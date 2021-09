Después de haber estudiado una ingeniería, esto es lo que recomiendo comprar (2021)

La rentrée está a la vuelta de la esquina y con ella, muchos tomarán la decisión de comprar un equipo para acompañarles en sus estudios. Ya hemos repasado qué portátil elegir en función de la carrera estudiada, pero el mercado ofrece alternativas para la educación como Chromebooks o tabletas muy interesantes para estudiar que también podrían servirnos.

Si te has decantado por una carrera técnica, ya habrás esbozado en tu mente que además de autonomía y ligereza, requerirás un equipo para ejecutar con solvencia el software específico que empleéis en clase. Pero es difícil ajustar las necesidades sin haber estado allí. Por este motivo, hemos consultado a varias personas que ya han pasado por ello para que nos cuenten sus experiencias.

Charlamos con cinco personas que han terminado la carrera recientemente. Antes de entrar en materia, las presentaciones:

Portátil, ordenador de sobremesa, convertible, tablet… el mercado nos ofrece alternativas variadas para acompañarnos en nuestros estudios, pero al final, un ordenador es imprescindible. Y es que además de las consabidas búsquedas, trabajos, simuladores y gráficas, nos permite afrontar asignaturas basadas en manipular software. Ahora bien, ¿un ordenador de sobremesa, un portátil o un convertible?

Las ventajas del formato de sobremesa son la posibilidad de fabricarlos «a la carta», a la medida de nuestras necesidades, actualizarlos es más sencillo y trabajar horas y horas frente a ellos es más cómodo. Además, para una misma configuración, generalmente son más asequibles que los formatos portátiles.

No obstante, habrá situaciones en las que llevar el equipo con nosotros sea indispensable: si estudiamos en la biblioteca, si estudiamos fuera o simplemente si en nuestra facultad no hay demasiados equipos para realizar trabajos y prácticas.

En este sentido, la potencia a nivel de hardware siempre es bienvenida, pero agradeceremos enormemente modelos que destaquen por su ligereza y autonomía. Los enchufes son un bien escaso en algunas salas de estudio y hacer viajes con un equipo pesado a nuestra espalda no es lo más cómodo.

Eso sí, la ligereza suele jugar en contra del tamaño de la pantalla. Y es que en general, los formatos más compactos suelen incluir paneles incómodos en caso de pasar horas y horas frente a ellos.

Preguntamos a nuestros entrevistados por esta cuestión: ¿qué equipo han usado para sus estudios y por qué lo eligieron?

Daniel Pérez Gandullo : «Creo que lo ideal sería tener un portátil medio decente y si tienes hueco en casa montarte una pantalla a la que te puedas enganchar . Para programas de diseño y cálculo a mí a veces me parece muy incómodo trabajar desde el portátil por el tamaño de pantalla. Al principio de la carrera lo que usaba era un sobremesa. Al final del primer curso me pille un portátil , ya que el sobremesa estaba obsoleto y empecé cada vez más a estudiar en la biblioteca de la escuela. La elección de cambiar a portátil principalmente era la comodidad de poder realizar trabajos y prácticas directamente en la escuela. «

Álvaro Zornoza Uña : «Desde el principio tuve claro que un buen portátil sería imprescindible durante mis estudios de ingeniería. Tenía un Asus Zenbook Ux330ua — 13.3» muy ligerito —, me lo robaron y me compré un Acer Swift (Modelo actual: 799 euros ) — 14 pulgadas, gráfica dedicada y más pesado —. La triple clave en mi opinion es suficiente RAM, SSD obligatorio y la gama de procesadores de intel la U, de bajo consumo energético. En ocasiones también me fue útil una tablet, especialmente para preparar exámenes y consultar documentos que los profesores colgaban en el campus virtual. Además una table parece que distrae menos que un ordenador, pero para gustos los colores.»

