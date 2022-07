De iPhone a Android: guía con los pasos antes y durante el proceso de llevar tus datos de iOS a un nuevo Android

Vamos a explicarte cómo migrar tus datos de un iPhone a un nuevo móvil Android, de forma que si vas a cambiar iOS por el sistema operativo de Google puedas llevar todos tus datos contigo. Para ello, no solo te diremos cómo es el proceso concreto de pasar los datos al configurar el móvil nuevo, sino te recomendaremos muchos otros pasos previos para guardar tus datos y saber qué perderás y qué no.

Esta pequeña guía va a tener dos partes diferenciadas. En primer lugar, te hablaremos sobre todo del proceso de guardar tus datos, haciendo una copia de seguridad para luego restaurarlos en Android. Habrá unos pocos datos que podrás guardarlos y pasarlos luego de forma directa, pero otros será un poco más difícil.

Antes de empezar, a tener en cuenta

El de iOS y el de Android son dos ecosistemas completamente diferentes. Esto quiere decir que si has decidido pasar de un iPhone a un móvil Android, la experiencia no va a ser tan sencilla como pasar de un iPhone a otro iPhone, o de un Android a otro. Tus datos no se van a quedar guardados en una cuenta única de usuario, ya que en un iPhone tendrás tu Apple ID, y en Android vas a utilizar una cuenta de Google.

Esto quiere decir que vas a necesitar utilizar una cuenta de Gmail en tu Android, y será en esa cuenta en la que se irán guardando todos los datos de tu móvil y donde podrás hacer luego copias de seguridad para pasar de un Android a otro, igual que iCloud hace en los iPhone. Por lo tanto, el primer paso va a ser crear una cuenta de Google creando un correo de Gmail, o si tienes ya un Gmail creado saber que tus datos irán allí.

Hay muchas cosas que sí vas a poder conservar de un móvil a otro, ya que existen herramientas para ayudarte a hacer la migración de una manera relativamente cómoda como usuario. Pero habrá otros datos que no vas a poder conservar, y otros que quizá necesites pasar por tu cuenta a mano.

Por último, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que no debes borrar los datos de tu iPhone antiguo justo antes de pasarte a Android o justo cuando efectúas la migración. Lo más recomendable es mantener ambos móviles durante unos pocos días, para que si echas de menos algún dato en tu Android los tengas disponibles en iOS.

Migra tus contactos, fotos y calendario

Vas a poder migrar directamente tus contactos, fotos y calendarios del iPhone a una cuenta de Google, de forma que luego todo esto lo tengas ya disponible en tu nuevo Android cuando empieces a utilizarlo. Esto lo vas a poder hacer sin ni siquiera tener el móvil todavía, solo necesitas instalar Google Drive en el iPhone e iniciar sesión en la app con la cuenta de Google que vayas a utilizar en Android.

Una vez tengas la aplicación instalada, entra en sus ajustes. Dentro de los ajustes tienes que pulsar en la opción de Hacer copia de seguridad que te aparecerá dentro. Esto te llevará a la página donde configurar esta copia.

Entrarás en la pantalla de crear copias de seguridad. En ella, verás que los datos se llevarán a servicios específicos de Google, como su aplicación de contactos, la de calendario y la de fotos. En la pantalla te irá diciendo a qué aplicación de Google se envía cada tipo de datos, y solo tendrás que pulsar en el botón de Iniciar copia de seguridad para empezar el proceso.

Lo ideal es que guardes los tres tipos de datos en tu cuenta de Google, aunque siempre podrás pulsar en uno de ellos para configurarlo o desactivarlo. Aquí, es importante que mantengas la calidad y tamaño originales de las fotos, aunque ten en cuenta que si tienes muchas quizá tengas que contratar espacio adicional en tu cuenta de Google a través de Google One. Esto lo podrás hacer directamente desde la web de Google One.

Qué va a pasar con tus apps de mensajería

Uno de los aspectos más delicados a la hora de hacer la migración de contenido es qué pasa con los mensajes que puedas haber estado intercambiando con distintas aplicaciones. Lo que pase con ello dependerá de las aplicaciones que estés utilizando para escribir estos mensajes.

Si utilizas aplicaciones como Telegram, Messenger o Instagram tus chats se mantendrán solos, no tendrás que hacer nada porque todas las conversaciones quedan almacenadas en tu perfil de usuario. Y lo mismo pasa con cualquier otra aplicación que centralice todos los chats en tu perfil y los almacenen en sus servidores: vas a perder privacidad pero ganarás la comodidad de tener tus chats en cualquier nuevo dispositivo.

