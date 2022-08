Después de los memes sobre el metaverso, Mark Zuckerberg promete mejoras visuales en ‘Horizon Worlds’

Todavía falta mucho tiempo para que el concepto de metaverso, tal y como lo imagina Meta, se convierta en una realidad. Como antesala a esta experiencia inmersiva, Mark Zuckerberg anunció el lanzamiento de ‘Horizon Worlds’ en España y Francia, un plataforma multijugador lanzada en algunos países en 2021 en la que podemos tener nuestro avatar, realizar construcciones, organizar reuniones, participar de eventos, entre otras cosas, a través de los cascos de realidad virtual Oculus Rift S y Meta Quest 2.

El anuncio de Zuckerberg, que estaba acompañado de una selfie de él junto a representaciones de La Sagrada Familia y la Torre Eiffel, pasó a segundo plano cuando muchas personas se mostraron desilusionadas con la calidad visual de la captura y no tardaron en convertirla en un meme. Lo que debería ser un paso previo al metaverso parecía una mala copia de Wii Sports. Esta reacción aparentemente no pasó desapercibida por el director ejecutivo de la compañía y este viernes anunció mejoras para la plataforma ‘Horizon Worlds’.

Actualizaciones para mejorar ‘Horizon’ en camino

Según Zuckerberg, ‘Horizon Worlds’ recibirá «grandes actualizaciones», las cuales mejorarán la calidad visual de los avatares. «Los gráficos en Horizon son capaces de mucho más (incluso en los cascos) y Horizon está mejorando muy rápidamente», dijo. Además, respondió a la reacción negativa de los usuarios asegurando que sabía que la imagen publicada a principios de esta semana era había sido básica. «Fue tomada muy rápido para celebrar un lanzamiento», añadió.

Por lo pronto, no hay una fecha programada para las esperadas actualizaciones de ‘Horizon Worlds’. No obstante, la compañía prometió brindar más detalles en su evento Connect que se realizará más adelante este año (no hay fecha confirmada, pero el del año pasado se celebró en octubre). Queda esperar para saber qué dirección está tomando en su concepto de metaverso y cuáles son los resultados de los primeros 13.000 millones de dólares invertidos desde que fue anunciado.

Sí sabemos, en cambio, que el desarrollo de este proyecto ha tenido que enfrentar varios contratiempos. Meta planeaba contratar 10.000 empleados, pero ha reconfigurado sus planes. Además, es consciente que para alcanzar la «experiencia inmersiva casi indistinguible de la realidad» que promete, necesita crear dispositivos que todavía no existen. Y, precisamente, está gastando gran parte de su presupuesto en hacer que la tecnología madure.

En Xataka | Wayra (Telefónica) quiere que su metaverso lo hagas tú: apuesta por el modelo Roblox con usuarios que creen contenido monetizable