Yassine Ouazzani : «Al empezar el grado me compré un Macbook Pro de 13 pulgadas (modelo actual: 1199 euros ). Tiene 8 GB de memoria RAM, un procesador Intel Core i7 y una tarjeta gráfica Intel HD Graphics. En los primeros años de mi carrera no se usan muchos programas y menos de modelado 3D — más orientados al ámbito de la arquitectura —. Por ello opté por un macbook en vez de un pc — estos últimos suelen tener mejores tarjetas gráficas — . Elegí en su momento este ordenador por su calidad y durabilidad . Antes tuve un Sony Vaio que me salió regular, así que necesitaba un portátil que no me diera problemas. Muchos ordenadores portátiles tienen como problema el deber de cambiarles componentes muy a menudo lo que no pasa con los Macs si uno tiene cuidado. El principal problema que he tenido ha sido el tener que comprar cables y baterías cada 2 años . Por lo demás pienso que fue una buena decisión. «

Sicilia González Gil de Gómez : «Para mí era más útil un portátil por comodidad. Antaño, si querías un ordenador potente, tenía que ser de sobremesa. Pero esto ya no es así y puedes tener un portátil perfectamente funcional para programas de diseño. El tema de que sea portátil es porque lo vas a poder llevar a clase, a la biblioteca, a los trabajos en grupo … Y para mí eso es un factor muy importante. Y si, como en mi caso, no eres de la ciudad donde está tu Universidad sino que eres de fuera y vas a estar viajando, ni lo pienses, portátil.

Aquí es donde las tabletas con sistemas operativos que no sean de escritorio se quedan atrás. Para aquellos que no quieren complicarse, Windows es el sistema operativo por defecto de la mayor parte del software usado en carreras técnicas.

No obstante, gracias al poderío del hardware y las máquinas virtuales, es posible emular cualquier sistema operativo. Otra opción es recurrir a las particiones, como era mi caso durante mi primera época de estudiante, cuando recurría a Linux para mi día a día y dejaba Windows para el software específico. ¿Qué sistema operativo eligieron ellos y por qué esa decisión?

Daniel Pérez Gandullo : «Siempre he utilizado Windows. Creo que en carreras técnicas es mejor utilizar este SO por la compatibilidad de programas de cálculo, diseño… Recuerdo de compañeros que usaban Mac que en algunos programas específicos o puntuales tenían algún tipo de problema de compatibilidad»

Juan Morales Galera : «Cada vez que lo digo se echan las manos a la cabeza pero era Windows 8.1. Es el único sistema operativo que no me ha dado problemas cuando he tenido que recurrir a software más antiguo . Tuve Windows 10 durante algún tiempo, pero era una pelea continua en instalaciones.»

Tras elegir un equipo y un sistema operativo, nos adentramos en terrenos pantanosos. Y es que cada carrera es un mundo, e incluso dentro de las ingenierías hay grandes diferencias. Una buena forma de conocer qué software vas a usar es acudir a la documentación que suministra tu universidad en el plan de estudios de tu carrera.

Durante mi carrera de ingeniería química me las tuve que ver con MATLAB en las asignaturas de matemáticas, AutoCAD y SolidWorks para dibujo, para fluidodinámica simulábamos con HEC-RAS y usábamos EES para resolver ecuaciones.

Una suite de ofimática se torna fundamental para redactar informes y tablas. Dos opciones diferentes para trabajar de forma individual o en grupo son el pack de Microsoft Office o hacerlo online con la suite de Google.

Es importante tener en cuenta que existen licencias gratuitas o con descuentos para estudiantes y que muchas universidades disponen de acuerdos con las empresas desarrolladoras para distribuir versiones específicas para los estudiantes de dicha universidad. En este sentido, mejor asegurarse acudiendo a la web de tu universidad, preguntando al profesorado o incluso desde la web del software. Un buen ejemplo de ello es Microsoft Office 365, gratis para alumnos y profesores.

Una vez aclarado esto, toca preguntar a nuestros entrevistados qué software usaron durante la carrera y cómo lo consiguieron.