Con WhatsApp las cosas son un poco más difíciles, ya que las copias de seguridad no se guardan en los servidores de Meta, la empresa a la que pertenece, sino en tu cuenta dentro de la nube de Google o Apple. Por lo tanto, por defecto y sin esfuerzo no hay una manera de migrar tus conversaciones de un iPhone a Android.

Aquí, un inciso que toca hacer es que WhatsApp está trabajando en facilitar el proceso, y pronto la transferencia de datos será mucho más fácil entre sistemas operativos. Sin embargo, todavía podríamos tardar meses en ver este sistema implementado.

Actualmente existe ya un método para pasar tus chats de WhatsApp de un iPhone a Android, aunque esto tienes que hacerlo cuando enciendas el Android por primera vez. Para eso, tienes que conectar por cable el iPhone con el Android y en la configuración inicial del Android elegir la opción de importar tus datos del iPhone. Esto copiará toda la información en tu Android, incluyendo chats de Android, que luego ya se copiarán en tu Google Drive en vez de iCloud.

Si tienes chats en iMessage tengo malas noticias, y es que no los vas a poder seguir con ellos en Android. El de iMessage es un sistema de mensajería exclusivo para dispositivos de Apple, y no hay ninguna manera segura de poder utilizarlos de forma nativa en otro dispositivo. Por lo tanto, tendrás que contactar con la persona con la que hables por ahí y pedirle utilizar otra aplicación de mensajería.

Qué va a pasar con los datos de mis otras apps

Una cosa que debes tener en cuenta es que posiblemente pierdas los datos de algunas aplicaciones. Algunas de las más populares suelen pedirte crear un perfil de usuario, y gracias a él podrás centralizar en él los datos y recuperarlos en otro móvil, pero muchas aplicaciones no harán esto, y es algo que debes tener en cuenta.

Las principales aplicaciones son multiplataforma y tienen apps en ambos sistemas operativos, pero también es posible que haya apps para iOS que no tengan una versión para Android, y en ese caso tendrás que buscar alguna alternativa. Por eso es importante, como te hemos comentado al principio, mantener tu iPhone sin restablecer, para poder comprobar si echas de menos alguna aplicación.

Otra cosa a tener en cuenta es que tampoco vas a perder cosas como los correos electrónicos, que también son datos muy sensibles, porque se quedan almacenados en los servidores del servicio de correo que utilices. En estos casos, casi todos tienen aplicaciones de Android además de iOS, por lo que no deberías tener problema y no notarás cambios.

Lo mismo pasa con las plataformas de streaming. En ellas, da igual desde qué sistema operativo las uses, porque la cuenta la tienes creada en sus servidores, por lo que todo quedará perfectamente sincronizado entre todos.

También perderás tus partidas en algunos videojuegos aunque los vuelvas a instalar luego en tu móvil Android. Aquí pasará lo mismo que las aplicaciones, en algunos juegos podrás crear una cuenta que te permita realizar un guardado universal para recuperar los datos en otros dispositivos, pero habrá muchos otros donde esto no se haga, y tendrás que empezar desde cero.

Y por último, otro apunte importante: las aplicaciones de pago compradas en la App Store las tendrás que volver a comprar en Google Play, ya que son dos tiendas de aplicaciones completamente diferentes, y las compras no se van a guardar de una a otra.

Hay algunas aplicaciones que pueden haberte dado opción a comprarlas creándote una cuenta en su web oficial, y luego desde ella descargarte la app para usarla. En estos casos donde la compra la gestionas mediante una cuenta centralizada en sus servidores, posiblemente no tengas que volver a pasar por caja, pero en esas compras hechas directamente en la tienda de apps sí.

No te olvides de los archivos guardados en carpetas

Más allá de las aplicaciones, es posible que tengas algunos archivos que hayas guardado en algunas otras carpetas internas de tu móvil. Si la carpeta donde están estos archivos está volcada en iCloud u otra nube no es algo importante, porque vas a poder instalarlo en tu móvil Android. Pero si son datos sin respaldo, entonces corres peligro de perderlos.

En estos casos, conviene que localices cualquiera de estos archivos que quieras conservar y los muevas a un lugar seguro del que luego puedas obtenerlo de nuevo. Puedes guardarlos en una nube, conectar el iPhone a un PC y extraerlos, o incluso enviártelos a ti mismo por Telegram o por correo electrónico.

Lo importante es no perder nada que puedas necesitar después, sobre todo cuando no vaya a ser respaldado por una copia de seguridad. Esta es otra de las razones por las que es importante conservar durante varios días tu iPhone sin restablecer una vez te muevas a Android, para tener más posibilidades de recuperar esos datos o archivos que se te puedan haber quedado atrás.

