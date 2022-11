Dell XPS 15 9520, análisis: lo bueno, si es reconocible, doblemente bueno

Aunque el modelo de referencia de Dell dentro de su familia de portátiles XPS es la versión con diagonal de 13 pulgadas, el Dell XPS 15 9520 se planta en el mercado como una de las opciones más sensatas para quienes las 15.6 pulgadas de diagonal son la cifra perfecta a la hora de trabajar con un portátil.

El Dell XPS 15 9520 es la esperada actualización con los procesadores Intel Core de 12ª generación de un clásico que ya cumple tres años con una base donde la pantalla OLED y su solvencia son los elementos más destacados. Este año regresa a la mesa de trabajo para poder conocerlo más en profundidad.

Ficha técnica del Dell XPS 15 9520

Dell XPS 15 9520 PANTALLA 15.6 pulgadas 3.5k formato 16:9, OLED, Panel táctil, 60 Hz PROCESADOR Hasta Intel Core i9-12900HK MEMORIA Hasta 64 GB 4800 Mhz GRÁFICOS Hasta Nvidia RTX 3050 Ti 4 GB (40 W) ALMACENAMIENTO Hasta 4 TB NVMe CONECTIVIDAD WiFi 6 Bluetooth 5.2 PUERTOS 1 x Thunderbolt 4 2 x USB Type-C 1 x MicroSD 1 x combo auriculares 3.5 mm SONIDO Dos woofers estéreo de 2,5 W y dos tweeters estéreo de 1,5 W, potencia máxima de 8 W BATERÍA 86 Wh Adaptador de 65 W (carga rápida vía USB-C) OTROS Webcam 720p Sensor huellas en botón encendido DIMENSIONES 344 x 230 x 18 mm PESO 1,96 kg SISTEMA OPERATIVO Windows 11 PRECIO Desde 2399 euros



Inconfundible diseño

Con pequeños ajustes a lo largo de los años, el Dell XPS 15 es fácilmente reconocible no solo por el logo que ocupa el centro de su carcasa sino por haber sido una de las primeras familias de portátiles donde los marcos dejaron de tener protagonismo por gruesos y pasaron a obtenerlo por su reducido impacto en la visión de la pantalla.

El frontal de los Dell XPS es inconfundible

El Dell XPS 15 9520 no es un portátil que podamos decir que vamos a llevar de un lado a otro sin enterarnos. Pesa cerca de dos kilogramos y pese la buena reducción de marcos de la pantalla, en el global no podemos olvidar que es un portátil de casi 16 pulgadas.

La instantánea de la pantalla casi sin marcos, que le permite reducir ligeramente las dimensiones frente a la competencia, se ha convertido en la seña de identidad de los XPS de Dell

Tampoco ha cambiado en años el exquisito acabado de los portátiles de Dell de la familia XPS. Este modelo, como el de 13 pulgadas, está fabricado en aluminio mecanizado por control numérico computerizado. Las líneas y remates de cada zona del portátil están perfectas.

Con una carcasa en clásico gris, el toque de distinción lo da el interior, donde la parte del reposamuñecas está acabado con material de fibra de carbono. Es muy agradable tanto al tacto como a la vista. El resto del interior del portátil mantiene tono negro de la zona del reposamuñecas, incluido el teclado, que queda muy bien flanqueado por los altavoces situados a sus lados.

La conectividad de este Dell XPS 15 se sube al carro de la modernidad pese a que pertenece a un ámbito donde los extras a nivel de conectividad son muy apreciados. Aquí no hay mucho margen y todo se basa en los puertos USB-C.

Disponemos de dos Thunderbolt 4 a la izquierda mientras que en el lateral derecho queda sitio para un USB-C 3.2 Gen2 junto a una ranura para tarjetas SD y el puerto de auriculares. Ni rastro de una salida directa de vídeo, un puerto Ethernet o un clásico USB-A que todavía muchos usuarios pueden necesitar usar en este tipo de equipos.

De la parte de identificación biométrica se encarga tanto el lector de huellas integrado en el botón de inicio como la cámara web con IR y compatible con Windows Hello. Si bien la identificación por huella o rostro es instantánea y el equipo pasa a la acción al instante, no me ha convencido el sensor de tapa intentado que si bien activa el equipo muy rápidamente, dificulta un poco la apertura cómoda y sencilla del equipo.

Pantalla 16:10 de tipo OLED

Los portátiles Dell XPS hace ya años que colocan alrededor de la pantalla buena parte de su experiencia de uso. Incluso en este caso Dell nos deja escoger cuál preferimos o necesitamos.

