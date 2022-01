Diem (Libra), el proyecto de criptomoneda de Meta, se desvanece y vende sus activos

El ambicioso sueño de Meta (antes Facebook) de «reinventar el dinero» con su moneda digital Diem, la cual permitiría a los usuarios de Messenger y WhatsApp realizar pagos entre sí, ha llegado a su fin. La noticia llega poco después de los rumores de que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg estaba tratando de deshacerse del proyecto tras la falta de apoyo de los reguladores.

Diem Association, el consorcio de firmas de capital de riesgo y empresas tecnológicas fundado en 2019 para desarrollar el proyecto de la red de pagos ideado por Meta, venderá sus activos tecnológicos a Silvergate Capital, una entidad financiera enfocada en el mundo de las divisas digitales. El acuerdo, según recoge The Wall Street Journal, está valorado en uno 200 millones de dólares.

Silvergate Capital no es un nombre desconocido para Meta y para los integrantes del proyecto Diem, que incluía a firmas como PayPal, Visa y Strip. Se trata de la compañía matriz de Silvergate Bank, el banco que se iba a encargar de emitir la stablecoin Diem USD, una moneda digital que, al estar ligada al dólar estadounidense, no tendría la volatilidad de otras monedas digitales como el Bitcoin.

La moneda digital que no acabó de convencer a los reguladores

Meta impulsó la creación de Libra Association, un grupo de actores importantes del sector financiero que tendría sede en Suiza y que aportaría millones de dólares para su desarrollo. Pero los reguladores estadounidenses expresaron su preocupación de que la moneda digital de la compañía pudiese ser utilizada indebidamente, así como también riesgos para la estabilidad financiera y la privacidad de datos.

Esta situación hizo que los miembros iniciales de la asociación abandonaran el proyecto y que Mark Zuckerberg tuviera que defenderlo ante el Congreso de Estados Unidos. En 2020, para apaciguar a los reguladores, la moneda se reestructuro, más tarde pasó a llamarse Diem y Diem Association a anunció una asociación con Silvergate Bank para convertir el proyecto en una moneda estable ligada al dólar.

No obstante esto no fue suficiente. Tras la marcha de la compañía de David Marcus, el máximo responsable del proyecto Diem, se aceleró el fin del proyecto, cuyos activos tecnológicos ahora quedarán en manos de Silvergate Capital. En Bloomberg señalan que, con Meta fuera de escena, Silvergate Bank podría estar en condiciones de lanzar su propia stablecoin, pero aún no hay certezas al respecto.

