es la historia y la biografía de uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra.

De las finanzas a su startup

Jeff Bezos nació en 1964 en Nuevo México y estudió informática e ingeniería eléctrica en la Universidad de Princeton. Tras finalizar sus estudios, trabajó en Wall Street y llegó a ser el vicepresidente senior más joven de la firma de inversiones D.E. Shaw.

Sin embargo, en 1994 abandonaba su trabajo para mudarse a Seattle y fundar Amazon.com como una librería en Internet.

No fue hasta el año siguiente cuando Amazon abriría sus puertas en los albores del comercio electrónico. Una empresa que tuvo un éxito arrollador: en apenas 30 días había conseguido vender libros tanto en Estados Unidos como en otros 45 países. En dos meses, las ventas llegaban a los 20.000 dólares por semana.

Abierto las 24 horas del día, el sitio era fácil de usar, animaba a los usuarios a publicar sus propias reseñas de libros (algo que últimamente se ha visto en entredicho) y ofrecía descuentos, recomendaciones personalizadas y búsquedas de libros agotados.

Este meteórico crecimiento llevó a que, en 1997, Amazon saliera a bolsa. Aunque algunos inversores mostraron sus dudas sobre la viabilidad de Amazon cuando otras tiendas decidieran abrir sus propias tiendas en Internet, Amazon se acabó convirtiendo pronto en el líder del comercio electrónico. Una posición que Bezos aprovechó para ampliar su catálogo de productos: música, vídeos, electrónica, juguetes…

Nace AWS

Aunque muchas de las empresas denominadas punto com se arruinaron y desaparecieron, Amazon consiguió mantenerse a flote y seguir incrementando sus números: sus ventas pasaron de 510.000 dólares en 1995 a más de 17.000 millones en 2011.

Sin embargo, es cierto que según Internet fue creciendo y aumentando la competencia en el comercio electrónico, Bezos vio la necesidad de diversificar su negocio. Fue así cuando en 2006 lanzó Amazon Web Services (AWS), un servicio de informática en la nube que se ha convertido en la compañía más grande del mundo y que acaba de cumplir 15 años.

No solo eso, AWS es una de las patas más importantes del negocio de Amazon como compañía: aproximadamente la mitad de los ingresos operativos de la empresa en 2018 ya provenían de AWS.

Un año después, en 2007, Amazon lanzó un lector de libros digitales con conectividad inalámbrica a Internet llamado Kindle. Amazon anunció en 2010 que las ventas de libros Kindle habían superado las de los libros de tapa dura.

Amazon es, además, una de las historias de éxito más grandes de Internet. En septiembre de 2018, Amazon consiguió estar valorada en más de mil millones de dólares, siendo la segunda empresa en alcanzar ese récord solo unas semanas después de lo hiciera Apple.

Polémicas en Amazon

Sin embargo, no todo es oro en el imperio de Amazon. El trato que la compañía dispenda a algunos empleados ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses.

El documental “Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos” explora la compañía y su impacto combinando noticias, entrevistas con periodistas, defensores de los consumidores, activistas y empleados de Amazon, tanto actuales como del pasados.

El documental de dos horas rastrea la expansión de Amazon y algunas de las controversias que siguieron, incluidos informes de condiciones de trabajo peligrosas en sus almacenes, acusaciones de que Amazon es un monopolio (algo en lo que coincide Elon Musk) que evita impuestos y mata a las tiendas físicas, y que Amazon está ejerciendo un poder no regulado en áreas muy diversas.

También hay otras polémicas sobre el uso de sus algortimos para, entre otras cosas, hacer sistemas de reconocmiento facial.

Dueño del The Washington Post

El 5 de agosto de 2013, Bezos fue noticia en todo el mundo cuando compró The Washington Post por 250 millones de dólares.

Bezos aseguraba que los valores de The Post no iban a cambiar, pero que sí lo harían otras cosas dentro del rotativo porque “Internet está transformando casi todos los elementos del negocio de las noticias: acortando los ciclos de noticias, erosionando las fuentes de ingresos confiables desde hace mucho tiempo y permitiendo nuevos tipos de competencia, algunos de los cuales soportan poco o ningún costo de recopilación de noticias».

Bezos contrató a cientos de reporteros y editores y triplicó el personal de tecnología del periódico, aunque en 2018 cientos de esos empleados pidieron aumentos salariales.

El sueño de volar al espacio

Como si todo lo que hubiera conseguido en tierra se le quedara corto, en 2000 Bezos fundó Blue Origin, una empresa aeroespacial que tiene como objetivo reducir el coste de los viajes espaciales e iniciar lo que se ha bautizado como el turismo espacial (aunque, de momento, sigue siendo accesible solo para unos pocos).

En agosto de 2019, la NASA anunció que Blue Origin estaba entre las 13 empresas seleccionadas para colaborar en 19 proyectos de tecnología para llegar a la Luna y Marte. Blue Origin está desarrollando un sistema de aterrizaje seguro y preciso para la luna, así como boquillas de motor para cohetes con propulsor líquido. La compañía también está trabajando con la NASA para construir y lanzar cohetes reutilizables desde un complejo renovado en las afueras del Centro Espacial Kennedy de la NASA.

Algunos fracasos

Como toda historia de emprendedor, la de Bezos también tiene algunos errores o fallos. Uno de los más importantes fue Fire Phone, el teléfono móvil de Amazon.

Bezos supervisó personalmente el desarrollo y lanzamiento de este producto, lanzado 2014 que no terminó de cuajar en el mercado. De hecho, al año siguiente Amazon dejó de comercializar su Smartphone.

Otros proyectos

Bezos tiene una página web, BezosExpeditions.com, que ofrece un resumen de más de 30 de sus principales inversiones, proyectos y esfuerzos filantrópicos.

El nombre «expediciones» responde al hecho de que las inversiones de Bezos no se concentran en solo una o dos industrias o incluso sectores del mercado. Como se puede ver, son una «exploración» extensa de muchas áreas e ideas diferentes, incluida la informática en la nube, la robótica, la biotecnología e incluso el vidrio soplado en casa.