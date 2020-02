Detectan una posible ‘miniluna’ que lleva tres años orbitando la Tierra

Los astrónomos de Catalina Sky Survey en la Universidad de Arizona dicen que podríamos tener un nuevo satélite junto a la actual Luna, una miniluna. Fue detectada el pasado 15 de febrero y parece estar en la órbita de la Tierra desde hace uno tres años. Aún faltan datos por confirmar, pero de ser cierto, sería la segunda miniluna de la Tierra que se ha detectado hasta el momento.

Esta miniluna que ha sido apodada como 2020 CD3 es una pequeña roca que parece ser que entró en la órbita de la Tierra unos años atrás. Los astrónomos aún quieren hacer varias observaciones e investigaciones para poder confirmar todos los datos, aunque todo parece indicar que se trata de un objeto temporal capturado (TCO por sus siglas en inglés).

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020