Si tienes una licencia, empápate de todo, no lo uses solo para los trabajos, «juega» Con ellos. Controlar este tipo de programas abre muchas puertas más adelante.» Sicilia González Gil de Gómez

Daniel Pérez Gandullo : «Los básicos fueron AutoCAD, Inventor, CypeCad y MATLAB. Nunca compre licencia. Casi todos los programas ofrecen versiones de estudiante para que pruebes sus programas sin restricciones. En casi todos usé este tipo de licencias. Eso sí, del paquete Office sí que tuve licencia cedida por la escuela. Desde la universidad a mí no me dieron muchas indicaciones, te tenías que buscar un poco la vida. Pero la verdad que si no tienes posibilidad de tener estos programas, en las salas de informática de la escuela tienen los principales programas . «

Joaquín Jiménez Rubia : «Yo utilizo las licencias que me proporciono la universidad, tanto la de Office 365, MatLab, y AutoCAD proporciona una licencia de estudiante de tres años gratuita. Los demás programas los proporcionan gratuitamente los fabricantes, es una ventaja para ellos y para nosotros , ya que ellos saben que luego en la calle vamos a trabajar con sus programas porque son los que conocemos, además te dan soporte sin ningún problema. Es más, yo estoy trabajando en un despacho de ingenieros y llamé al fabricante para resolver un problema que me surgió y son ellos los primeros en enseñarte los trucos.»

Álvaro Zornoza Uña : «Desde la UPM siempre he tenido licencia de estudiante de MATLAB y de AutoCAD que aun mantengo. Creo que también ofrecen algún paquete de Office y demás pero no le he prestado mucha atención. En el caso de la UPM, googleando creo que pueden encontrar la lista actual de software. En esta pregunta me gustaría destacar acceso a revistas (IEEE, Elsevier) . Algunas universidades españolas tienen acceso pero ni UPC ni UPM tienen. En el extranjero (he estado dos veces de Erasmus) es más habitual el tener acceso a dichos recursos. No es importante en los dos primeros años pero para TFG, TFM y trabajos que requieran leer papers sin gastarte 50 euros en cada uno es imprescindible.»

Yassine Ouazzani :»Como estudiante suelo utilizar freewares y licencias de estudiante o versiones de prueba. A lo largo del grado se usan muchos programas y sería demasiado costoso para un estudiante pagar por todos ellos. Algunos como el pack Office o AutoCAD, existen versiones de estudiantes gratis. En algunas materias de ingeniería civil en las que es necesario el trazado de obras lineales como carreteras y de mapas topográficos he usado AutoCAD : Civil 3D, que es una versión más específica. Después, en los primeros cursos del grado se dan asignaturas básicas de matemáticas en las que se usan unos softwares como Mathematica o MATLAB que sirven para realizar todo tipo de cálculos, representar funciones o programar. Aunque para la programación están los lenguajes C++ o Python, en mi caso he usado Python en una asignatura de Análisis de estructuras, ya que facilita bastante el cálculo de un sistema que puede tener muchas ecuaciones y tomar demasiado tiempo para resolver. En el área de la Información cartográfica y planificación territorial he usado sobre todo programas de SIG (Sistemas de Información Geográfica) como por ejemplo ArcGiS. Estos software sirven para realizar mapas y zonificar. Para el cálculo de luminarias he usado Dialux y para el cálculo de presupuestos y mediciones he usado un programa llamado Presto. No obstante, la mayoría de los estudiantes aprenden realmente a usar programas al realizar su TFG o TFM . «

Juan Morales Galera :»El pack de Microsoft Office de estudiantes lo he estado utilizando durante toda la carrera sin problemas. MATLAB el que más he utilizado, también Catia y Ansys. Y luego, en el día a día, el Adobe Acrobat Pro es indispensable para mí y que todo el material era PDFs. No recuerdo a ningún profesor decirnos que había versiones de estudiantes del programa que se utilizaba en su asignatura, así que en muchos casos teníamos que buscarnos la vida.»

En mi época de estudiante hubo dos accesorios que nunca faltaron en mi mochila: un buen surtido de USBs y una calculadora.

Mi primera memoria USB fue de solo 256MB, comprada hace 15 años en El Corte Inglés. Desde entonces he ido atesorando USBs, algunos regalados y otros comprados. Aunque hay diseños muy atractivos y cómodos para la movilidad, si vamos a comprar una es interesante que además de contar con puertos USB 3.0 para una transferencia de datos más rápida, disponga también de varios puertos. Y es que la presencia del USB-C va creciendo en dispositivos.

