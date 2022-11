Debacle de Twitter tras el ultimátum de Elon Musk: cientos de empleados de Twitter dimiten

El futuro de Twitter se complica, y mucho. La llegada de Elon Musk ha provocado un caos absoluto tanto en sus intentos de introducir novedades en el servicio como —sobre todo— en su estrategia para recortar costes. Él ya despidió a buena parte de la plantilla, pero lo que está pasando ahora es que la plantilla está dimitiendo directamente.

No quiero trabajar para Elon Musk. El miércoles pasado el propietario de Twitter lanzó un ultimátum: quienes se quisieran quedar en Twitter tenían que votar sí en un formulario que les llegó al correo. Al hacerlo, eso sí, se comprometían a aceptar los términos de Musk: jornadas interminables y nada de teletrabajo. El CEO de Tesla, SpaceX y Twitter lo dejaba claro: «necesitamos ser extremadamente duros» («extremely hardcore») con las jornadas.

Cientos de dimisiones. El plazo terminaba ayer a las 11:00 PM CEST, y justo antes de que ese plazo terminara, comenzaron a aparecer en el Slack interno que usan en Twitter emojis de despedida. Cientos de empleados decían adiós a sus compañeros y confirmaban su dimisión de la empresa. Varios de los que han dejado el trabajo publicaban también mensajes diversos de despedida en sus cuentas de Twitter.

Those who don’t commit to being “extremely hardcore” by 5pm ET today must leave the company. ‼️

Here’s the text of the email Musk sent to Twitter staff overnight.

¿Cuántos han dimitido? Es difícil saberlo, pero entre los empleados se baraja una cifra asombrosa: el 75% de los aproximadamente 3.700 empleados que quedaban aún en plantilla habrían optado por dejar la empresa tras el correo «hardcore», como se le llama ahora. Si el dato se confirma, Twitter tendría actualmente una plantilla de unos 1.000 empleados, cuando hace apenas dos semanas eran 7.500. El dato, eso sí, no está confirmado oficialmente y según la periodista Kylie Robinson, de Fortune, es una «percepción entre la gente en Twitter».

What I’m hearing from Twitter employees; It looks like roughly 75% of the remaining 3,700ish Twitter employees have not opted to stay after the “hardcore” email.

Even though the deadline has passed, everyone still has access to their systems.

— Kylie Robison (@kyliebytes) November 17, 2022