La personalización que permite Dell para su XPS 15 afecta también a la pantalla, donde tenemos tres paneles diferentes para elegir, tanto por resolución como por ser o no táctil así como IPS u OLED

Se puede optar no solo por diferentes resoluciones del panel sino también tecnología para el panel. Hay versiones del XPS 15 con IPS FullHD o 4K así como un modelo intermedio que optar por la espectacularidad de la tecnología OLED y resolución 3.5k (3456×2160 píxeles). Ésta última es la opción que hemos analizado en Xataka con una buena experiencia general sabiendo que se trata de un panel OLED, sin resultar como la mejor del mercado pero sin errores a destacar.

La pantalla ofrece un brillo de 400 nits, algo más bajo que los paneles IPS, es táctil, con cobertura antirreflectante y se queda en una frecuencia de refresco de 60 Hz, justo como las otras opciones de este modelo de portátil de Dell.

De la experiencia con la pantalla del Dell XPS 15 9520 hay que destacar su gran contraste, la compatibilidad HDR, la cobertura 100% del espacio de color DCI-P3 y sobre todo su formato 16:10, un híbrido entre el panorámico 16:9 y el meramente laboral 3:2. Buena opción para no desentonar con ningún tipo de uso para el portátil.

Los modos de color disponibles los podemos gestionar desde la aplicación correspondiente de Dell, donde encontramos también la posibilidad de personalizar a nuestro gusto esos perfiles e incluso crear uno propio. También tenemos un asistente de calibración para usar un dispositivo de calibración externo compatible.

Pese a lo reducido de los marcos, este Dell XPS 15 9520 cuenta con una webcam situada en el mejor lugar posible, no hay que reinventar la rueda. Sin embargo, esa webcam compatible con Windows Hello se queda en unos cortos 720p de resolución, bastante pobre para la ambición y foco de este portátil de corte tan trabajador.

Mucho mejor lo tenemos del lado del sonido. En vez de coger todo el espacio disponible para añadir una parte numérica al teclado, Dell apuesta por dejar sitio para un altavoz a cada lado del mismo a los que hay que sumar los habituales dos que la mayoría de marcas colocan en la parte inferior del equipo.

En total tenemos cuatro altavoces (dos woofers estéreo de 2,5 W y dos tweeters estéreo de 1,5 W) para una potencia máxima de 8 W, la cual se aprecia enseguida, logrando cubrir una estancia sin necesidad de elevar en exceso el volumen y tener el riesgo de distorsiones. Además, la separación es ideal para reforzar la sensación estéreo y envolvente del sonido.

Dell todavía cuida la ficha técnica de sus equipos

El enfoque más profesional y de empresa que ofrece Dell en su gama de portátiles se nota a las primeras de cambio. El Dell XPS 15 9520 no es un modelo de portátil del que apenas pueda escoger el usuario una o dos configuraciones muy cerradas.

Es una alegría volver a encontrarnos con un portátil donde podemos configurar tanto la ficha técnica que queremos y que además su interior sea actualizable por parte del usuario

Aquí tenemos múltiples opciones para que configurar un equipo a medida sea posible. Además lo hace sin dejar de ofrecer al usuario cierto control en futuras actualizaciones pues dispone de RAM actualizable y ranura extra para mejorar el almacenamiento interno.

Un buen detalle el acabado interior en fibra de carbono tanto por la textura como por la imagen que transmite

Entre las opciones de configuración hay casi de todo. Podemos escoger entre procesadores de diferente nivel (de Core i5 a Core i9 12900HK), más o menos cantidad de RAM (hasta 64 GB) y diferentes unidades SSD de almacenamiento interno (PCIe M.2 NVMe de hasta 4 TB). Además, la tarjeta gráfica también puede ser integrada (Intel Xe) u optar por dos opciones dedicadas: la RTX 3050 o la RTX 3050 Ti (GDDR6 de 4 GB y 40W).

El modelo que nosotros hemos analizado optaba por el procesador Core i7-12700H, 32 de memoria RAM, unidad SSD de 1 TB y la Nvidia RTX 3050 Ti, lo que convierte a este Dell XPS 15 9520 en un equipo con el que, además de trabajar sin problemas, podemos aprovechar para jugar ocasionalmente con cierta solvencia.

En nuestras pruebas de rendimiento, siempre con el perfil que nos ofrece menos limitaciones, este Dell se ha mostrado como un equipo capaz de ir mucho más allá de lo que un usuario doméstico necesita. Bastará pues con el modelo básico si queremos simplemente navegar, visualizar contenido y algo de trabajo con suites ofimáticas.

