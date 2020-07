De querer prohibirlo a comprarlo: las operaciones en Estados Unidos de Tik Tok podrían ser adquiridas por Microsoft

La odisea de TikTok y ciertos gobiernos occidentales continúa. Si a principios de mes veíamos cómo los Estados Unidos pensaban en prohibir la red social en su territorio, ahora resulta que el presidente Donald Trump está planeando ordenar a la compañía ByteDance vender las operaciones estadounidenses de TikTok.

¿A quién? Pues según el periodista de la FOX Charles Gasparino, Microsoft estaría interesada en adquirir esas operaciones de TikTok en los Estados Unidos. No se descarta que haya otras compañías negociando, aunque parece que Microsoft es la que tiene más papeletas. La aplicación ha sido objeto de debate alrededor de nuestra privacidad durante las últimas semanas.

BREAKING (thread) on @Microsoft potential interest in buying the US portion of @tiktok, which the #CFIUS divestiture order will impact: Bankers with knowledge of the matter say Micosoft is well aware that Tiktok is a global company and Microsoft would need to build out the

— Charles Gasparino (@CGasparino) July 31, 2020