Con la llegada de la nube con servicios como Dropbox, Drive o One, en alguna ocasión recurrí a ellos, pero lo justo: no quería arriesgarme a no poder acceder a la información por no disponer de internet.

Mi calculadora del instituto me ha acompañado desde mi adolescencia hasta ahora, y todavía recurro a ella para ciertos cálculos por la comodidad y familiaridad que me ofrece. Sin embargo, para acometer operaciones más complejas — maldita elasticidad y resistencia de materiales — me hice con una calculadora gráfica Texas TI-89 (239 euros), un modelo similar a la clásica y popular HP50G (399 euros) en cuanto a características, pero notablemente más asequible. Desgraciadamente, había exámenes a los que no pude llevarla al no estar permitida.

Hemos preguntado a nuestros entrevistados por sus accesorios imprescindibles en su día a día en su carrera:

Sicilia González Gil de Gómez: «Una calculadora científica no puede faltar nunca. Compré la Casio fx-991ES (29 euros) al empezar la universidad y me ha servido para todo. Hay modelos nuevos que tienen alguna función más pero hay que recordar que no se puede ir a los exámenes con calculadoras que hagan gráficas de las funciones. Estas son más sofisticadas y pocos estudiantes las llevan pero en la mayoría de los exámenes te la requisarán si la ven. En mi carrera por supuesto reglas, escuadra, compás y escalímetro… Lo siguiente sería un disco duro externo, me compré uno de 1TB y me ha servido para toda la carrera. Lo de tener USBs para llevar tus archivos de un lado a otro esta bien pero hay trabajos y proyectos para los que es necesario tener un orden y una capacidad para acumular información mayor.»

Juan Morales Galera: «Fundamental las calculadoras. Tenía una Casio fx-570 viejísima y luego me compré una Casio fx-991SPX II (29 euros), tiene algunas funciones más, es más rápida y más intuitiva, pero las dos funcionan a la perfección. No me compré gráficas porque no están permitidas en los exámenes. Me decanté por este marca porque es la típica. Me explico : si estoy en la biblioteca estudiando y no sé hacer un cálculo estadístico, solo tengo que preguntar a algún compañero porque todos utilizaban una Casio — que por regla general, aun siendo diferentes modelos, funcionan de igual manera —. Y por internet, en YouTube y de más hay miles de tutoriales de calculadoras Casio. Para mi día a día me hice con un ratón inalámbrico para que el cable no entorpezca cuando estés con papel y boli. También es esencial el móvil, que me ha salvado de más de un aprieto, un buen móvil Android por temas de compatibilidad.»

Yassine Ouazzani: «En mis estudios en general lo que hace falta tener un disco duro externo debido al peso de ciertos ficheros y una impresora ya que muchas veces se deben de imprimir documentos al último momento y las copisterías no siempre están abiertas. También es conveniente llevar siempre un pendrive a clase.

Hoy en día ya no se usan tanto pero sigue habiendo algunos profesores que permiten el uso de calculadoras gráficas o programables en sus exámenes. Para mí el accesorio más importante es un smartphone con Whatssap y acceso a Drive o Mega, en el que se comparten todos los apuntes y con el que se pueda tomar fotos en clase si necesario.»

Álvaro Zornoza Uña: «Una buena calculadora. En algunas asignaturas HP50G que es programable e incluso puedes meter documentos. Para el resto, con la típica Casio que resuelve sistemas de ecuaciones lineales o ecuación de tercer grado es suficiente y no tienes que gastarte más de 30 euros. Me gustaría destacar, aunque no sea un dispositivo, la importancia de utilizar la nube. Me da igual Drive Dropbox, Office 365, pero es imprescindible.»

Joaquín Jiménez Rubia: «Lo que no te puede faltar es un ratón porque cuando vas a utilizar ya programas de diseño de planos o de cartográfica, el panel táctil aunque sea muy bueno, no vas a tener la misma precisión. Y si es inalámbrico mejor aun, por la comodidad que da. Yo uso un ratón muy sencillo y barato de gaming de la marca TOPELEK. Otros imprescindibles: la calculadora, yo tengo la típica casio fx-991spx que es un todoterreno y te vale para todo, por ultimo el móvil para para hacer fotos o escanear apuntes o cualquier tipo de documento y un pen.»