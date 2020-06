Descenso a lo más profundo de Reddit: fotos de pájaros con brazos, fans de la letra G y más subreddits un poco raros

Reddit es todo un mundo. Lo mismo te encuentras subreddits (entiéndolos como si fueran subforos) sobre temas súper interesantes y preguntas trascendentales que subreddits como los que vamos a ver hoy. Porque claro, en una web que acumula más de 430 millones de usuarios activos al mes tiene que haber contenido para todos los gustos, así que basta con sumergirse en sus infinitas categorías para encontrar cosas que bueno, hablan por sí solas.

Desde Xataka no nos hacemos responsables del tiempo que vayas a perder este fin de semana viendo lo que se puede encontrar. Porque a ver, entendemos que un subreddits lleno de fans de los ventiladores o de gente comiendo naranjas en la ducha puede resultar curioso a priori, pero eso, cuidado, porque lo mismo cuando levantes los ojos de la pantalla ya es lunes y descubres que te has pasado todo el finde en Reddit. Si tienes alguna sugerencia de subreddit, bienvenida es.

Fotos de pájaros con brazos

Efectivamente, el primer subreddit que hoy nos ocupa es r/BirdswithArms, un subreddit en el que la buena gente de Reddit se dedica a photoshopear brazos humanos en fotos de pájaros. Da lo que promete y prueba de ello son los 258.000 seguidores que tiene. Aquí los más votados de toda la historia, para que empieces por la crema de la crema.

Árboles que son malos haciendo cosas

Pues ni más ni menos que lo que dice el título: son fotos de árboles haciendo cosas mal. Por ejemplo, la foto que tienes sobre estas líneas es un árbol que es muy malo sonriendo. Aquí tienes una foto de un árbol que no sabe hacer dieta o un par de árboles que son muy malos renderizándose. A mí no me preguntéis, yo solo soy el mensajero. De nuevo, por aquí las mejores publicaciones.

Fans de los ventiladores

¿Crees que los ventiladores eléctricos de toda la vida son el mejor invento de la humanidad? Pues en r/fans encontrarás a un montón de gente que comparte tu misma pasión por las aspas y el aire fresquito. Los hay de todas las formas, tamaños y colores, todo ello para el gozo y disfrute de los verdaderos apasionados de la ventilación analógica. Los más votados por aquí.

Lo siento, Jon

Llevo un rato dándole vueltas a cómo explicar este subreddit, pero la verdad es que solo os puedo decir que son tiras cómicas de Garfield y Bob Esponja llevadas al punto más dantesco que os podáis imaginar. Es un poquito creepy, pero a estas alturas del artículo nos vamos a poner exquisitos. Aquí las publicaciones mejor valoradas.

Agua fluyendo en perfecta armonía

Puro ASMR visual. Son fotos de agua, leche y demás fluidos capturados en el momento exacto mientras caen sobre un objeto. Las favoritas de los usuarios son las fotos de un chorro de agua cayendo sobre el tapón de una botella, no me preguntes por qué, pero mira, ya tienes una cosa que probar este fin de semana. Aquí las mejores publicaciones.

Fans de la letra G

Para los seguidores de este subreddit no hay nada mejor que la letra G. Tanto es así que este subforo está lleno de fotos en los que la G es la absoluta protagonista. ¿Tienes alguna G en casa? Pues date el gusto y comparte esa maravilla de la naturaleza con todos los usuarios. Los más votados, de nuevo, en este enlace.

Gente contando hasta el infinito

¿No tienes nada que hacer este fin de semana? ¡Pasa un rato divertido contando hasta el infinito con los 24.400 seguidores de r/counting! Ahora mismo deberían estar cerca de alcanzar la cifra 4.000.000. Ya sabes, tienes que poner la cifra siguiente a la que haya en el último comentario, una actividad divertida, gratuita y para toda la familia.

