De huchas virtuales al método YNAB, las soluciones tecnológicas que plantean ayudarte a ahorrar

Llegó enero, y con él, muchos affaires oficinísticos en torno a revisiones anuales de sueldo. O lo que es lo mismo: que todo hijo de vecino pretende empezar 2020 cobrando lo que cree que vale. Cada uno sabrá, si yo fuese el único picateclas de esta casa capaz de juntar dos subordinadas sin anacolutos también le pediría a mi jefe que se retratara. Es el mercado, amigo.

La cuestión es que con subida de sueldo o sin ella también es época de planificar el año y hacer números con nuestras finanzas, que la next-gen está al caer y luego todo son microcréditos. En esta espiral de buenas intenciones de ahorro hay algunas soluciones tecnológicas que nos echan un cable para cumplirlas. Sobre todo para quien vive con un agujero en el bolsillo y necesita ayuda externa.

Aquí listamos soluciones tanto ofrecidas por los propios bancos -más allá de que casi todos ofrecen ya cierto nivel de gestión de gastos autoagrupados- como por terceros.

‘Mis Huchas’ de ING

Estrenadas hace más de tres años, ‘Mis Huchas’ son cerditos virtuales para los clientes de ING. Permiten segmentar la cuenta de ahorro en varias huchas a las que destinar un tope de ahorro y opcionalmente una fecha límite en la que alcanzar la cantidad deseada para un fin concreto, como comprar un ordenador, cambiar el coche o comprar la PlayStation 5.

Es tu opción ideal si… eres de ING y quieres una herramienta dentro de tu propio banco, sin tener que repartir tu dinero en distintos lugares, sino separarlo solo de forma visual.

No es tu opción ideal si… necesitas tener el dinero ahorrado lejos del alcance de tu cuenta corriente para asegurarte de que no lo usarás en un momento de debilidad. Tampoco si lo que buscas no es tanto segmentación del ahorro como fórmulas que te ayuden a entender cómo gastas tu dinero para rebajar el gasto.

‘Mi día a día’ de BBVA

[embedded content]

Algo limitado, sobre todo de cara a movimientos futuros, pero igualmente útil para clientes de BBVA es esta herramienta, que agrupa los gastos en categorías y subcategorías, y permite fijar límites en función del destino del dinero. Por ejemplo, para ponernos un tope de 300 euros de gasto en regalos de Navidad, o de 400 euros durante la semana en la que estaremos de vacaciones viajando.

Es tu opción ideal si… eres de BBVA y lo que más necesitas es fijar límites a tus gastos en ciertos períodos.

No es tu opción ideal si… ya consigues contener el gasto y lo que necesitas es anticipar gastos futuros de cierta envergadura.

‘Mis finanzas’ de CaixaBank

[embedded content]

La app y la web de CaixaBank ofrecen una suerte de «Fintonic» -ser pionera le ha valido para alcanzar cierto nivel de metonimia- con un análisis detallado del gasto financiero y una plataforma para gestionar próximos recibos y, bueno, tener toda nuestra economía, pasada y futura, al alcance de nuestra vista. Piedra angular de la actitud de quien ahorra.

Es tu opción ideal si… eres de CaixaBank y necesitas dar un primer paso básico para tu propósito de ahorrar más.

No es tu opción ideal si… no eres de CaixaBank, claro. O si tienes muy controladas tus finanzas y lo que necesitas es planificar gastos futuros por separado.

‘Money Plan’ de Banco Santander

[embedded content]

No es solo una herramienta, sino que Money Plan tiene su propia aplicación que también funciona al estilo Fintonic, con la información agregada de otros bancos si también tenemos cuentas fuera del Santander. Permite establecer criterios de ahorro (parecido a las huchas de ING) y gestionar presupuestos teniendo en cuenta también los saldos del resto de bancos en los que tengamos una cuenta.

Es tu opción ideal si… eres del Banco Santander y quieres presupuestar ciertas partidas de ahorro sin muchas complicaciones. O si, siendo del Santander, necesitas entender en qué se te va el dinero.

No es tu opción ideal si… ni eres del Banco Santander ni tu principal objetivo es ver tu desglose de gastos, sino aislar el dinero que crees que debes ahorrar.

Las metas de Coinc

[embedded content]

Recientemente integrada en Bankinter, Coinc es una plataforma financiera centrada en hacer el ahorro sencillo. Transfieres el dinero a tu cuenta en Coinc y vas viendo cómo evoluciona cada una de tus metas: un nuevo coche, pagar una boda, cambiar el televisor… Muy al estilo de las huchas de ING.

Es tu opción ideal si… eres de gatillo fácil y tiendes a tirar de ahorros para caprichos repentinos. Con el dinero en servicios como este hace falta madurar un poco más la decisión de compra.

No es tu opción ideal si… pese a tu buena voluntad de ahorro necesitas liquidez total con tu dinero o no quieres usar herramientas de terceros, sino únicamente tu banco y tú.

