De regalar gigas a pedir un «uso racional y responsable de la red»: así ha aumentado el uso de Internet en España durante la cuarentena, según los operadores

El pasado 12 de marzo, días antes de que se decretase el estado de alarma y comenzase oficialmente el periodo de «cuarentena» en casa, las operadoras españolas lanzaron diferentes promociones y ventajas gratis para hacer más llevadera la estancia en casa y teletrabajar. Grosso modo, las operadoras regalaron bonos de gigas, llamadas gratuitas e incluso paquetes de contenido infantil.

Tres días después de estas promociones, a las que se sumaron las cuatro grandes empresas nacionales (Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil), las operadoras se pusieron de acuerdo para emitir un comunicado a través del cual «aconsejan un uso racional y responsable de las redes de telecomunicaciones para afrontar los incrementos del tráfico». Y eso, a simple vista, puede parecer algo contradictorio. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con estas empresas para conocer sus posturas y que nos cuenten el por qué de estas dos acciones tan contrarias.

«Regalar gigas no es incompatible con hacer un uso racional de la red»

Antes de nada, destacar que Orange y MásMóvil no han querido añadir nada a la nota de prensa enviada ayer, así que, por el momento, solo podemos contar con las declaraciones de Telefónica, Vodafone, Adamo (que ha emitido un comunicado esta misma mañana) y otras fuentes del sector a las que ha podido acceder Xataka.

Desde Telefónica nos explican que «ha habido incrementos del uso de la red», que «no hay saturación» y que «de momento, la red se está comportando perfectamente», aunque reconocen que se encuentra en una «situación inédita».

Afirman que desde el martes, y con datos del viernes 13 de marzo, la red IP de Movistar ha incrementado el tráfico total en 1 Tbps, siendo un crecimiento que se ha estabilizado en los días sucesivos. «Esto ha sido motivado principalmente por un incremento fuerte en el tráfico de gaming, que se triplicó el martes con respecto a los días anteriores, aunque luego se ha estabilizado», destacan desde la empresa.

También revelan que se ha duplicado el tráfico de WhatsApp en los últimos tres días y que «el tráfico de herramientas de trabajo remoto como Skype y Webex» se ha «multiplicado por cuatro en los últimos días». Este incremento también se refleja en el tráfico de voz, que ha crecido un 37% en toda España y un 43% solo en Madrid, y en el consumo de televisión. «El consumo de TV ha experimentado un crecimiento de un 8% en el número de accesos a Movistar+. También han crecido las horas totales de consumo en un 14%», sentencian desde la empresa.

«Es obvio que si mucha gente está en casa se va a intensificar el uso de la red, que es robusta y estable, pero los usuarios podemos ayudar a que se haga un uso racional»

En cuanto a si es o no contradictorio regalar datos móviles y pedir un uso responsable de los mismos, Telefónica afirma que «regalar gigas no es incompatible con hacer un uso racional de la red. Es obvio que si mucha gente está en casa se va a intensificar el uso de la red, que es robusta y estable, pero los usuarios podemos ayudar a que se haga un uso racional». En ese sentido, opinan que «los gigas nuevos son para que los clientes tengan más capacidad de uso de datos, no para que los usen todos, ni todos de golpe, sino según vayan necesitando. Y esto se puede hacer de forma racional».

Desde Vodafone, por su parte, explican que la empresa «no está sufriendo saturación» y que el comunicado «hace referencia a un llamamiento para el uso responsable de la red para afrontar los incrementos de tráfico». Comentan que «regalamos gigas para que nuestros clientes no tengan restricciones en estos momentos. De igual forma, se ha ofrecido datos ilimitados a autónomos, profesionales y pymes (un colectivo clave que necesita continuar con su actividad)», pero no dan más detalles en cuanto al aumento del uso de su red.

El operador británico nos remite a la nota de prensa del domingo en la que, recordamos, las operadoras expusieron lo siguiente:

«En términos generales, el tráfico a través de las redes IP ha experimentado incrementos cercanos al 40% mientras que el uso del móvil ha aumentado alrededor de un 50% en la voz, y un 25% en los datos. Asimismo, el tráfico de las herramientas de mensajería instantánea como WhatsApp se ha multiplicado por cinco en los últimos días. El mayor uso del teletrabajo también ha tenido su reflejo en la red: el tráfico de herramientas de trabajo en remoto como Skype y Webex se ha multiplicado por 4″.

Adamo, el operador de origen sueco, se ha pronunciado al respecto de este comunicado, añadiendo que «está bien preparada para afrontar el uso de sus redes durante esta crisis» y que «en estos momentos, se encuentra en una situación con mucha capacidad de banda ancha», si bien «la compañía ha observado un incremento en torno al 40% de su red«. «En estos momentos la red está operando correctamente», concluyen desde la compañía.

Las redes se están mejorando

Otras fuentes del sector consultadas por Xataka reafirman la postura de Vodafone y Teléfonica, recalcando que no es contradictorio, ya que lo que se está regalando son datos móviles y donde se está notando un mayor aumento es en «datos fijos», es decir, en redes domésticas, «porque todos estamos en nuestra casa y usamos el WiFi».

Estas mismas fuentes afirman que «ha habido un crecimiento», pero que «se puede absorber generando recursos adicionales. No estamos en una situación preocupante». A la pregunta de si las operadoras están listas para absorber este tráfico, afirman que sí, aunque eso no quita que no consideren que se deba hacer un consumo responsable. «Eso no quiere decir que sea mucho ni poco, sino siguiendo las recomendaciones dadas».

Las operadoras se encuentran actualmente reforzando las redes, de la misma forma que se refuerzan en momentos especiales del año, como cuando los ciudadanos van de vacaciones a una ciudad que no tiene mucha población, pero no esperan problemas significativos. Eso choca ligeramente con los reportes de DownDetector, donde puede verse que Movistar, MásMóvil, Vodafone y Orange han sufrido problemas en horas pico, principalmente entre las 9:00 y 14:00 y las 18:00 y 21:00.

El caso de Madrid es particularmente llamativo, ya que DE-CIX Madrid, uno de los principales operadores de intercambio de Internet, ha confirmado que la capital registró el sábado, a las 20:36, un récord histórico de intercambio de Internet: 468,39 Gbps.

«Generalmente, el tráfico de datos en los puntos de intercambio se mueve en forma de ola y reflejan el ritmo del uso diario de internet, comenzando a las 6 de la mañana y alcanzando su pico de tráfico en torno a las 9 de la noche», apuntan desde la empresa, que desliza que «las altas tasas de crecimiento de la transferencia de datos obedecen en gran medida al elevado consumo de streaming de vídeo, no solo de los servicios de vídeo bajo demanda, sino también a retransmisiones informativas en directo y a las videollamadas por Skype o WhatsApp«.

Recordemos que este estado de alarma y la obligación de quedarse en casa durarán 15 días, aunque no se descarta que el periodo se pueda extender. Por el momento llevamos tan solo unos días y no parece que haya habido problemas significativos en las redes, pero el coronavirus supondrá una prueba de fuerza para las operadoras, que tendrán que seguir ofreciendo servicio a los clientes, unos clientes que ahora necesitan estar más conectados que nunca.