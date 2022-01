Detienen con ayuda de Google Street View en Galapagar a un mafioso italiano que llevaba dos décadas burlando a la justicia

El servicio de imágenes por satélite y callejero de Google va camino de hacerse con la misma fama que el ojo de Sauron en ‘El Señor de los Anillos’: convertirse en el observador que todo lo ve. A lo largo de los últimos años Google Earths y Street View han «cazado» un bombardero del ejército de EE. UU. e indiscreciones varias de los peatones y han descubierto yacimientos, geoglifos, campos para prisioneros e incluso un segmento olvidado de la Gran Muralla China; pero ninguno de esos hallazgos puede compararse, en épica, al que acaba de conseguir en Galapagar, España. Con su ayuda la policía ha logrado echarle el guante a un gánster italiano que llevaba 20 años fugado.



La historia la relata el diario La Repubblica y es digna de las mejores páginas de la historia de Street View. Durante uno de sus viajes rutinarios para retratar las calles de Galapagar, un municipio situado al norte de Madrid, el coche de Google captó a dos hombres charlando a las puertas de una tienda. Uno de ellos era Giaocchino Gammino, un asesino convicto de 61 años y uno de los gánsteres más buscados de Italia. La policía siciliana le había seguido el rastro hasta España y en 2014 logró incluso que se emitiera una orden de arresto europea, pero no había podido precisar dónde estaba exactamente el delincuente. Hasta que vio las imágenes del callejero de Street View, claro.

El plato estrella: Cena Siciliana

A los agentes les sorprendió el parecido de uno de los individuos retratados en Galapagar —conocido allí como Manuel— con Gammino, así que decidieron tirar del hilo y buscar más datos sobre él. Gracias a sus pesquisas descubrieron que tenía una tienda y que llegó a trabajar como chef. Incluso encontraron una foto en Facebook en la que se le veía ataviado con un traje de cocinero y la característica cicatriz en el lado izquierdo de la mejilla que recordaban los agentes. Ironías de la vida, en el menú del restaurante con el que lo asociaron, que llevaba su nombre, al igual que la tienda, se incluía un plato que parecía un guiño a su pasado italiano: Cena Siciliana.

Después de dos largas décadas desaparecido y tras haber cambiado su identidad e iniciado una nueva vida en España, las autoridades detuvieron a Gammino a finales de 2021, el 17 de diciembre. Los detalles sin embargo no trascendieron hasta hace unos días. “No es que nos pasemos el día rebuscando en Google Maps para encontrar a los fugitivos. Hubo muchas investigaciones previas, y largas, que nos llevaron a España. Estábamos en el buen camino”, explica Franesco Lo Voi, fiscal de Palermo, al diario británico The Guardian, al que reconoce, en cualquier caso, que Google Maps “ayudó a confirmar” las pesquisas que la policía había iniciado tiempo atrás.

La operación sorprendió al propio Gammino, aka Manuel. Ya con las esposas, el propio mafioso preguntó a los agentes cómo habían conseguido echarle el guante. “¿Cómo me encontraron? ¡Ni siquiera he llamado a mi familia en diez años!”, espetó el criminal a los agentes italianos de la DIA (Dirección Investigación Antimafia), que actuaron en colaboración con la policía española.

En Agriento, Sicilia, Gammino pertenecía a un clan mafioso que acabó envuelto en una sangrienta disputa con la Cosa Nostra en la década de 1990. Las autoridades lo habían arrestado ya en 1984 y en 1998, en Barcelona. Cumplía cadena perpetua en la prisión de Rebibbia, en Roma, cuando logró escaparse hace ya dos décadas, aprovechando el revuelo ocasionado durante el rodaje de una película en la penitenciaria en la que participaba la actriz Vittoria Belvedere. Para franquear los barrotes de la cárcel, Gammino consiguió mezclarse con los familiares de los internos.

Entonces la treta le salió bien. Ahora se topó con la cámara que todo lo ve de Street View. No es el primer fugitivo que ve cómo su buena estrella se apaga con ayuda de las redes sociales. En 2021, por ejemplo, Mark Feren Claude Biart, prófugo desde 2014 por tráfico de drogas, acabó detenido en el caribe tras aparecer en vídeos de cocina colgados en YouTube.

Imagen de portada | Google Maps