Los datos no hablan principalmente de una mejora en la multitarea, aspecto en el que la cantidad de núcleos de este procesador de Intel ha enfatizado mucho. En las pruebas con CineBench R20 este Dell XPS 15 9520 alcanzó los 5461 puntos en al prueba de CPU mientras que en PCMark Work y Home se quedó en ambos casos un poco por encima de los 5000 puntos.

Muy bien también la velocidad de lectura y escritura de la unidad SSD NVMe, la cual, como hemos indicado ya, se puede sustituir por parte del usuario al igual que la memoria RAM.

Del apartado gráfico hay que mencionar que además de la integrada Xe de Intel, hay opción de dotar a nuestro Dell XPS 15 con hasta una RTX 3050 Ti, con la cual jugar ocasionalmente es muy factible.

En las pruebas puras con 3DMark obtuvimos una puntuación de 2877 en FireStrike Ultra y 4897 en TimeSpy. Si pasamos a las pruebas de rendimiento con juegos, nos encontramos con que, en modo Ultra y con resolución 1080, juegos del nivel de The Witcher nos permiten superar los 30 fps, quedando en muchos casos incluso rozando los 40 fps, como nos ocurrió con el título más actual Cyberpunk 2077.

Dell ha realizado un gran trabajo a nivel de gestión del calor y el ruido. El equipo mantiene unos márgenes de temperatura aceptables para que no sea incómodo trabajar con él y no hay riesgo de bajada de rendimiento o desgaste de componentes por un exceso de calor interno.

El Dell XPS 15 9520 cuenta con sistema activo de ventilación pero el ruido en funcionamiento cuando le exigimos al máximo es tolerable aunque no pasará desapercibido en entornos en completo silencio. Para esos casos contamos con la opción de escoger un modo de energía que prime el silencio por encima de todo.

Batería para una jornada laboral

Sin excesivos cambios internos ni de pantalla o diseño, el apartado de autonomía del Dell XPS 15 9520 se mantiene similar al de generaciones anteriores.

Con su batería de 6 celdas y 86 Wh de capacidad, este Dell de 15.6 pulgadas con pantalla OLED es capaz de aguantar una jornada completa de trabajo. En nuestras pruebas reales hemos obtenido una media de entre 7 y 8 horas de autonomía, una cifra correcta pero no de las más destacadas del mercado.

La carga la realiza en algo menos de 2.5 horas con la conectividad siempre activa pero sin realizar tareas con el equipo.

Bravo por el teclado del Dell XPS 15

Dado que es probable que este Dell XPS 15 sea candidato para usuarios que usarán mucho el equipo en tareas de escritura o programación, nos alegramos mucho de poder contaros que el teclado cumple de maravilla.

No solo tenemos unas teclas de tamaño completo (qué alegría ver un Enter de tamaño completo) y con muy buen recorrido, sino que el tacto, feedback y sonoridad son excelentes. Imposible cansarse de teclear o molestar a los que están nuestro lado por mucho que intentemos aporrear el teclado.

El teclado es de tipo retroiluminado, pero solo con dos niveles de intensidad. La visibilidad en cualquier condición de luz es excelente.

La estupenda experiencia con el teclado se redondea con el enorme trackpad marca de la casa. Hay mucho espacio para gestos, desplazamientos cómodos y además resulta muy preciso. Tanto que en mi caso requirió unas horas de adaptación por lo sensible que me resultaba todo en él.

Dell XPS 15 9520, la opinión y nota de Xataka

Cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Así lleva pensando Dell desde hace generaciones con sus portátiles de referencia, los XPS. Y le funciona.

Con su mercado muy claro, el Dell XPS 15 9520 recoge el guante de los procesadores Intel de 12ª generación para configurar un equipo muy personalizable pero que, con muy poco ya supera los 3000 euros de precio.

A cambio nos llevamos potencia incluso para jugar, un acabado exquisito y una pantalla que cubre de sobra la mayoría de escenarios de uso.

9,2 Diseño

9,25

Pantalla

9,25

Rendimiento

9,25

Teclado/Touchpad

9,5

Software

9,25

Autonomía

8,5

A favor Diseño atractivo y con acabado perfecto

Gran rendimiento y opciones de configuración

Pantalla muy polivalente En contra Solo hay puertos USB-C, así que prepara adaptadores

La webcam no está a la altura del equipo

Precio alto



