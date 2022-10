Desactivar las alertas de emergencia que el Gobierno envía a tu móvil es posible (aunque no recomendable)

Quizás te haya pasado ya si andas hoy por Cantabria, Andalucía o Asturias: tienes el móvil en el bolsillo y de repente, aunque lo hayas puesto en modo silencio, empieza a zumbar con un molesto pitido acompañado de una vibración. No es que se te haya estropeado. Qué va. Es solo el Gobierno probando su sistema de alertas para casos de emergencia, el mismo que podría ponerte sobre aviso en caso de que haya un riesgo grave en tu ciudad, como un fuerte temporal o terremoto.

Si vives en otros puntos de España no sería descabellado que lo recibas a lo largo de los próximos días, entre el 27 de octubre y el 16 de noviembre, cuando Protección Civil tiene previsto realizar pruebas similares por el resto del país. La lista y calendario exactos puedes consultarlos aquí.

La herramienta, bautizada como ES-Alert, resulta tan importante, puede ser tan crucial en caso de una emergenciam real, que es aconsejable prestarle atención. Tenerla en cuenta puede marcar la diferencia entre que el día de mañana te enteres a tiempo o no de una amenaza grave.

Un repaso a las alertas

Existe una forma de comprobar si tienes activadas las notificaciones de alertas en el móvil. O de desactivarla, algo no demasiado aconsejable, aunque quizás puedas llegar a planteártelo si estás en zonas en las que prefieres que no te suene el teléfono o directamente no lo tendrás cerca.

Protección Civil explica que las notificaciones que se enviarán estos días para probar ES-Alert se mostrarán en el teléfono de forma similar a un SMS, ocupando la pantalla y acompañadas de un pitido y vibración lo suficientemente intensos como para que no pasen inadvertidos.

“Dada la urgencia de las situaciones para las que se emitirán las alertas, el pitido y vibración se producirán incluso aunque el teléfono esté silenciado, bloqueado o en modo No molestar. El mensaje de alerta permanecerá en pantalla hasta que, como reconocimiento de la alerta, se pulse el botón de ‘Aceptar’”, señalan desde la Dirección General de Protección Civil. Que haya combinado el pitido y la vibración, detalla, busca garantizar que el sistema es accesible para todo tipo de ciudadanos.

¿Cómo comprobar si tienes activada o desactivada las alertas de emergencia? La forma de hacerlo puede variar de un móvil a otro, en función de cada personalización, pero la forma más sencilla si manejas un dispositivo Android es acceder a la opción de “ajustes” y buscar el apartado que te da acceso a las alertas de emergencias inalámbricas, como por ejemplo “Ajustes de difusión”.

En esa sección figurarán diferentes opciones y podrás comprobar si están activadas: “Alertas AMBER”, pensadas para menores secuestrados y extendido en los EEUU; “Amenazas extremas”; “Amenazas graves”; y “Alertas de pruebas” o “Mostrar mensajes de red de prueba”. Si manejas iOS deberás acceder a “Notificaciones” y comprobar la opción “Pre-Alertas de Protección Civil”.

En función de la marca, el proceso tal vez varíe. Hay móviles en los que podrás encontrarlo en el apartado «notificaciones», donde figura directamente una pestaña llamada «Pre-Alertas de Protección Civil». Una forma de localizarlo en tu dispositivo es usar el buscador de la sección «ajustes».

El recurso es útil para comprobar si tienes o no las alertas activadas, pero no es aconsejable prescindir de ellas. Como recalca Protección Civil, el sistema del que forma parte Es-Alert permite que cualquier persona con un teléfono móvil conectado a la red, incluidos visitantes de otros países, reciban “en segundos, de manera inequívoca e inteligible” información sobre emergencias.

Calendario de pruebas del sistema de alertas a teléfonos móviles ES-Alert de ProtecciónCivil

No os asustéis si recibís estos días alertas del 112 en vuestros teléfonos móviles. pic.twitter.com/WkvYtdWfdv — Protección Civil Pioz (@CivilPioz) October 24, 2022

Para operar el sistema se basa en el Cell Broadcast Entity y el Gobierno señala que prácticamente todos los smartphones vienen ya preconfigurados con la capacidad de recibir sus mensajes.

“Los fabricantes de los principales sistemas operativos (Android e iOS) han preparado una configuración específica para ES-Alert que se desplegará de forma automática en los terminales con Android 11 o superior, y como una nueva versión de iOS (15.6) en los iPhone (a partir del iPhone 6)”, abundan. Los modelos con versiones de Android más antiguas, como la 10 o anteriores, soportan los mensajes, pero no están configurados con los nombres y las características de Es-Alert.