Fintonic

[embedded content]

Fintonic, una fintech española, tiene como propósito hacerte ver cómo has gastado tu dinero y proponerte de forma automática ciertas mejoras. Por ejemplo, cambiando los productos financieros que te cuestan dinero en forma de comisiones evitables, notificándote de próximos gastos, como el seguro anual del coche; o proponiéndote alternativas más baratas a productos que tienes contratados gracias a su comprador de servicios de terceros, incluyendo seguros o préstamos. Es tan justo decir que tiene cifrado de 256 bits y certificación de seguridad de nivel bancario como decir que accede a tu información del banco gracias al screen scraping.

Son es opción ideal si… necesitas ver de forma clara el desglose de tus gastos, incluso reuniendo los de diferentes entidades, o tener recordatorios automáticos de tus próximos pagos.

No es tu opción ideal si… ya tienes una cultura del ahorro fuerte y lo que necesitas es segmentar tu ahorro para tus diferentes objetivos.

YNAB

YNAB -las siglas de You Need a Budget, ‘Necesitas un Presupuesto’- no es una app ni una web. O al menos, no es únicamente una app o una web. Es un método que se apoya en la app y la web que han creado sus fundadores, pero que realmente se puede aplicar con cualquier herramienta, digital o no, de contabilidad, incluso haciendo números en un papel. En cualquier caso, parte de la premisa de que todo nuestro dinero, hasta el último céntimo, ha de tener una función a la cual estar destinado; y todos nuestros gastos futuros han de estar previstos, siendo nuestra capacidad de anticipación el único límite.

Por ejemplo, no solo prorratea mensualmente el coste de pagar el seguro del coche dentro de un año (para ahorrar esa cantidad específica), sino que incluso podemos estimar una vida útil de cinco años para nuestro ordenador o de ocho para nuestro televisor, e ir ahorrando cada mes para cuando llegue el momento de renovar.

Es tu opción ideal si… tu mayor problema está en los gastos imprevistos o en los gastos que, aun siendo previsibles, no son mensuales, sino semestrales, anuales, o los que obedecen a compras «importantes», que no encajan dentro del gasto mensual habitual.

No es tu opción ideal si… tu cultura del ahorro es extraordinariamente fuerte y realmente no estás gastando ni un euro de forma superflua, sino que abaratas o eliminas cualquier gasto hasta límites poco comunes. O si no sabes inglés, ya que es el único idioma de la plataforma.

MoneyWiz

MoneyWiz es una web y una app en la que anotar absolutamente todos nuestros gastos e importar la información de nuestros movimientos bancarios -a mano, sin sincronización constante en segundo plano, para bien o para mal-. Sirve para quienes simplemente necesitan tener anotado hasta el gasto más ínfimo y en base a toda esa información toman sus decisiones.

Es tu opción ideal si… manejas mucho dinero en efectivo, que deja menos información que los movimientos con tarjeta bancaria; o ya ahorras y solo necesitas mantener a raya el nivel de gasto.

No es tu opción ideal si… ya sabes perfectamente en qué gastas el dinero, pero no por dónde empezar a reducirlo.

Goin

[embedded content]

Goin es una hucha virtual en la que depositamos nuestro dinero en función de varios parámetros que podemos ajustar, en algunos casos también de forma automatizada. Por ejemplo, podemos destinar un 10% de nuestro sueldo automáticamente a esta cuenta de ahorro, o redondear el gasto en compras para que la cantidad que falta hasta llegar a un número redondo sea ingresada también automáticamente como ahorro. El dinero se almacena en una cuenta ómnibus de BBVA propiedad de Goin. La idea es ahorrar mediante una suerte de life hacks.

Es tu opción ideal si… eres incapaz de ahorrar de forma activa y necesitas automatizaciones y procesos en segundo plano para guardar una parte de tu dinero.

No es tu opción ideal si… tienes una gran cultura del ahorro y lo que necesitas es entender tus gastos para optimizarlos.

Spendee

¿Qué tal una plataforma que agrupe tus finanzas y te permita conectarla con tus bancos para crear presupuestos e ir cumpliendo metas de ahorro? Eso propone Spendee, que tiene una interfaz bastante simple y clara, y se conecta con bastantes entidades bancarias españolas, aunque no todas. Echa un ojo a su lista de compatibles antes de decidir nada.

Es tu opción ideal si… tu banco no tiene una buena herramienta de agrupación de gastos o de fijar presupuestos y partidas de ahorro.

No es tu opción ideal si… sabes cómo gastas tu dinero y lo que necesitas es un método de ahorro en segundo plano.

Bobby

[embedded content]

Bobby: una forma simple y visual de tener controladas nuestras suscripciones (ugh) para saber a dónde estamos suscritos, desde cuándo, qué día se nos cobrará la cuota, etc. Muy buen diseño. Para iOS y Android.

Es tu opción ideal si… tu problema es que no sabes resistirte a esta era de suscripciones para cualquier cosa, y solo te das cuenta de la magnitud del problema cuando ves que el día 12 te has quedado a cero.

No es tu opción ideal si… tienes problemas más allá de gestionar suscripciones.