Tácticas de supervivencia ante un ataque zombie

En este subreddit, 13.200 personas se unen para discutir sobre posibles estrategias ante un ataque de zombies. Yo, a título personal, no me fiaría mucho. Primero porque los zombies no existen y segundo porque si uno de los posts más votados es un lanzacohetes que dispara sierra mecánicas, mal vamos. Los más votados, aquí.

Rodajas de pan grapadas a árboles

Llega un momento en la vida en que te aburres tantísimo que debes encontrar una forma de pasar el rato. Los 280.000 seguidores de r/BreadStapledToTrees la han encontrado subiendo fotos de rodajas de pan de molde grapadas a los troncos de los árboles. Hay tres reglas principales en el subreddit: solo pan, siempre grapadas y solo en árboles. Aquí los post más votados.

¿Dónde está el fondo?

¿Sabes las teorías de la conspiración que dicen que la Tierra es plana? Pues espera a leer esto. En r/Wheresthebottom opinan que nadie ha estado en el fondo del océano y que, por lo tanto, no hay fondo ni suelo marino. Vamos, que nuestro planeta es infinito hacia abajo. Aunque hay algunos posts serios, la mayoría son memes bastante graciosos, así que bien. Por aquí los mejores.

Snacks prohibidos

En r/Forbiddensnacks la gente sube fotos de objetos cotidianos que parecen comida, pero realmente no lo son o, en su defecto, son peligrosos. Si me preguntas a mí, mi favorito es el shawarma prohibido. Es un subreddit bastante activo con casi 800.000 miembros y reconozco que de vez en cuando me doy una vuelta para echarme alguna risa. Aquí tienes el enlace a los más populares.

¿Lleva Eric pantalones cortos hoy?

Apasionante subreddit. En este subforo un tal ISpyM8 va informando de si un tal Eric lleva ese día pantalones cortos o no. 12.300 personas siguen las aventuras de este tal Eric y ahora tú también puedes participar. A final de mes hacen hasta un calendario marcando los días en los que sí lo has llevado y los que no y celebran con jolgorio los resultados. Se ve que lo ideal es que Eric pase un mes llevándolos. Curioso a la par que inquietante.

Abejas con sombrero

Si las fotos de los pájaros con brazos ya te parecían suficiente, espera a conocer r/RealBeesFakeTopHats, una comunidad de 106.000 miembros que se dedica a photoshopear gorritos de fiesta en fotos de abejas. Yo tampoco lo entiendo, pero tienen ese yo-qué-sé-qué-sé-yo que hace que las fotos sean adorables. Aquí tienes los más populares.

Lobos comiendo sandía

Ni más ni menos que lo dice el título, un subreddit dedicado sola y exclusivamente a fotos de lobos comiendo sandía. 51.800 miembros disfrutan a diario de esta excelente colección de imágenes, poca broma. Hay algunas fotos bastante cuquis, pero aquí tienes las más populares.

Gente que ha pagado por WinRAR

Aunque no te lo creas, hay gente que ha pagado por WinRAR. Estos héroes sin capa se reúnen en r/PaidForWinRAR, donde explican los motivos por los que lo han hecho. El más votado, ojo al dato, dice que lo hizo para impresionar a una chica y que no la impresionó en absoluto. Para sorpresa de nadie, he de añadir. Los más votados por aquí.

Fotos fuera de contexto

Amantes de lo random, he aquí vuestro subreddit. En r/nocontextpics, los usuarios suben fotos sin explicar por qué han sido tomadas o qué intentan representar. La regla principal del subreddit es que todas las fotos deben titularse «PIC», así que son los usuarios que se montan sus correspondientes películas. Muy divertido. En este enlace tienes los más populares.

Gente comiendo naranjas en la ducha

Y llegamos al final con r/ShowerOrange, una comunidad de gente, y cito textualmente, «dedicada al consumo de varias frutas cítricas mientras se toman una ducha«. Dicen que suena raro (en absoluto), pero que se le de una oportunidad y cuenten su experiencia. Yo qué sé, hay gente para todo y prueba de ello son los posts más votados.