Por si acaso, copia de seguridad de todo el iPhone

Nunca sabes cuándo vas a necesitar los datos que tienes ahora mismo en tu iPhone, y por eso, cuando ya no lo tengas ni lo uses podrás seguir manteniendo tu ID de Apple y todos los datos vinculados a ella. Por lo tanto, es muy recomendable hacer una copia de seguridad de todo tu iPhone a iCloud para que los datos importantes también se queden guardados antes de deshacerte del iPhone.

Para hacer esto, tienes que entrar en los ajustes de tu iPhone y pulsar en las opciones de tu ID de Apple, en la parte superior de la pantalla. Dentro pulsa en iCloud y pulsa en la opción Copia en iCloud. Allí, asegúrate de tener marcadas las opciones superiores de hacer copias, o pulsa directamente en Realizar copia de seguridad ahora para que el teléfono proceda automáticamente a guardar todos los datos.

Configura tu nuevo Android moviendo los datos del iPhone

Y ahora pasamos a uno de los momentos clave de todo este proceso, el de configurar tu nuevo Android importando tus datos del iPhone. Para esto es necesario que no tengas prisa, ya que es algo que tienes que hacer al encender el nuevo móvil por primera vez, en la propia configuración inicial. También es recomendable que lo hagas todo desde casa con tu conexión WiFi, porque necesitarás bajar muchos datos.

Antes de empezar con ello, es importante que sepas que necesitarás un cable para conectar tu móvil Android físicamente al iPhone, ya que es el método más fiable, un cable USB-C a Lightning. Si tienes un iPhone moderno, posiblemente tu cable de carga tenga en el otro extremo un USB-C, y por lo tanto te sirva para esto.

Teniendo tu iPhone actual, tu nuevo Android y el cable para conectarlos, vamos a proceder. Para eso, enciende tu dispositivo Android, y tras elegir el idioma y conectarte a la WiFi, tendrás que **elegir la opción de importar datos desde un iPhone***. Al hacerlo tendrás que conectarlos ambos mediante el cable.

La opción de configurar tu nuevo Android con el cable dependerá de cada fabricante, y puede que en algunos no esté. En este caso, tendrás que conformarte con importar los datos de Google Drive (antes te dijimos cómo guardarlos allí), o a través de Safari. Nosotros te diremos los pasos para la mejor migración posible, que es a través del cable.

Cuando tengas esta opción disponible, lo normal es que puedas elegir los tipos de datos de tu iPhone que quieres mover a tu móvil. Aquí, lo recomendable es que elijas mover todos los datos para que no pierdas nada. No te preocupes si alguno de ellos ya los tienes mediante las copias de seguridad que te dijimos antes, porque siempre es mejor asegurarse. Una vez seleccionados los datos, elige la opción de copiarlos.

Tras hacer esto, tendrás que seguir con el resto de configuración inicial del móvil, y esperar a que se realice la copia de datos, que puede tardar algunos minutos. Aquí, es importante no desconectar los móviles ni apagar ninguno de ellos para que no se pierda la conexión mediante el intercambio de datos.

Con este método conseguirás mover a tu Android los datos más importantes de tu iPhone, como tus fotos, vídeos, contactos, cuentas de Gmail, el historial de llamadas, los calendarios, los SMS y los chats de WhatsApp. También se instalarán en tu móvil Android las aplicaciones que tengas instaladas en tu iPhone, o por lo menos esas que tengan versión para Android.

Cuando termine la migración, tendrás que iniciar sesión con la cuenta de Google que vayas a utilizar en tu móvil, y seguir con la configuración. Es en este punto en el que se descargan las apps y juegos. Pero recuerda que, como te hemos dicho más arriba, puede haber tipos de carpetas y datos que no se envíen porque estén en otras carpetas internas de tu iPhone

No formatees todavía el iPhone

Antes de terminar, te voy a recordar uno de los consejos con los que hemos empezado el artículo. Te recomiendo que no formatees enseguida tu viejo iPhone tras pasar a Android, y que le des unos cuantos días de convivencia con el dispositivo nuevo. Esto, te lo digo por dos razones principales.

La primera es la práctica, y que si tu nuevo Android no te convence o tiene algún defecto y tienes que devolverlo, te ahorres la molestia de tener que empezar de cero también con tu iPhone,. Aunque esta razón es la menos importante.

Más importante es que si te quedas con tu Android, puede que todavía haya alguna cosa que se te haya olvidado pasar, o que por ejemplo te des cuenta de que necesitas exportar las contraseñas de tu llavero del iPhone a tu Android, y esto quizá tengas que hacerlo a mano. O quizá te falte alguna foto, algún documento u otra cosa. Es bueno tenerlo todo todavía en el iPhone por si hay que sacar algo de allí.