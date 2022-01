Dell XPS 13 Plus: el ultraportátil de referencia se rediseña y da un salto en potencia junto a los nuevos Intel Core de 12ª generación

Dell XPS 13 Plus: el ultraportátil de referencia se rediseña y da...

El aclamado ultraportátil de Dell crece en potencia y tiene mejor aspecto que nunca. Conozcamos al nuevo Dell XPS 13 Plus, un rediseño desde cero en el que se opta por un cuerpo de aluminio y cristal ultradelgado, mayor espacio para ubicar ventiladores más potentes y por primera vez creado con un TDP de 28W. Un plus de potencia que da origen al nuevo apellido pero que no tiene impacto en el tamaño, pues seguimos teniendo un portátil de 13,4 pulgadas y marcos minimalistas.

Estas son todas las características del nuevo Dell XPS 13 Plus, la renovación de uno de los mejores ultraportátiles del mercado y uno de los primeros en incorporar los nuevos procesadores Intel Core de 12ª generación ‘Alder Lake’.

Ficha técnica del Dell XPS 13 Plus

Dell XPS 13 Plus (9320) Pantalla 13,4″ 4K UHD+



13,4″ 3,5K OLED, Gorilla Glass 7



13,4″ FHD+ Procesador Intel Core 12ª Gen (i5-1240P)



Intel Core 12ª Gen (i7-1260P/1270P/1280P) GPU Intel Iris X Memoria 8 / 16 / 32 GB LPDDR5 (5.200 MHz) Almacenamiento 256 / 512 GB / 1 / 2 TB SSD PCIe 4 Sistema operativo Windows 11 Batería 55 WHr



Carga de 60W con adaptador USB C Puertos 2 x Thunderbolt 4 (USB C) con DisplayPort y Power Delivery



1 x USB C a USB-A v3.0 Conectividad Intel Killer Wi-Fi 6E 1675, Bluetooth 5.2 Sonido Cuatro altavoces 8W, doble micrófono, Waves MaxxAudio Dimensiones y peso 295,3 x 199,04 x 15,28 mm



1,24 kg Precio Desde 1.199 dólares

Touchpad de cristal háptico y teclado rediseñado

El Dell XPS 13 Plus viene con un diseño minimalista y moderno, donde se ha rediseñado el teclado y el touchpad para conseguir un efecto más continuo. El portátil estará disponible en acabados platino y grafito oscuro. Las teclas ahora son más amplias y el trackpad tradicional ha sido sustituido por un panel táctil de cristal con respuesta háptica. A falta de probarlo, el aspecto que aporta al portátil es muy limpio.

Como en años anteriores, Dell ofrece varias combinaciones de su portátil más conocido. Por un lado tenemos una versión con pantalla 4K táctil y por otro lado se ofrece un panel con resolución 3.5K y tecnología OLED, ambos táctiles. Las versiones más sencillas disponen de un panel FullHD, tanto táctil como sin táctil.

El diseño del Dell XPS 13 Plus está muy optimizado y pesa 1,24 kilogramos. Pese a todo, este portátil es un paso respecto a los Dell XPS 13 y tenemos un procesador más potente en su interior. Paralelamente se ha mejorado el sistema de refrigeración para proporcionar un 55% más de aire a través de los ventiladores duales.

Este año, el Dell XPS 13 Plus incorpora hasta cuatro altavoces estéreo, dando un salto en un apartado de sonido que viene firmado con la certificación Waves MaxxAudio.

Intel Core 12ª gen con hasta 32 GB de RAM

Recién presentados por Intel en este CES 2022, el Dell XPS 13 Plus incorpora los últimos procesadores Intel Core de 12ª generación ‘Alder Lake’, en sus versiones i7 e i7. Para la GPU se opta por una gráfica Intel Iris X y para la memoria RAM partimos de los 8 GB LPDDR5 a 5.200 MHz y se ofrecerán versiones de hasta 32 GB de RAM.

Para el almacenamiento se ofrecerá una base de 256 GB (versión PCIe 3) y a partir de los 512 GB se opta por PCIe 4, subiendo hasta los 2 TB.

El TDP de este Dell es de 28W, subiendo desde los 15W de la generación anterior. Se añade una batería de 55 Whr y Dell explica que su tecnología Express Charge 2.0 permite recargar el 80% de la batería en menos de una hora.

Versiones y precio del Dell XPS 13 Plus

El nuevo Dell XPS 13 Plus estará disponible en dos acabados: platino y grafito oscuro. Se ofrecerán hasta cuatro modelos diferentes y con distintas combinaciones de procesador, memoria RAM y almacenamiento. Dell explica que estará disponible para comprar a partir de primavera de 2022 a un precio base de 1.199 dólares para el modelo sin pantalla táctil.

Como ya hizo en modelos anteriores, el Dell XPS 13 Plus estará disponible tanto en versión con Windows 11 como en versión Developer Edition junto a Ubuntu 20.04.

